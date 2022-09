ആധുനിക ക്രിക്കറ്റിന്റെ പിതാവ് എന്ന വിശേഷണം ഡോ. ഡബ്ല്യു.ജി. ഗ്രേസിന് അവകാശപ്പെട്ടതാണ്. എന്നാൽ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിന്റെ പിതാവ് എന്ന വിശേഷണം സ്വന്തമാക്കിയ വ്യക്‌തിയാണ് കുമാർ ശ്രീ രഞ്‌ജിത്‌ സിങ്‌ജി എന്ന കെ.എസ്.രഞ്‌ജിത്‌ സിങ്‌ജി. ടെസ്‌റ്റ് ക്രിക്കറ്റ് കളിച്ച ആദ്യ ഇന്ത്യക്കാരൻ എന്ന ബഹുമതി രഞ്‌ജിത്‌ സിങ്‌ജിക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതാണ്. ഇന്ത്യയ്‌ക്ക് ടെസ്‌റ്റ് പദവി ലഭിക്കുന്നതിനു മുൻപായിരുന്നു അത്. ഇംഗ്ലണ്ടിനു വേണ്ടിയായിരുന്നു രഞ്‌ജിത്‌ സിങ്‌ജി ടെസ്‌റ്റ് കളിച്ചത് (1896–1902).

നവനഗറിലെ രാജാവായിരുന്ന ജാംസാഹിബിന് മക്കളില്ലാത്തതിനാൽ ബന്ധു കൂടിയായ രഞ്‌ജിത്‌ സിങ്‌ജിയെ ദത്തെടുക്കുകയായിരുന്നു. 1872 സെപ്‌റ്റംബർ 10ന് പഴയ ബോംബെ പ്രസിഡൻസിയിലെ സരോദറിൽ (കത്തിയാവാർ) ആയിരുന്നു രഞ്‌ജിത്തിന്റെ ജനനം. രാജ്‌കോട്ടിൽ രാജ്‌കുമാർ കോളജിൽ വിദ്യാഭ്യാസം. അവിടെനിന്ന് ക്രിക്കറ്റിന്റെ ബാലപാഠങ്ങൾ പഠിച്ചു. 1889ൽ ഉപരിപഠനത്തിനായി ഇംഗ്ലണ്ടിലെത്തിയതോടെയാണ് രഞ്‌ജിത്‌ സിങ്‌ജിയിലെ ക്രിക്കറ്റ് താരം പുറത്തുവന്നത്. അതിനുമുൻപ് സംഘടിതതലത്തിൽ ഒരു ക്രിക്കറ്റ് മൽസരത്തിൽപ്പോലും അദ്ദേഹം കളിച്ചിരുന്നില്ല.

1893ൽ കേംബ്രിജ് ടീമിലൂടെ ഫസ്‌റ്റ് ക്ലാസ് ക്രിക്കറ്റിൽ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചു. 1895–1920ൽ സസക്‌സിനുവേണ്ടി കളിച്ചു. സസക്സിനുവേണ്ടി ആദ്യ മൽസരം കളിച്ചത് ലോർഡ്സിൽ. എതിരാളികൾ എംസിസി. അരങ്ങേറ്റ മൽസരത്തിൽത്തന്നെ സെഞ്ചുറി (ആദ്യ ഇന്നിങ്‌സിൽ 77, രണ്ടാം ഇന്നിങ്‌സിൽ 150). പിന്നീട് സസക്‌സ് നായകൻ. ഫസ്‌റ്റ് ക്ലാസ് ക്രിക്കറ്റിലെ മികവിന്റെ ബലത്തിൽ ഇംഗ്ലിഷ് ടീമിൽ ഇടംപിടിച്ചു. വിദേശതാരങ്ങളെ ദേശീയ ടീമിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നതിനോട് പല ഭാഗത്തുനിന്നും എതിർപ്പുണ്ടായെങ്കിലും മികവുറ്റ ബാറ്റിങ് ശൈലിയുടെ ബലത്തിൽ രഞ്‌ജിത് സിങ്‌ജി ഇംഗ്ലീഷ് ടീമിൽ അംഗമായി.

