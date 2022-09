‘ദുബായിലെ പുലികൾ; അബുദാബിയിലും ഷാർജയിലും കളിക്കാൻ ഇന്ത്യയ്ക്ക് പേടിയോ? ’

ദുബായ്∙ ഏഷ്യാ കപ്പിൽ സൂപ്പർ ഫോറിലെ 2–ാം മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യയും പാക്കിസ്ഥാനും വീണ്ടും നേർക്കു നേർ വരുന്നതിനു മുന്നോടിയായി നടത്തിയ ടെലിവിഷൻ ചർച്ചയിൽ ഏറെ വൈകാരികമായി പ്രതികരിച്ച് പാക്കിസ്ഥാന്റെ മുൻ താരം സിക്കന്ദർ ഭക്ത്. ‘‘ ഏഷ്യാ കപ്പിൽ ഇന്ത്യ തങ്ങളുടെ രണ്ടു മത്സരങ്ങളും കളിച്ചത് ദുബായിലാണ്. ആ രണ്ട് മത്സരങ്ങളും വിജയിച്ചു. ഷെഡ്യൂളിൽ പാക്കിസ്ഥാനെതിരെ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഷാർജയിൽ മത്സരമുണ്ടായിരുന്നു. നിങ്ങൾ അത് ഇടപെട്ട് ദുബായിലേക്ക് മാറ്റി. ഷാർജയിൽ ഹോങ്കോങ്ങിനെതിരെ പാക്കിസ്ഥാൻ വൻവിജയമാണ് സ്വന്തമാക്കിയതും. ഇന്ത്യയ്ക്ക് അബുദാബിയിലും ഷാർജയിലും കളിക്കാൻ പേടിയുണ്ടോ? – മുൻ ഇന്ത്യൻ താരങ്ങളായ കപിൽ ദേവ്, മുഹമ്മദ് അസ്ഹറുദ്ദീൻ , അതുൽ വാസൻ എന്നിവരടങ്ങുന്ന ഇന്ത്യൻ പാനലിനോട് സിക്കന്ദർ ഭക്ത് ചോദിച്ചു.

പലതവണ പാക്ക് ആരാധകരിൽ നിന്ന് ഈ ചോദ്യം താൻ നേരിട്ടതിനാലാണ് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ചോദിക്കുന്നതെന്നും സിക്കന്ദർ ഭക്ത് പറഞ്ഞു. ചോദ്യത്തോട് കപിൽ ദേവും അസ്ഹറുദ്ദീനും പ്രതികരിച്ചില്ലെങ്കിലും ഷാർജയിൽ മുൻകാലങ്ങളിൽ ഇന്ത്യൻ ടീമിന്റെ പ്രകടനം മോശമായിരുന്നുവെന്നും അതുൽ വാസൻ തമാശയായി പറയുകയും ചെയ്‌തു.

ഗ്രൂപ്പ് മത്സരത്തിൽ കടുത്ത പോരാട്ടമായിരുന്നെങ്കിലും നിർണായക നിമിഷങ്ങളിൽ മേൽക്കൈ നേടി പാക്കിസ്ഥാനെ തോൽപിച്ച ഇന്ത്യയ്ക്കു തന്നെയാണ് ഇന്നും നേരിയ മേധാവിത്തം. അതേസമയം, കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഹോങ്കോങ്ങിനെതിരെ നേടി വൻവിജയം പാക്കിസ്ഥാനും ആത്മവിശ്വാസം നൽകും. ഇന്ത്യയുടെ ഓൾറൗണ്ടർ രവീന്ദ്ര ജഡേജയും പാക്കിസ്ഥാൻ ഫാസ്റ്റ് ബോളർ ഷാനവാസ് ദഹാനിയും പരുക്കു മൂലം ഇന്നു കളിക്കില്ല. ജ‍ഡേജ ടൂർണമെന്റിൽ നിന്നു തന്നെ പുറത്തായപ്പോൾ ദഹാനിയുടെ സ്ഥിതി വിലയിരുത്തി വരികയാണ്.

