ഫരീദിനെ തല്ലാനോങ്ങി ആസിഫ്; ഏഷ്യാകപ്പിൽനിന്ന് വിലക്കണമെന്ന് അഫ്ഗാൻ ബോർഡ്

ഷാർജ ∙ ഏഷ്യാകപ്പ് ക്രിക്കറ്റ് മത്സരത്തിനിടെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ താരം ഫരീദ് അഹമ്മദ് മാലിക്കിനെ തല്ലാൻ ബാറ്റ് ഓങ്ങിയ പാക്കിസ്ഥാൻ താരം ആസിഫ് അലിയെ, ഏഷ്യാകപ്പിലെ ശേഷിക്കുന്ന മത്സരങ്ങളിൽനിന്ന് വിലക്കണമെന്ന ആവശ്യവുമായി അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡ് സിഇഒ ഷഫീഖ് സ്റ്റാനിക്സായ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ രംഗത്ത്. മര്യാദയുടെ സർവ സീമകളും ലംഘിച്ച ആസിഫ് അലി ഇനിയും ടൂർണമെന്റിൽ തുടരാൻ അർഹനല്ല എന്നാണ് ഇവരുടെ വാദം. അഫ്ഗാനെതിരായ മത്സരത്തിന്റെ 19–ാം ഓവറിൽ ഫരീദ് അഹമ്മദ് മാലിക്കിന്റെ പന്തിൽ പുറത്തായതിനു പിന്നാലെയാണ് ആസിഫ് അലി ബാറ്റുമായി താരത്തിനു നേരെ പാഞ്ഞടുത്തത്.

ഇരു ടീമുകൾക്കും വിജയസാധ്യത നിലനിൽക്കെ, ഫരീദ് അഹമ്മദ് എറിഞ്ഞ 19–ാം ഓവറിലെ നാലാം പന്തിൽ ആസിഫ് അലി സിക്സർ നേടിയിരുന്നു. ഇതോടെ രണ്ടു വിക്കറ്റ് കയ്യിലിരിക്കെ പാക്കിസ്ഥാന്റെ വിജയലക്ഷ്യം എട്ടു പന്തിൽ 12 റൺസായി കുറയുകയും ടീമിന്റെ സമ്മർദ്ദം അയയുകയും ചെയ്തു.

എന്നാൽ തൊട്ടടുത്ത പന്തിൽ ആസിഫ് അലിയെ കരിം ജാനത്തിന്റെ കൈകളിൽ എത്തിച്ച ഫരീദ് അഹമ്മദ് പകരംവീട്ടി. സിക്സർ വഴങ്ങിയതിനു പിന്നാലെ സംഭവിച്ച വിക്കറ്റ് നേട്ടം ഫരീദ് അഹമ്മദ് വൈകാരികമായി ആഘോഷിക്കുന്നതിനിടെയാണ് ബാറ്റുമായി ആസിഫ് അലി പ്രകോപനം സൃഷ്ടിച്ചത്. തല്ലാനായി ബാറ്റും ഓങ്ങി ഫരീദിന് അടുത്തെത്തിയ ആസിഫ്, താരത്തെ കഴുത്തിനു പിടിച്ചു തള്ളുകയും ചെയ്തു. ഓടിയെത്തിയ സഹതാരങ്ങളും അംപയർമാരും ചേർന്നാണ് രംഗം ശാന്തമാക്കിയത്.

ആസിഫ് അലിയുടെ പെരുമാറ്റം ശുദ്ധ തെമ്മാടിത്തരമാണെന്ന് സ്റ്റാനിക്സായ് കുറ്റപ്പെടുത്തി. ഏഷ്യാകപ്പിലെ ശേഷിക്കുന്ന മത്സരങ്ങളിൽനിന്ന് ആസിഫ് അലിയെ വിലക്കുന്നതാണ് മാതൃകാപരമായ നടപടിയെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ആസിഫ് തല്ലാനായി പാഞ്ഞടുത്തത് ശരിയായില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

‘ആസിഫ് അലിയുടെ പ്രവൃത്തി തെമ്മാടിത്തരത്തിന്റെ അങ്ങേയറ്റമാണ്. ഏഷ്യാകപ്പിലെ ശേഷിക്കുന്ന മത്സരങ്ങളിൽനിന്ന് ആസിഫിനെ വിലക്കണം. വിക്കറ്റ് നേട്ടം ആഘോഷിക്കാൻ ഏതു ബോളർക്കും അവകാശമുണ്ട്. അതിനെ കായികമായി നേരിടുന്നതിന് നീതീകരണമില്ല’ – സ്റ്റാനിക്സായ് കുറിച്ചു. അഫ്ഗാന്റെ മുൻ‌ നായകൻ ഗുൽബാദിൻ നായിബും ഇതേ വാക്കുകൾ പങ്കുവച്ചാണ് പ്രതിഷേധം അറിയിച്ചത്.

English Summary: Asif Ali should be banned from the rest of the tournament, says former ACB CEO Shafiq Stanikzai