കിഷോര്‍ കുമാറിന്റെ മുംബൈയിലെ ബംഗ്ലാവ് വിരാട് കോലിക്ക്; റസ്റ്ററന്റ് തുടങ്ങും

മുംബൈ∙ ഇതിഹാസ ഗായകന്‍ കിഷോര്‍ കുമാറിന്റെ മുംബൈയിലെ ബംഗ്ലാവ് ഇനി വിരാട് കോലിക്ക് സ്വന്തം. അഞ്ചുവര്‍ഷത്തേയ്ക്കാണ് ബംഗ്ലാവിന്റെ ഒരു ഭാഗം വിരാട് കോലി സ്വന്തമാക്കിയത്.

കിഷോര്‍ ദായുടെ അനശ്വരഗാനങ്ങളുടെ സ്പര്‍ശമേറ്റ ഗൗരി കുഞ്ചിന് പുതിയ അവകാശിയാകുകയാണ് ഇന്ത്യന്‍ ക്രിക്കറ്റ് ഇതിഹാസം വിരാട് കോലി. റസ്റ്ററന്റ് തുടങ്ങാനാണ് അഞ്ചുവര്‍ഷത്തേയ്ക്ക് ബംഗ്ലാവിന്റെ ഒരു ഭാഗം വാടകയ്ക്കെടുത്തിരിക്കുന്നത്. കോലിയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള വണ്‍ എയ്റ്റ് കമ്മ്യൂണ്‍ എന്ന റസ്റ്ററന്റ് ശ്യംഖലയിലെ പുതിയ ശാഖ ഗൗരി കുഞ്ചില്‍ തുറക്കും.

ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാമിലൂടെയാണ് കോലി മുംൈബയിലേയ്ക്കുള്ള വണ്‍ എയ്റ്റ് കമ്മ്യൂണിന്റെ വരവറിയിച്ചത്. നിലവില്‍ ഡല്‍ഹി, കൊല്‍ക്കത്ത, പുണെ എന്നിവിടങ്ങളില്‍ വണ്‍ എയ്റ്റ് കമ്യൂണ് റസ്റ്റോ ബാറുകളുണ്ട്. നേരത്തേ ഇവിടെ ബി മുംബൈ എന്ന റസ്റ്ററന്റാണ് പ്രവര്‍ത്തിച്ചിരുന്നത്.

