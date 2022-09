കോലി എന്നേക്കാൾ മികച്ച കളിക്കാരൻ; മത്സരങ്ങളിൽ എന്നെ മറികടക്കും: വാഴ്ത്തി ഗാംഗുലി

കൊൽക്കത്ത∙ ഏഷ്യാ കപ്പ് ക്രിക്കറ്റിലെ മിന്നും പ്രകടനത്തിനു പിന്നാലെ വിരാട് കോലിയെ അഭിനന്ദിച്ച് ബിസിസിഐ പ്രസിഡന്റും മുൻ ഇന്ത്യൻ താരവുമായ സൗരവ് ഗാംഗുലി. കളിക്കാരൻ എന്ന നിലയിൽ കോലി തന്നേക്കാൾ മികച്ചവനാണെന്നാണ് ഗാംഗുലി പറ‍ഞ്ഞത്. ക്യാപ്റ്റൻ സ്ഥാനംവച്ചല്ല കളിക്കാരെ താരതമ്യം ചെയ്യേണ്ടതെന്നും ഗാംഗുലി പറഞ്ഞു. ഒരു യുട്യൂബ് ചാനലിനു നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് ഗാംഗുലിയുടെ പരാമർശം.

‘താരതമ്യം ഒരു കളിക്കാരന്റെ കഴിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാകണം. എന്നെക്കാൾ കഴിവുള്ളയാളാണ് കോലിയെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഞങ്ങൾ രണ്ടു പേരും രണ്ടു തലമുറകളിലാണ് കളിച്ചത്. മാത്രമല്ല ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് മത്സരങ്ങളും കളിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ എന്റെ തലമുറയിൽ നിരവധി മത്സരങ്ങൾ കളിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കോലി ഇപ്പോൾ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ എന്നേക്കാൾ കൂടുതൽ മത്സരങ്ങൾ കളിച്ചേക്കും. നിലവിലെ കണക്കുകൾ വച്ച് കോലിയേക്കാൾ കൂടുതൽ മത്സരം ഞാൻ കളിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ കോലി അതൊക്കെ മറികടക്കും.’– ഗാംഗുലി പറഞ്ഞു.

മൂന്നു വർഷത്തോളം ഒരു സെഞ്ചറി പോലും നേടാത്ത കോലി ഏഷ്യാ കപ്പിൽ കോലി ഫോമിലേക്കു തിരിച്ചു വരുമെന്ന് ഗാംഗുലി നേരത്തെ പ്രവചിച്ചിരുന്നു. കോലിയെപ്പോലെ കഴിവുള്ള ഒരു താരത്തിന് അധികാലം വിട്ടുനിൽക്കാനാകില്ലെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. ഫോമിലല്ലാത്ത കാലത്ത് കോലിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉപദേശം കൊടുത്തിരുന്നോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് അതിന് അദ്ദേഹത്തെ കാണാറില്ലെന്നും എപ്പോഴും തിരക്കിലാണെന്നുമാണ് ഗാംഗുലി മറുപടി പറഞ്ഞത്. ഏഷ്യാ കപ്പിൽ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനെതിരെ സെഞ്ചറി നേടിയാണ് കോലി തന്റെ തിരിച്ചുവരവ് അറിയിച്ചത്. 53 പന്തിൽ 11 ഫോറും നാലു സിക്സും സഹിതമാണ് കോലി സെഞ്ചറിയിലെത്തിയത്. മത്സരത്തിലാകെ 60 പന്തുകൾ നേരിട്ട കോലി, 122 റൺസുമായി പുറത്താകാതെ നിന്നു. മുന്നു വർഷത്തിനു ശേഷമാണ് കോലി സെഞ്ചറി നേടുന്നത്.

തന്റെ കാലത്തേക്കാളും ക്രിക്കറ്റിന് ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ടെന്നും ഗാംഗുലി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ‘കളി വേഗമേറിയതായി...ദൈർഘ്യം കുറഞ്ഞവയും വേഗമേറിയതുമായി, കൂടുതൽ സിക്സുകൾ ഫോറുകൾ കൂടുതൽ ബൗണ്ടറികൾ...ക്രിക്കറ്റ് ഒരുപാട് മാറി’– അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

