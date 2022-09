ന്യൂഡൽഹി∙ സൗരവ് ഗാംഗുലിക്കും ജയ്ഷായ്ക്കും ബിസിസിഐയുടെ തലപ്പത്തേക്ക് ഒരു തവണകൂടി മത്സരിക്കാം. ഇതിനായുള്ള ബിസിസിഐയുടെ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിക്കു സുപ്രീം കോടതി അംഗീകാരം നൽകി. ഇരുവരുടേയും മൂന്നു വർഷത്തെ കാലാവധി ഈ മാസം തീരാനിരിക്കെയാണു കോടതി നടപടി. സൗരവ് ഗാംഗുലി ബിസിസിഐ അധ്യക്ഷനും ജയ്ഷാ സെക്രട്ടറിയുമാണ്.

ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിക്കു അംഗീകാരം ലഭിച്ചതോടെ ഗാംഗുലിക്കും ജയ്ഷായ്ക്കും മൂന്നു വർഷം കൂടി ബിസിസിഐ തലപ്പത്തു തുടരാനാകും. ജസ്റ്റിസ് ഡി.വൈ. ചന്ദ്രചൂഢിന്റെയും ഹിമാ കോലിയുടേയും നേതൃത്വത്തിലുള്ള ബെഞ്ചാണു കേസ് പരിഗണിച്ചത്.

English Summary: Sourav Ganguly, Jay Shah Can Have BCCI Term 2 After Supreme Court Order