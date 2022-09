ലങ്കൻ പതാകയുമായി ഗംഭീറിന്റെ ആഘോഷം; പാക്കിസ്ഥാൻ ജയിച്ചിരുന്നെങ്കിലോയെന്ന് ആരാധകർ

ദുബായ്∙ ഏഷ്യാകപ്പ് ക്രിക്കറ്റിൽ ശ്രീലങ്കയുടെ വിജയം ആഘോഷിച്ച് മുൻ ഇന്ത്യൻ താരം ഗൗതം ഗംഭീർ. ശ്രീലങ്കൻ പതാകയുമായാണ് ഫൈനൽ പോരാ‍ട്ടം നടന്ന ഗ്രൗണ്ടിലേക്കു ഗൗതം ഗംഭീർ എത്തിയത്. ഏഷ്യാകപ്പിനുള്ള കമന്റേറ്റർമാരുടെ സംഘത്തിൽ ഗൗതം ഗംഭീറുമുണ്ടായിരുന്നു. ശ്രീലങ്കയുടെ ദേശീയ പതാകയേന്തി നിൽക്കുന്ന വിഡിയോ ഗൗതം ഗംഭീർ തന്നെ ട്വിറ്ററിൽ പങ്കുവച്ചു.

‘സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ടീം, സത്യമായും അവർ അത് അർഹിക്കുന്നു, ശ്രീലങ്കയ്ക്ക് ആശംസകൾ’ എന്നായിരുന്നു വിഡിയോയ്ക്ക് ഗംഭീർ നൽ‌കിയ തലക്കെട്ട്. ട്വിറ്ററിൽ വിഡിയോ കണ്ടവരുടെ എണ്ണം ഇതിനകം ഏഴു ലക്ഷം പിന്നിട്ടു. അതേസമയം ഏഷ്യാകപ്പ് ഫലം നേരെ തിരിച്ചായിരുന്നെങ്കിൽ ഗംഭീർ പാക്കിസ്ഥാന്റെ പതാക എടുക്കുമോയെന്നായിരുന്നു ആരാധകരിൽ ചിലരുടെ ചോദ്യം.

‘പാക്കിസ്ഥാൻ ജയിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എന്താകുമായിരുന്നു? നിങ്ങൾ പാക്കിസ്ഥാന്റെ പതാക വീശുമോ?’– ഒരു ആരാധകൻ ട്വിറ്ററിൽ ചോദിച്ചു. ഗംഭീറിന്റെ ക്രിക്കറ്റ് വിശകലനങ്ങൾ മികച്ചതാണെന്നും ആരാധകർക്ക് അത് അറിവുകൾ നൽകുന്നതായും മറ്റൊരു ആരാധകൻ പ്രതികരിച്ചു. ഏഷ്യാകപ്പ് ഫൈനലിൽ 23 റണ്‍സിനാണു ശ്രീലങ്ക പാക്കിസ്ഥാനെ തോൽപിച്ചത്. പാക്കിസ്ഥാനോടും ശ്രീലങ്കയോടും തോറ്റ് ഇന്ത്യ സൂപ്പർ ഫോർ റൗണ്ടില്‍ പുറത്തായിരുന്നു.

