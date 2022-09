പാക്കിസ്ഥാൻ തോറ്റിട്ടും കാര്യമില്ല; ഇന്ത്യ ഇനി ഫൈനൽ കളിക്കാൻ പലതും നടക്കണം!

ദുബായ്∙ ഏഷ്യാ കപ്പ് ക്രിക്കറ്റിലെ ഇന്ത്യയുടെ പ്രതീക്ഷകൾ ഏറെക്കുറെ അവസാനിച്ച മട്ടാണ്. സൂപ്പർ ഫോറിലെ രണ്ടാം മത്സരവും തോറ്റതോടെയാണു ഇന്ത്യയുടെ മുന്നോട്ടുപോക്കു പ്രതിസന്ധിയിലായത്. ആദ്യ മത്സരത്തിൽ പാക്കിസ്ഥാനോട് അഞ്ചു വിക്കറ്റിനു തോറ്റ ഇന്ത്യ രണ്ടാം മത്സരത്തിൽ ശ്രീലങ്കയോടും തോൽ‌വി സമ്മതിച്ചു. ആറു വിക്കറ്റ് വിജയമാണു ശ്രീലങ്ക നേടിയത്.

ഇനി ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഒരു കളിയാണു സൂപ്പർ ഫോറിൽ ബാക്കിയുള്ളത്. ആ മത്സരം ജയിച്ചാലും പ്ലേ ഓഫ് ഉറപ്പിക്കാനാകില്ല. കാരണം ഇന്ത്യയുടെ ഫൈനൽ പ്രവേശം സാധ്യമാകണമെങ്കിൽ അതിനു ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടി നടക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇന്ന് നടക്കുന്ന പാക്കിസ്ഥാനെതിരായ കളിയിൽ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ജയിക്കണം. ഇന്ത്യ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനെ തോൽപിക്കുന്നതു കൂടാതെ ശ്രീലങ്ക പാക്കിസ്ഥാനെയും തോൽപിക്കണം.

ഇതെല്ലാം സാധ്യമായാലും നെറ്റ് റൺറേറ്റിൽ ഇന്ത്യ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനും പാക്കിസ്ഥാനും മുകളിലെത്തണമെന്ന ഒരു കടമ്പ കൂടി ബാക്കിയുണ്ട്. അതേസമയം ഇന്നു പാക്കിസ്ഥാൻ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനെ തോൽപിച്ചാൽ ഇന്ത്യയും അഫ്ഗാനും പുറത്താകും. ശ്രീലങ്കയും പാക്കിസ്ഥാനും ഫൈനൽ കളിക്കും. ബാറ്റിങ്ങിൽ ക്യാപ്റ്റൻ രോഹിത് ശർമയൊഴികെ മറ്റാർക്കും തകർത്തടിക്കാനാവാതെ പോയതും ബോളിങ്ങിൽ തുടക്കത്തിൽത്തന്നെ അടിയേറ്റു വാങ്ങിയതുമാണ് ശ്രീലങ്കയ്ക്കെതിരെ ഇന്ത്യയ്ക്കു തിരിച്ചടിയായത്.

രോഹിത് 41 പന്തിൽ 5 ഫോറും 4 സിക്സുമടക്കം 72 റൺസെടുത്തു. കെ.എൽ.രാഹുലിനെയും (6) വിരാട് കോലിയെയും (0) ആദ്യ മൂന്ന് ഓവറുകൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ നഷ്ടമായ ശേഷം സൂര്യകുമാർ യാദവാണ് (29 പന്തിൽ 34) രോഹിത്തിനു കൂട്ടു നൽകിയത്. എന്നാൽ രോഹിത് പുറത്തായതോടെ സ്കോറിങ് വേഗം കുറഞ്ഞ ഇന്ത്യയ്ക്കു പ്രതീക്ഷിച്ച സ്കോർ നേടാനായില്ല. മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിൽ ഓപ്പണർമാരായ പാത്തും നിസംഗയും (52) കുശാൽ മെൻഡിസും (57) നൽകിയ മികച്ച തുടക്കമാണ് ലങ്കയുടെ വിജയത്തിന് അടിത്തറയിട്ടത്. മധ്യ ഓവറുകളിൽ വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തി ഇന്ത്യൻ സ്പിന്നർമാരായ യുസ്‌വേന്ദ്ര ചെഹലും ആർ.അശ്വിനും പിടിമുറുക്കിയെങ്കിലും ശ്രീലങ്ക സമ്മർദം അതിജീവിച്ചു. ഒരു പന്ത് ശേഷിക്കെ ഭാനുക രാജപക്സയും (25 നോട്ടൗട്ട്) ക്യാപ്റ്റൻ ദാസുൻ ശനകയും (33 നോട്ടൗട്ട്) ലങ്കയെ വിജയത്തിലെത്തിച്ചു.

അർഷ്ദീപ് സിങ് എറിഞ്ഞ അവസാന ഓവറിൽ ജയിക്കാൻ 7 റൺസാണ് ലങ്കയ്ക്കു വേണ്ടിയിരുന്നത്. ബൗണ്ടറികൾ വഴങ്ങാതെ അർഷ്ദീപ് പന്തെറിഞ്ഞെങ്കിലും അ‍​ഞ്ചാം പന്തിൽ ഡബിൾ ഓടിയെടുത്ത് ലങ്ക ആവേശവിജയത്തിലമർന്നു. 19–ാം ഓവറിൽ ഭുവനേശ്വർ കുമാർ 14 റൺസും 18–ാം ഓവറിൽ ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ 12 റൺസും വഴങ്ങിയതാണ് ഇന്ത്യയ്ക്കു തിരിച്ചടിയായത്. ചെഹലും (3–34) അശ്വിനും (1–32) മാത്രമാണ് ഇന്ത്യൻ ബോളർമാരിൽ വിക്കറ്റു വീഴ്ത്തിയത്.

