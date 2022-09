‘എന്താണ് കോലിയുടെ പരാതിയെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല’; ബിസിസിഐക്കും അതൃപ്തിയെന്ന് സൂചന

ദുബായ്∙ ടെസ്റ്റ് ടീം നായകസ്ഥാനമൊഴിയാൻ തീരുമാനിച്ച സമയത്ത് മുൻ ക്യാപ്റ്റൻ എം.എസ്.ധോണി മാത്രമാണ് സന്ദേശമയച്ച് ആശ്വസിപ്പിച്ചതെന്ന വിരാട് കോലിയുടെ വെളിപ്പെടുത്തലിൽ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് കൺട്രോൾ ബോർഡിനും (ബിസിസിഐ) അതൃപ്തിയെന്ന് സൂചന. ബോർഡിലെ എല്ലാവരുടെയും പിന്തുണ കോലിക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നെന്ന് ബിസിസിഐയിലെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഒരു സ്പോർട്സ് മാധ്യമത്തോട് പറഞ്ഞു. അടുത്തകാലത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് ബിസിസിഐ ഇടവേളയും വിശ്രമവും എല്ലാം അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ എന്താണ് പരാതിയെന്നു തനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

“വിരാട്ടിന് എല്ലാവരുടെയും പിന്തുണയുണ്ട്. സഹതാരങ്ങൾ മുതൽ ബിസിസിഐയിലെ എല്ലാവരുടെയും. പിന്തുണ ലഭിച്ചില്ലെന്ന് പറയുന്നത് ശരിയല്ല. ഊർജം ലഭിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ഇടവേളകൾ നൽകി. ഇടയ്ക്കിടെ വിശ്രമവും അനുവദിച്ചു. ടെസ്റ്റ് ക്യാപ്റ്റൻസിയിൽനിന്ന് ഒഴിഞ്ഞപ്പോൾ ബിസിസിഐയിലെ എല്ലാവരും സമൂഹമാധ്യമത്തിലൂടെ അദ്ദേഹത്തിന് ആശംസകൾ നേർന്നു. അതിനാൽ ഇപ്പോള്‍ അദ്ദേഹം എന്തിനെക്കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല.’’– ബിസിസിഐയിലെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു.

വിരാട് കോലിയും ബിസിസിഐയും തമ്മിലുള്ള ഭിന്നതയെക്കുറിച്ച് ധാരാളം അഭ്യൂഹങ്ങൾ നേരത്തെ ഉയർന്നിരുന്നു. ഇന്ത്യൻ പ്രിമിയർ ലീഗ് (ഐപിഎൽ) 2022 സീസൺ അവസാനിച്ചതിന് ശേഷം താരത്തിന് ഒരുപാട് മത്സരങ്ങൾ നഷ്‌ടമായിരുന്നു. ഇത് ബോർഡുമായും മാനേജ്‌മെന്റുമായും ഉള്ള കോലിയുടെ ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അഭ്യൂഹങ്ങൾക്ക് ആക്കം കൂട്ടുകയും ചെയ്തു. ഇതിനുപിന്നാലെയാണ് ഇപ്പോൾ ബിസിസിഐ നേതൃത്വം പരസ്യമായി കോലിക്കെതിരെ രംഗത്തുവരുന്നത്.

ഏഷ്യാ കപ്പിൽ ഇന്ത്യ–പാക്കിസ്ഥാൻ മത്സരശേഷം മാധ്യമങ്ങളോടു സംസാരിക്കുമ്പോഴാണ് കോലി നിർണായക വെളിപ്പെടുത്തിൽ നടത്തിയത്. ‘‘ഒട്ടേറെപ്പേരുടെ പക്കൽ എന്റെ മൊബൈൽ നമ്പർ ഉണ്ട്. പക്ഷേ ആ സമയത്ത് ടീമംഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ മറ്റ് ആരിൽ നിന്നും ഒരു സന്ദേശമോ ഫോൺ കോളോ എനിക്കു ലഭിച്ചില്ല. എന്നാൽ ടെലിവിഷനിലൂടെ നിർദേശങ്ങൾ നൽകാൻ ഒരുപാട് പേരുണ്ടായിരുന്നു മോശം സമയങ്ങളിൽ നേരിട്ടു വിളിക്കുകയും നിർദേശം നൽകുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് യഥാർഥ ബന്ധം. പരസ്യമായി പറയുന്ന നിർദേശങ്ങൾക്കും ഉപദേശങ്ങൾക്കും ഒരു മൂല്യവുമില്ല. ’’– ഇതായിരുന്നു കോലിയുടെ വാക്കുകൾ.

മുൻ ക്യാപ്റ്റൻ സുനിൽ ഗവാസ്കർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള താരങ്ങളും കോലിക്കെതിരെ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. ഫോമിനെതിരെ പരസ്യ വിമർശനമുന്നയിച്ച, സുനിൽ ഗാവസ്കർ അടക്കമുള്ളവരെ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ളതാണ് കോലിയുടെ പ്രതികരണമെന്നു വിലയിരുത്തലുണ്ടായിരുന്നു. ‘‘മറ്റു കളിക്കാരുമായി ഡ്രസിങ് റൂമിലെ കോലിയുടെ ബന്ധം എന്തായിരുന്നെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. സന്ദേശമയച്ച ആളുടെ പേരു പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് അയക്കാത്ത ആളുകളുടെ പേരും അദ്ദേഹം പറയണമായിരുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിനു സന്ദേശമയക്കാത്ത എല്ലാവരും സംശയമുനയിലാകും.’’ ഒരു ദേശീയ മാധ്യമത്തിലെ ചർച്ചയിൽ ഗവാസ്കർ പറഞ്ഞു.