അങ്ങനെ ടെസ്‌റ്റ് ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യക്കാരൻ എന്ന പേരും സ്വന്തമാക്കി. 1896 ജൂലൈ 16ന് ഓസ്‌ട്രേലിയയ്‌ക്കെതിരെ മാഞ്ചസ്‌റ്ററിലായിരുന്നു ആദ്യ ടെസ്‌റ്റ്. സെഞ്ചുറിയോടെ അരങ്ങേറ്റം അവിസ്‌മരണീയമാക്കി– ആദ്യ ഇന്നിങ്‌സിൽ 62, രണ്ടാം ഇന്നിങ്‌സിൽ പുറത്താവാതെ 154 റൺസ്. അന്ന് അദ്ദേഹം മറ്റൊരു നേട്ടവും സ്വന്തമാക്കി: ആഷസ് പരമ്പര കളിക്കുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യക്കാരൻ (പിന്നീട് കെ.എസ്.ദുലീപ് സിങ്‌ജിയും ഇഫ്തിഖർ അലി ഖാൻ പട്ടൗഡിയും ആഷസ് കളിച്ച ഇന്ത്യക്കാരായി). ആകെ 15 ടെസ്‌റ്റുകൾ, 26 ഇന്നിങ്‌സുകൾ, ഇതിൽനിന്ന് 989 റൺസ്. ഉയർന്ന സ്‌കോർ–175. ബാറ്റിങ് ശരാശരി 44.95. രണ്ട് സെഞ്ചറികളും 6 അർധസെഞ്ചറികളും. ഇതിൽ മൂന്നു ടെസ്റ്റുകളിലും സാക്ഷാൽ ഡബ്ല്യു.ജി. ഗ്രെയ്സായിരുന്നു ഇംഗ്ലിഷ് നായകൻ.

പരമ്പരാഗത ഇംഗ്ലിഷ് ബാറ്റിങ് ശൈലി മാറ്റിയെഴുതിയ മഹാനായ ക്രിക്കറ്റ് താരമായിരുന്നു രഞ്‌ജിത്‌ സിങ്‌ജി. സസക്‌സിനെക്കൂടാതെ കേംബ്രിജ്, ലണ്ടൻ കൗണ്ടി എന്നീ ടീമുകൾക്കും ക്രിക്കറ്റ് കളിച്ച് ഇംഗ്ലിഷുകാരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ‘സ്‌മിത്ത്’ ആയി. ഫസ്‌റ്റ് ക്ലാസ് ക്രിക്കറ്റിൽ തിളക്കമാർന്ന ഇന്നിങ്‌സാണ് ഈ വലംെകയ്യൻ ബാറ്റർ കാഴ്‌ചവച്ചത്. ഫസ്‌റ്റ് ക്ലാസ് ക്രിക്കറ്റിലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രകടനം ഇങ്ങനെ സംഗ്രഹിക്കാം: 500 ഇന്നിങ്‌സുകൾ ഉൾപ്പെടെ 307 മൽസരങ്ങൾ. ഇതിൽനിന്ന് 24,692 റൺസ്, 72 സെഞ്ചറികൾ. 109 അർധസെഞ്ചറികൾ, 233 ക്യാച്ചുകൾ.

ഫസ്‌റ്റ് ക്ലാസ് ക്രിക്കറ്റിലും ടെസ്‌റ്റ് ക്രിക്കറ്റിലും സെഞ്ചറിയോടെ അരങ്ങേറ്റം, ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ഒരു സീസണിൽ 3000 റൺസ് തികയ്‌ക്കുന്ന ആദ്യ താരം– അതും തുടർച്ചയായി രണ്ടു തവണ (1899, 1900), ഒരു സീസണിൽ അഞ്ചു ഡബിൾ സെഞ്ചറി നേടിയ ബാറ്റർ, ആഷസ് പരമ്പര കളിച്ച ആദ്യ ഇന്ത്യക്കാരൻ... ഇങ്ങനെ പോകുന്നു രഞ്‌ജി ഫസ്‌റ്റ് ക്ലാസിൽ കുറിച്ച നേട്ടങ്ങൾ. 1897ൽ വിസ്‌ഡന്റെ ക്രിക്കറ്റർ ഓഫ് ദ് ഇയർ ബഹുമതി നേടി ഈ നേട്ടം സ്വന്തമാക്കുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യക്കാരനായി. 1897ൽ അദ്ദേഹം പുറത്തിറക്കിയ ‘ദ് ജൂബിലി ബുക്ക് ഓഫ് ക്രിക്കറ്റ്’ എന്ന പുസ്‌തകം ക്രിക്കറ്റിലെ ആധികാരിക ഗ്രന്ഥങ്ങളിലൊന്നാണ്.

