‘ഉർവശി ആരാണെന്ന് അറിയില്ല’; ബോളിവുഡ് നടിയെ കുറിച്ച് പാക്ക് താരം

എഷ്യാ കപ്പിലെ ഇന്ത്യ– പാക്കിസ്ഥാൻ മത്സരം കാണാനെത്തിയ ബോളിവുഡ് ന‌ടി ഉർവശി റൗട്ടേല പാക്ക് ക്രിക്കറ്റ് താരം നസീം ഷായുടെ വിഡിയോയുള്ള ഇൻസ്റ്റഗ്രാം റീൽ പങ്കുവച്ചിരുന്നു. ഇന്ത്യ –പാക്ക് മത്സരം ആസ്വദിക്കുന്ന ഉർവശിയുടെ ടിവിയിൽ കാണിച്ച ദൃശ്യങ്ങളാണ് നടി ഇൻസ്റ്റഗ്രാം സ്റ്റാറ്റസായി ഇട്ടത്. ഇതിൽ നസീം ഷായുടെ ദൃശ്യങ്ങളും ഉൾപ്പെട്ടു. ‘കോയി തുച്കോ ന മുച്സേ ചാരു ലേ’ എന്ന ബാക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക്കോടെയാണ് വിഡിയോ ഉർവശി പങ്കുവച്ചത്. പാക്ക് താരത്തിന്റെ വിഡിയോ പങ്കുവച്ചതിനെതിരെ കടുത്ത വിമർശനവും ഉർവശിക്കെതിരെ ഉയർന്നിരുന്നു.

ഇപ്പോൾ ഈ വിഡിയോയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് നസീം ഷായുടെ പ്രതികരണമാണ് വൈറലാകുന്നത്. ഏഷ്യാ കപ്പ് ഫൈനൽ മത്സരത്തിനു മുൻപു നടന്ന ഒരു അഭിമുഖത്തിലാണ് നസീമിനോട് ഉർവശിയെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചത്. ഇതിന് ഒരു ചെറുപുഞ്ചിരിയോടെയാണ് നസീം മറുപടി നൽകിയത് ‘എനിക്ക് ഉർവശി ആരാണെന്ന് അറിയില്ല. ഞാൻ എന്റെ മത്സരത്തിൽ മാത്രമാണ് ശ്രദ്ധിച്ചത്. ആളുകൾ എനിക്ക് വിഡിയോ അയയ്ക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ എനിക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് യാതൊരു അറിവും ഇല്ല. എന്നിൽ യാതൊരു പ്രത്യേകതയും ഇല്ല,എന്നാൽ മത്സരം കാണാനെത്തുകയും ക്രിക്കറ്റിനെ വളരെയധികം ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആളുകളോട് നന്ദി അറിയിക്കുന്നു’– നസീം ഷാ പറഞ്ഞു.

സെപ്റ്റംബർ നാലിനു നടന്ന ഇന്ത്യ–പാക്ക് മത്സരത്തിനിടിയിലെ വിഡിയോ ദൃശ്യങ്ങളാണ് ഉർവശി പങ്കുവച്ചത്. പാക്കിസ്ഥാനി താരത്തിന്റെ വിഡിയോ ഷെയർ ചെയ്തിനെതിരെ നടിക്കെതിരെ സൈബർ ആക്രമണവും ഉയർന്നിരുന്നു.

ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങളുടെ പേരിൽ ആദ്യമായല്ല ഉർവശി വിവാദത്തിലാകുന്നത്. ഇന്ത്യയുടെ വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ബാറ്റർ ഋഷഭ് പന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു ഉർവശി നടത്തിയ ചില പ്രസ്താവനകൾ അടുത്തിടെ വാർത്തകളിൽ ഇടം നേടിയിരുന്നു. മിസ്റ്റർ ആർപി ഹോട്ടലിൽ തനിക്കായി മണിക്കൂറുകളോളം കാത്തിരുന്നെന്നായിരുന്നു ഉർവശിയുടെ ആരോപണം. ‘മിസ്റ്റർ ആർപി’ എന്നത് ഋഷഭ് പന്താണെന്നാണു വിലയിരുത്തൽ. എന്നാൽ പ്രശസ്തിക്കുവേണ്ടിയാണ് ഇത്തരം നടപടികളെന്നു പന്ത് സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ തിരിച്ചടിച്ചു.

