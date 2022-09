‘ഞാനാണ് ക്യാപ്റ്റൻ’; അനുമതിയില്ലാതെ റിവ്യൂ കൊടുത്ത അംപയറോട് ബാബർ– വിഡിയോ

ദുബായ്∙ ഏഷ്യാ കപ്പ് സൂപ്പർ ഫോറിലെ അവസാന മത്സരത്തിൽ ശ്രീലങ്കയ്ക്കെതിരെ പാക്കിസ്ഥാൻ അഞ്ചു വിക്കറ്റിന് പരാജയപ്പെട്ടിരുന്നു. ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ പാക്കിസ്ഥാൻ 121 റൺസിന് പുറത്തായിരുന്നു. മൂന്ന് ഓവർ ബാക്കി നിൽക്കെ അഞ്ചു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ ശ്രീലങ്ക ഈ ലക്ഷ്യം മറികടന്നു. മത്സരത്തിന്റെ 16ാം ഓവറിൽ നടന്ന രസകരമായ ഒരു സംഭവത്തിന്റെ വിഡിയോയാണ് ഇപ്പോൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലാകുന്നത്.

പാക്കിസ്ഥാന്റെ 122 എന്ന ലക്ഷ്യം പിന്തുടന്ന് ശ്രീലങ്ക ബാറ്റു ചെയ്യുന്നതിനിടെ, 16ാം ഓവറിലെ രണ്ടാം പന്തിലാണ് സംഭവം. ശ്രീലങ്കയുടെ ക്യാപ്റ്റൻ ദസൂൻ ശാനകയാണ് ബാറ്റുമായി ക്രീസിൽ. ഹസൻ അലി എറിഞ്ഞ ബോളിൽ വിക്കറ്റ് കീപ്പർ മുഹമ്മദ് റിസ്‌വാൻ വിക്കറ്റിനായി ശക്തമായി അപ്പീൽ ചെയ്തു. അംപയർ ഔട്ടല്ലെന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലും റിസ്‌വാൻ അപ്പീൽ തുടർന്നതിനാൽ അംപയർ തീരുമാനം തേർഡ് അംപയറിനു വിട്ടു.

സാധാരണയായി ക്യാപ്റ്റൻ ഡിആർഎസിന് സിഗ്നൽ കാണിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ അംപയർ റിവ്യൂവിന് വിടുകയുള്ളൂ. എന്നാൽ ഇവിടെ ബാബർ സിഗ്നലൊന്നും അംപയറിന് നൽകിയിരുന്നില്ല. അംപയറുടെ തീരുമാനത്തിൽ ബാബർ തീരെ തൃപ്തനായിരുന്നില്ല. ‘ഞാനാണ് ക്യാപ്റ്റൻ, ഞാനാണ് ക്യാപ്റ്റൻ’ എന്ന് അംപയറോടെ ബാബർ പറയുന്നത് വിഡിയോയിൽ കാണാം. തേർഡ് അംപയർ തീരുമാനം പാക്കിസ്ഥാന് പ്രതികൂലമാകുകയും അതോടെ ആ റിവ്യൂ നഷ്ടമാകുകയും ചെയ്തു.

