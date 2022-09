ഐപിഎലിനോട് വിടപറയാൻ ‘ചിന്നത്തല’; ഇനി ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ സൂപ്പർ കിങ്സ് ടീമിലേക്ക്?

ചെന്നൈ∙ മുൻ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് താരം സുരേഷ് റെയ്‌ന ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗിൽ (ഐപിഎൽ) നിന്ന് വിരമിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നു. 2022 സീസണ് മുന്നോടിയായി നടന്ന മെഗാ ലേലത്തിൽ 2 കോടി രൂപ അടിസ്ഥാന വിലയിട്ട താരത്തെ ടീമിലെത്തിക്കാൻ ചെന്നൈ അടക്കം 10 ഫ്രാഞ്ചൈസികളും താൽപര്യം കാണിച്ചിരുന്നില്ല. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് ഇപ്പോൾ 2023 സീസണു മുൻപ് റെയ്ന ഐപിഎലിൽനിന്നു വിടപറയുമെന്ന് റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവന്നത്.

2020 ഓഗസ്റ്റിൽ റെയ്‌ന രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ നിന്ന് വിരമിച്ചിരുന്നു. മുൻ ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ എം.എസ്.ധോണി വിരമിച്ച അതേദിവസം തന്നെയാണ് ‘ചിന്നത്തല’യും വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഐപിഎലിൽനിന്നു വിരമിക്കാനുള്ള തീരുമാനം ബിസിസിഐയെയും ഉത്തർപ്രദേശ് ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷനെയും (യുപിസിഎ) റെയ്ന അറിയിച്ചെന്നാണ് പുറത്തുവന്ന റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നത്. മറ്റു ട്വന്റി20 ലീഗുകളിൽ കളിക്കുന്നതിനാണ് ഐപിഎലിൽനിന്നു വിരമിക്കുന്നത്.

‘‘എനിക്ക് അടുത്ത 2-3 വർഷം കൂടി ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കണം. ഉത്തർപ്രദേശ് ടീമിന് കഴിവുള്ള ചില ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങളെ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്, അവർ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്‌ക്കുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് യുപിസിഎയിൽനിന്ന് എൻഒസി ലഭിച്ചു, ബിസിസിഐ സെക്രട്ടറി ജയ് ഷായെയും വൈസ് പ്രസിഡന്റ് രാജീവ് ശുക്ലയെയും അറിയിച്ചു. എന്റെ കരിയറിൽ ഉടനീളം എന്നെ പിന്തുണച്ചതിന് യുപിസിഎയ്ക്കും ബിസിസിഐക്കും ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു. ഇനി ഞാൻ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ടി20 ലീഗുകളിൽ കളിക്കും.’’– റെയ്ന പറഞ്ഞു.

ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ്, മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ്, സൺറൈസേഴ്‌സ് ഹൈദരാബാദ് തുടങ്ങിയ നിരവധി ഐപിഎൽ ഫ്രാഞ്ചൈസികൾ യുഎഇയിലും ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ ലീഗുകളിലും ടീമുകളെ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ദീർഘകാലം സിഎസ്‌കെ താരമായിരുന്ന റെയ്‌ന, ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ ലീഗിൽ സൂപ്പർ കിങ്സിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ടീമിൽ കളിക്കുമോയെന്ന് അറിയാൻ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ആരാധകർ.

∙ വിജയക്കൂട്ടിലെ പ്രധാന മസാല

2008ൽ സീസൺ തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ ചെന്നൈയുടെ വിജയങ്ങളിൽ പ്രധാനിയായിരുന്നു ഇടങ്കയ്യൻ താരമായ സുരേഷ് റെയ്ന. 421 റൺസാണ് ആദ്യ സീസണിൽ നേടിയത്. രണ്ടാം എഡിഷനിൽ 434. 8 സീസണുകളിൽ 400 റൺസിനു മുകളിൽ സ്കോർ ചെയ്തു. ഫീൽഡിലെ തകർപ്പൻ പ്രകടനത്തിലൂടെ എത്ര മാത്രം റൺസാണ് റെയ്ന ചെന്നൈക്ക് രക്ഷപ്പെടുത്തി നൽകിയത്. റണ്ണൗട്ടുകൾ വേറെ.

മിക്ക സീസണുകളിലും 400 റൺസോളം പതിവായി സ്കോർ ചെയ്താണ് റെയ്ന ചെന്നൈയുടെ മുത്തായി മാറിയത്. ടീമിനായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ റൺസ് പിറന്നതും മിസ്റ്റർ ഐപിഎൽ എന്നുകൂടി വിളിപ്പേരുള്ള റെയ്നയുടെ ബാറ്റിൽ നിന്നാണ്– 4687 റൺസ്. ചെന്നൈക്കായി നേടിയ 34 അർധസെഞ്ചുറികളുടെ എണ്ണവും ഇനി മറ്റൊരു താരം വേണം മറികടക്കാൻ. സിഎസ്കെയ്ക്ക് വേണ്ടി ഏറ്റവുമധികം ഫോറുകളും സിക്സറുകളും അടിച്ച റെക്കോർഡും നിലവിൽ റെയ്നയുടെ പേരിലാണ്. 109 ക്യാച്ചുകളും ആ കൈകളിൽ ഭദ്രമായിരുന്നു.

2 സീസണിൽ ചെന്നൈക്ക് വിലക്ക് വന്നപ്പോൾ ഗുജറാത്ത് ലയൺസിന്റെ നായകനായിരുന്നു റെയ്ന. 2019 മുതലേ സിഎസ്കെ മാനേജ്മെന്റുമായി അത്ര രസത്തിലായിരുന്നില്ല റെയ്ന. ദുബായിൽ നടന്ന ഐപിഎലിൽ ഹോട്ടൽ മുറിയുടെ സൗകര്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിവാദമുണ്ടായിരുന്നു. വ്യക്തിപരമായ കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞ് റെയ്ന പാതിവഴിയിൽ നാട്ടിലേക്കു തിരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അത്തവണ ചെന്നൈ പ്ലേ ഓഫ് കണ്ടില്ല.

2021ൽ ടീമിൽ തിരിച്ചെത്തിയെങ്കിലും എല്ലാ മത്സരങ്ങളിലും കളിച്ചില്ല. 12 മത്സരങ്ങളിൽനിന്ന്17.77 റൺസ് ശരാശരിയോടെ 160 റൺസേ നേടാനായുള്ളൂ. കരിയറിൽ 136.76 സ്ട്രൈക് റേറ്റുള്ള താരത്തിന് കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ അത് 125 ആയി താഴ്ന്നു.

