തടയേണ്ടത് 7 റൺസ്; ബോളര്‍ പറയുന്നതു കേട്ടില്ല, മുഖത്ത് നോക്കാതെ തിരിഞ്ഞുനടന്ന് രോഹിത്– വിഡിയോ

ദുബായ്∙ ആറു വിക്കറ്റിനാണ് ഏഷ്യാ കപ്പ് സൂപ്പർ ഫോറിലെ രണ്ടാം മത്സരത്തിൽ ശ്രീലങ്ക ഇന്ത്യയെ പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ ഇന്ത്യ എട്ട് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 173 റൺസെടുത്തു. മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിൽ ശ്രീലങ്ക നാല് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ ഒരു പന്തു ബാക്കി നിൽക്കെ വിജയമുറപ്പിച്ചു.

അർഷ്ദീപ് സിങ് എറിഞ്ഞ അവസാന ഓവറിൽ ജയിക്കാൻ 7 റൺസാണ് ശ്രീലങ്കയ്ക്കു വേണ്ടിയിരുന്നത്. ബൗണ്ടറികൾ വഴങ്ങാതെ അർഷ്ദീപ് പന്തെറിഞ്ഞെങ്കിലും അ‍​ഞ്ചാം പന്തിൽ ഡബിൾ ഓടിയെടുത്ത് ലങ്ക വിജയത്തിലെത്തുകയായിരുന്നു. 18 പന്തുകൾ‌ക്കിടെ നാലു വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തി ആര്‍. അശ്വിനും യുസ്‍വേന്ദ്ര ചെഹലും ശ്രീലങ്കയെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കാൻ നോക്കിയെങ്കിലും വിജയിച്ചില്ല.

അതേസമയം അവസാന ഓവറിൽ തന്ത്രങ്ങൾ സംസാരിക്കാൻ അർഷ്ദീപ് സിങ് ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ രോഹിത് ശർമയെ സമീപിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായ പ്രതികരണമാണ് ഇപ്പോൾ ആരാധകർക്കിടയിൽ ചര്‍ച്ചയാകുന്നത്. അർഷ്ദീപ്, രോഹിത് ശർമയോട് എന്തോ പറഞ്ഞുകൊണ്ടു സമീപിക്കുന്നതും രോഹിത് അപ്പോൾ തിരിഞ്ഞുനടക്കുകയുമാണു ചെയ്യുന്നത്. മത്സരത്തിൽ പല തവണ അസ്വസ്ഥത പ്രകടിപ്പിച്ചുന്ന രോഹിത് അതിന്റെ തുടർച്ചയായാണു നിർണായക ഓവറിൽ ഇത്തരം സമീപനം പ്രകടിപ്പിച്ചതെന്നാണു വിമർശനം.

സംഭവത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങളും സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായി. മത്സരത്തിൽ 3.5 ഓവറുകൾ എറിഞ്ഞ അർഷ്ദീപ് 40 റൺസാണു വഴങ്ങിയത്. വിക്കറ്റൊന്നും കിട്ടിയതുമില്ല. ഇന്ത്യയ്ക്കായി സ്പിന്നര്‍മാരായ യുസ്‍‌വേന്ദ്ര ചെഹലും ആർ. അശ്വിനും മാത്രമാണു തിളങ്ങിയത്. നാല് ഓവറിൽ 34 റൺസ് വഴങ്ങി ചെഹൽ മൂന്നു വിക്കറ്റുകളും അശ്വിൻ 32 റൺസ് വഴങ്ങി ഒരു വിക്കറ്റും നേടി. മുപ്പതിനു മുകളിൽ റൺസ് വഴങ്ങിയ ഇന്ത്യൻ പേസർമാര്‍ക്ക് വിക്കറ്റൊന്നും ലഭിച്ചതുമില്ല.

Abay bat to suno bicharay ki pic.twitter.com/KBJkEIXD01 — samia (@samiaa056) September 6, 2022

English Summary: Rohit Sharma turns his back on Arshdeep Singh during the final over against Lanka