1904ൽ തിരികെ നാട്ടിലെത്തി രാജ്യഭരണത്തിൽ പങ്കാളിയായി. 1907 മാർച്ച് 10ന് നവനഗറിലെ രാജ്യാധികാരിയായി. 1908ൽ വീണ്ടും ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്കു പോയെങ്കിലും പിന്നീട് രാജഭരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്ത്യയിലെത്തി. ഇന്ത്യയിൽ തിരിച്ചെത്തി തന്റെ നാട്ടുരാജ്യത്തെ ഭരണാധികാരിയായി ചുമതലയേറ്റു. അവിടെ പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം സൗജന്യമാക്കി. ബേദി തുറുമുഖം പണിത് തന്റെ നാട്ടുരാജ്യത്ത് റെയിൽവേ ശൃംഖല സ്‌ഥാപിച്ച് വ്യവസായവും വാണിജ്യവും പ്രോൽസാഹിപ്പിച്ചു. . മനുഷ്യസ്‌നേഹിയായ ഭരണാധികാരി എന്ന നിലയിൽ പ്രശസ്‌തി നേടി.

ഒന്നാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിനുശേഷം ലീഗ് ഓഫ് നേഷൻസിലെ ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിനിധികളിലൊരാളായി മാറി. 1915ൽ ഷൂട്ടിങ് അപകടത്തിൽ ഒരു കണ്ണിന്റെ കാഴ്‌ച നഷ്‌ടപ്പെട്ട അദ്ദേഹം 1920ൽ ക്രിക്കറ്റിനോട് വിടവാങ്ങി. ചേംബർ ഓഫ് പ്രിൻസസ് എന്ന സംഘടനയുടെ ചാൻസലറായിരുന്നു. 1933 ഏപ്രിൽ രണ്ടിന് നവനഗറിലെ ജാംനഗർ കൊട്ടാരത്തിൽവച്ച് മരണം.

അദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്രിക്കറ്റ് പാരമ്പര്യം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് അനന്തരവൻമാരായ എം.എസ്.സമർസിങ്‌ജി, കെ.എസ്. ഹിമ്മത്‌സിങ്‌ജി, കെ.എസ്. ദിഗ്‌വിജയ്‌സിങ്‌ജി, കെ.എസ്. ദുലീപ്‌സിങ്‌ജി എന്നിവരും ക്രിക്കറ്റിൽ സജീവമായി. ഇവരിൽ ദുലീപ്‌സിങ്‌ജി പിന്നീട് ഇംഗ്ലണ്ടിനുവേണ്ടി ടെസ്‌റ്റ് ക്രിക്കറ്റ് കളിച്ചു (1929–31). പാതി മലയാളിയും മുൻ ഇന്ത്യൻ താരവുമായ അജയ് ജഡേജയും (1992–2000) രഞ്ജിത്‌ സിങ്ജിയുടെ താഴയ്‌വഴിയിൽനിന്നുള്ള പിൻമുറക്കാരനാണ്. ജഡേജയുടെ പിതാവ് ദൗളത്‌സിങ്ജി മൂന്നു തവണ ലോക്സഭാംഗമായിരുന്നു, അമ്മ ഷാൻ ആലപ്പുഴ സ്വദേശിയും

ആഭ്യന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ ഒരു ദേശീയ ചാംപ്യൻഷിപ്പ് എന്ന മഹത്തായ ആശയം പിറന്നത് 1934 ജൂലൈയിൽ നടന്ന ബിസിസിഐ യോഗത്തിലാണ്. ‘ദ് ക്രിക്കറ്റ് ചാംപ്യൻഷിപ്പ് ഓഫ് ഇന്ത്യ’ എന്ന പേരാണ് ടൂർണമെന്റിന് നിർദേശിക്കപ്പെട്ടത്. ജേതാക്കൾക്ക് സമ്മാനിക്കുന്നത് കെ.എസ്. രഞ്‌ജിത്‌ സിങ്‌ജിയുടെ സ്‌മരണാർഥം ഏർപ്പെടുത്തിയ വെള്ളിയിൽ തീർത്ത ട്രോഫിയാണ്. അങ്ങനെ ആ ടൂർണമെന്റ് രഞ്ജി ട്രോഫിയായി. പട്യാലയിലെ മഹാരാജാവായ ഭൂപീന്ദർ സിങ് സമ്മാനിച്ച ആ ട്രോഫിയാണ് ഇപ്പോഴും ജേതാക്കൾക്ക് സമ്മാനിക്കുന്നത്.

English Summary: The Father Of Indian Cricket. First Indian to Play cricket: Sir Ranjit Singh Ji Vibhaji Jadeja