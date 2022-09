മൂന്നു മാസമല്ല, മൂന്നു വർഷമാണ്: കോലിക്ക് കിട്ടിയ ‘ആനുകൂല്യം’ ഓർമിപ്പിച്ച് ഗംഭീർ

ന്യൂഡൽഹി ∙ മൂന്നു വർഷത്തിനിടെ രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ ഒരു സെഞ്ചറി പോലും നേടാനായില്ലെങ്കിലും, ഇക്കാലയളവിൽ ടീമിലെ അവിഭാജ്യ ഘടകമായി തുടരാൻ വിരാട് കോലിക്കു മാത്രമേ കഴിയൂവെന്ന് മുൻ ഇന്ത്യൻ താരം ഗൗതം ഗംഭീർ. രോഹിത് ശർമയും കെ.എൽ.രാഹുലും ഉൾപ്പെടെ മറ്റേതൊരു താരമാണെങ്കിലും സെഞ്ചറിയില്ലാതെ ഇത്രയും കാലം ടീമിൽ പിടിച്ചുനിൽക്കാനാകില്ലെന്ന് ഗംഭീർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ഇത് താൻ കോലിയെ ഇകഴ്ത്തിക്കാട്ടാനായി പറയുന്നതല്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയ ഗംഭീർ, കോലിയുടെ മികവു തന്നെയാണ് ഇത്തരമൊരു ആനുകൂല്യം അദ്ദേഹത്തിനു ന‌േടിക്കൊടുത്തതെന്നും പറഞ്ഞു.

‘‘മൂന്നു വർഷമെന്നത് ചെറിയ കാലയളവല്ല. മൂന്നു മാസത്തെക്കുറിച്ചല്ല നാം സംസാരിക്കുന്നതെന്ന് ഓർമ വേണം. കോലിയുടെ നേട്ടത്തെ കുറച്ചുകാണിക്കാനല്ല ഞാൻ ഇക്കാര്യം പറയുന്നത്. അദ്ദേഹം മുൻ കാലത്തു കാഴ്ചവച്ച പ്രകടനവും നേടിയ റൺസുമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഇത്തരമൊരു സൗകര്യം കിട്ടാൻ കാരണം. പക്ഷേ, മറ്റൊരു താരവും സെഞ്ചറി‌യില്ലാതെ ഇത്രയും കാലം രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ തുടരുമെന്ന് കരുതാൻ വയ്യ’’ – ഗംഭീർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

‘എന്തായാലും ഫോമിലേക്കുള്ള കോലിയുടെ മടക്കം സംഭവിക്കേണ്ടതായിരുന്നു. അത് കൃത്യസമയത്തു തന്നെ സംഭവിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനം. ട്വന്റി20 ലോകകപ്പ് തൊട്ടടുത്തെത്തി നിൽക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് കോലിക്ക് സെഞ്ചറി നേടാനായി. അദ്ദേഹത്തിനു ഫോമിൽ തിരിച്ചെത്താനുമായി’’ – ഗംഭീർ പറഞ്ഞു.

‘‘എങ്കിലും ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ്. ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ മറ്റൊരു താരവും ഒരു സെഞ്ചറി പോലുമില്ലാതെ മൂന്നു വർഷം നിലനിൽക്കുമായിരുന്നില്ല. രവിചന്ദ്രൻ അശ്വിൻ, അജിൻക്യ രഹാനെ, രോഹിത് ശർമ, കെ.എൽ.രാഹുൽ എന്നിവരെല്ലാം ഫോം നഷ്ടമായി ടീമിനു പുറത്തായിട്ടുണ്ട്. മൂന്നു വർഷം സെഞ്ചറി നേടാനായിട്ടില്ലെങ്കിലും ടീമിൽ തുടർന്ന മറ്റൊരു താരത്തെയും എനിക്കറിയില്ല. അങ്ങനെയൊരു സൗകര്യം വിരാട് കോലിക്കു മാത്രമേ കിട്ടൂ. അത് അദ്ദേഹം കഠിനാധ്വാനത്തിലൂടെ നേടിയതുമാണ്’ – ഗംഭീർ പറഞ്ഞു.

