5 മത്സരങ്ങളിൽ 179 റൺസ്, സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റ് 158; ഇനിയെന്തു നൽകണം സഞ്ജു?

ന്യൂഡൽഹി ∙ ദേശീയ ജഴ്സിയിൽ തിളങ്ങാനാകുന്നില്ലെന്ന വിമർശനങ്ങൾക്ക് ബാറ്റുകൊണ്ട് മറുപടി നൽകിയിട്ടും മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസണിനു മുൻപിൽ ഇന്ത്യൻ ലോകകപ്പ് ടീമിന്റെ വാതിൽ തുറന്നില്ല. ഇന്ത്യ ഈ വർഷം കളിച്ച 26 ട്വന്റി20 കളിൽ 6 മത്സരങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് സഞ്ജുവിന് ടീമിലിടം ലഭിച്ചത്. 5 മത്സരങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയത്.

എന്നിട്ടും 44.75 റൺസ് ശരാശരിയിൽ സഞ്ജു 179 റൺസ് നേടിയിരുന്നു. 158 ആയിരുന്നു സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റ്. വിക്കറ്റ് കീപ്പർമാർ ബാറ്റർമാരായ ഋഷഭ് പന്ത്, ദിനേഷ് കാർത്തിക്, ഇഷൻ കിഷൻ എന്നിവരേക്കാൾ ഈ വർഷത്തെ ട്വന്റി20 ബാറ്റിങ് ശരാശരിയിലും സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റിലും സഞ്ജു ഏറെ മുന്നിലായിരുന്നു.

ഐപിഎലിൽ‌ രാജസ്ഥാനെ ഫൈനലിലേക്കു നയിച്ച താരം ഏകദിനത്തിലും ഒരു അർധ സെഞ്ചറിയടക്കം നേടി മികവ് കാട്ടിയിരുന്നു. 18 ഫോറും 8 സിക്സുമാണ് ഈ വർഷത്തെ 5 ട്വന്റി20 അവസരങ്ങളിൽ നിന്നു സഞ്ജു നേടിയെടുത്തത്.

ഓപ്പണിങ് മുതൽ ഏതു പൊസിഷനിലും ബാറ്റിങ്ങിനിറക്കാമെന്നതും ഫീൽഡിങ്ങിലെ മികച്ച പ്രകടനവും ലോകകപ്പ് ടീമിൽ ഇടം നേടാൻ സഞ്ജുവിനെ തുണയ്ക്കുമെന്ന് കരുതിയ ആരാധകർ പ്രഖ്യാപനം വന്നപ്പോൾ നിരാശരായി. സെപ്റ്റംബർ 28ന് ഇന്ത്യ ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക ഒന്നാം ട്വന്റി20 മത്സരം നടക്കുന്നത് സഞ്ജുവിന്റെ നാടായ തിരുവനന്തപുരത്താണ്. ആ പരമ്പരയ്ക്കുള്ള ടീമിലും മലയാളി താരത്തിന് സിലക്ടർമാർ അവസരം നൽകിയില്ല.

English Summary: 179 runs in 5 matches, strike rate 158; What else should Sanju give?