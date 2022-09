പാക്കിസ്ഥാനെതിരായ മത്സരത്തിനിടെ ഇന്ത്യൻ പതാക വീശി മകൾ: വെളിപ്പെടുത്തി അഫ്രീദി

ഇസ്‌ലാമാബാദ് ∙ യുഎഇയിൽ നടന്ന ഏഷ്യാ കപ്പ് ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെന്റിൽ ഇന്ത്യയും പാക്കിസ്ഥാനും തമ്മിൽ നടന്ന സൂപ്പർ ഫോർ പോരാട്ടത്തിനിടെ, തന്റെ മകൾ ഇന്ത്യൻ പതാക വീശിയ സംഭവം വെ‌ളിപ്പെടുത്തി പാക്കിസ്ഥാന്റെ മുൻ താരം ഷാഹിദ് അഫ്രീദി. മത്സരം നടന്ന ദുബായിൽ പാക്കിസ്ഥാൻ പതാകകൾ കിട്ടാനില്ലാതെ പോയതോടെയാണ് മകൾ ഇന്ത്യൻ പതാക വീശിയതെന്ന് അഫ്രീദി വെളിപ്പെടുത്തി.

ടൂർണമെന്റിൽ ഇന്ത്യ ഫൈനൽ കാണാതെ പുറത്തായപ്പോ‌ൾ, ഫൈനലിലെത്തിയ പാക്കിസ്ഥാൻ ശ്രീലങ്കയോട് തോ‌റ്റ് രണ്ടാം സ്ഥാനക്കാരായിരുന്നു.

‘‘മത്സരം നടക്കുമ്പോ‌ൾ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ വെ‌റും 10 ശതമാനം പാക്കിസ്ഥാൻ ആരാധകരേ ഉള്ളൂവെന്നും, ബാക്കിയെല്ലാവരും ഇന്ത്യൻ ആരാധകരാണെന്നും എന്റെ ‌ഭാര്യ പറഞ്ഞു. സ്റ്റേഡിയത്തിൽ പാക്കിസ്ഥാൻ പതാക കിട്ടാനില്ലാത്തതിനാൽ എന്റെ മകൾ ഉൾപ്പെടെ ഇന്ത്യൻ പതാകയാണ് വീശിയത്. അവൾ ഇന്ത്യൻ പതാക വീശുന്ന വിഡിയോ എന്റെ ‌ഫോണിൽ കിട്ടിയിരുന്നു. പക്ഷേ, അത് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യണോ ‌എന്ന കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് ആകെ ‌ആശയക്കുഴപ്പമായിരുന്നു’’ – ഷാഹിദ് അഫ്രീദി ഒരു ചാനൽ ചർച്ചയ്‍ക്കിടെ പറഞ്ഞു.

ഏഷ്യാ കപ്പിൽ ഇന്നലെ നടന്ന ഫൈനലിൽ ടോസ് നേടാനായെ‌ങ്കിലും പാക്കിസ്ഥാൻ ശ്രീലങ്കയോടു തോ‌റ്റിരുന്നു. മത്സരത്തിൽ ആദ്യം ബാറ്റു ചെയ്ത ശ്രീലങ്ക 20 ഓവറിൽ ആറു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ നേടിയത് 170 റൺസ്. മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിൽ പാക്കിസ്ഥാൻ 20 ഓവറിൽ 147 റൺസിൽ ഒതുങ്ങി.

