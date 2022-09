‘ഒന്നും ചെയ്യാനാകില്ലെന്നു രാഹുലിന്റെ ശരീരഭാഷയിലുണ്ട്, ഋഷഭ് പന്ത് കളിക്കട്ടെ’

മുംബൈ∙ കെ.എൽ. രാഹുലിന്റെ ശരീരഭാഷയിൽനിന്നു തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ലെന്നാണു വ്യക്തമാകുന്നതെന്ന് മുൻ ഇന്ത്യന്‍ പേസർ ആർ.പി. സിങ്. രാഹുലിന്റെ കളിയിൽനിന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മവിശ്വാസം കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെന്നും ആർ.പി. സിങ് ഒരു ദേശീയ മാധ്യമത്തോടു പറഞ്ഞു. ‘‘കെ.എൽ. രാഹുലിനു കൂടുതൽ സമയം ആവശ്യമാണ്. പരുക്കു ഭേദമായി തിരിച്ചെത്തിയ ശേഷം മത്സര സാഹചര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഴിവിലും ടൈമിങ്ങിലും ചെറിയ ആശങ്കയുണ്ടായിരുന്നു.’’– ആർ.പി. സിങ് വ്യക്തമാക്കി.

‘‘ദിനേഷ് കാർത്തിക്കിനോ, കെ.എൽ. രാഹുലിനോ വിശ്രമം അനുവദിച്ച് പന്തിന് ടീമിൽ അവസരമൊരുക്കുകയാണു വേണ്ടത്. ഋഷഭ് പന്തിന് അതിനുള്ള അർഹതയുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിനു മത്സരങ്ങൾ ജയിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും. പന്ത് തിളങ്ങിയാൽ ഇന്ത്യയും മുന്നേറും.’’– ആർ.പി. സിങ് പറഞ്ഞു. ഏഷ്യാ കപ്പ് ക്രിക്കറ്റിലെ സൂപ്പർ ഫോർ റൗണ്ടില്‍ ഞായറാഴ്ച പാക്കിസ്ഥാനെ നേരിടാനൊരുങ്ങുകയാണ് ഇന്ത്യ. ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിൽ ഇരു ടീമുകളും ഏറ്റുമുട്ടിയപ്പോൾ ഇന്ത്യ അഞ്ചു വിക്കറ്റിനു ജയിച്ചു.

ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിലെ രണ്ടാം മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യ 40 റൺസിനാണ് ഹോങ്കോങ്ങിനെ തകര്‍ത്തത്. പാക്കിസ്ഥാനെതിരായ മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യ ഋഷഭ് പന്തിനെ കളിക്കാൻ ഇറക്കിയിരുന്നില്ല. പകരം ദിനേഷ് കാർത്തിക്കാണു വിക്കറ്റ് കീപ്പറായത്. ഹോങ്കോങ്ങിനെതിരെ ഋഷഭ് പന്ത് ടീമിൽ തിരിച്ചെത്തിയെങ്കിലും ദിനേഷ് കാർത്തിക്കും കളിച്ചു.

English Summary: When I look at KL Rahul's body language, it feels he can't do anything