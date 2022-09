ഓവൽ ടെസ്റ്റിൽ ജയം; ഇംഗ്ലണ്ടിന് പരമ്പര

ലണ്ടൻ ∙ ഓവൽ ക്രിക്കറ്റ്‌ ടെസ്റ്റിൽ 9 വിക്കറ്റിന്റെ മിന്നുന്ന വിജയവുമായി ഇംഗ്ലണ്ട് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്‌ക്കെതിരായ മൂന്നു മത്സര പരമ്പര 2-1നു സ്വന്തമാക്കി. വിക്കറ്റ് നഷ്ടമില്ലാതെ 97 റൺസ് എന്ന നിലയിൽ അഞ്ചാം ദിവസം ബാറ്റിങ് ആരംഭിച്ച ആതിഥേയർ ജയത്തിനാവശ്യമായ 33 റൺസ് അതിവേഗം നേടി. ഓപ്പണർമാരായ സാക് ക്രൗളി പുറത്താകാതെ 69 റൺസും അലക്സ് ലീസ് 39 റൺസും നേടി. പേസർമാർ നിറഞ്ഞാടിയ മത്സരത്തിൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയുടെ പുതുനിര ബാറ്റർമാർ 2 ഇന്നിങ്സിലും മികച്ച സ്കോർ കണ്ടെത്തുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടു. 7 വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തിയ ഇംഗ്ലിഷ് താരം ഒലീ റോബിൻസനാണു കളിയിലെ താരം. ഇംഗ്ലണ്ട് നായകൻ ബെൻ സ്റ്റോക്സും ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയുടെ കഗീസോ റബാദയും പരമ്പരയുടെ താരങ്ങളായി. സ്കോർ: ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക: 118, 169. ഇംഗ്ലണ്ട്: 158, 1 ന് 130.



English Summary: England beat South Africa by nine wickets to win third Test and series