‘പന്ത് കേമനോ? കാർത്തിക്ക് എത്ര നാൾ തുടരും’; ലോകകപ്പിൽ സഞ്ജു കളിക്കും: റിപ്പോർട്ട്

മുംബൈ∙ മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസൺ ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിൽ ഇന്ത്യൻ ടീമിന്റെ ഭാഗമാകുമെന്നു റിപ്പോർട്ട്. ബിസിസിഐ ഉദ്യോഗസ്ഥനെ ഉദ്ധരിച്ച് സ്‌പോർട്‌സ് മാധ്യമം ആണ് വാർത്ത നൽകിയത്. ഏഷ്യാ കപ്പിലെ മോശം പ്രകടനത്തിനു പിന്നാലെ അഴിച്ചു പണിക്ക് ഇന്ത്യൻ ടീം ഒരുങ്ങുന്നതായും ഓസ്‌ട്രേലിയയിൽ മികച്ച റെക്കോർഡുള്ള സഞ്ജു സ്‌ക്വാഡിൽ ഇടം നേടുമെന്നും ബിസിസിഐ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞതായി സ്‌പോർട്‌സ് മാധ്യമം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തു. മികച്ച ഫോമിൽ കളിക്കുന്ന സഞ്ജുവിനെ തഴഞ്ഞ് എഷ്യാ കപ്പിൽ വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ബാറ്റർ ഋഷഭ് പന്തിനാണ് അവസരം നൽകിയത്. വിക്കറ്റിന് മുന്നിലും പിന്നിലും തീർത്തും ഋഷഭ് പന്ത് നിറം മങ്ങിയതോടെ സഞ്ജുവിനെ പരിഗണിക്കണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തമായിരുന്നു.

ഏഷ്യാ കപ്പ് സൂപ്പർ ഫോറില്‍ ശ്രീലങ്കയ്ക്കെതിരായ പോരാട്ടത്തിൽ ഭാനുക രാജപക്സെയെ റൺ ഔട്ടാക്കാനുള്ള അവസരം പന്തിനു ലഭിച്ചെങ്കിലും മുന്നിലുള്ള വിക്കറ്റിലേക്കു എറിഞ്ഞുകൊള്ളിക്കാൻ സാധിക്കാതെ വന്നതോടെ പന്തിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനം ഉയർന്നിരുന്നു. രവി ശാസ്ത്രി ഉൾപ്പെടെയുള്ള മുൻ താരങ്ങൾ സഞ്ജുവിനു ടീമിൽ അവസരം നൽകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.

ട്വന്റി20 ഫോർമാറ്റിൽ ഋഷഭ് പന്തിന് ഇനി കൂടുതൽ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ലെന്നും വരാനിരിക്കുന്ന ലോകകപ്പിൽ സഞ്ജുവിന് അവസരം നൽകണമെന്നും മുൻ പാക്കിസ്ഥാൻ താരം ഡാനിഷ് കനേരിയ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ‘‘ ഋഷഭ് പന്തിന് സ്വയം തെളിയിക്കാൻ നിരവധി അവസരങ്ങൾ ഇതിനകം നൽകി കഴിഞ്ഞു. ടെസ്റ്റിലും ഏകദിനത്തിലും അത്ഭുതങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ പന്തിന് കഴിയുമെങ്കിലും ട്വന്റി20 ഫോർമാറ്റിൽ സഞ്ജുവിനാണ് മികച്ച പ്രകടനങ്ങൾ പുറത്തെടുക്കാൻ കഴിയുക. ഇനി എത്ര നാളാണ് ദിനേഷ് കാർത്തിക്കിന് വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ബാറ്റർ എന്ന നിലയിൽ ടീമിൽ തുടരാൻ കഴിയുക. ഭാവിയിലേക്കുള്ള ഇന്ത്യൻ‌ ടീമിനെ സഞ്ജമാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി സഞ്ജുവിന് നിരവധി അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കണം’’– ഡാനിഷ് കനേരിയ പറഞ്ഞു.

