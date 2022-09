മുംബൈ∙ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് താരം ഋഷഭ് പന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദങ്ങളിൽ ക്ഷമ ചോദിച്ച് ബോളിവുഡ് നടി ഉർവശി റൗട്ടേല. നടിയുടേതായി പുറത്തുവന്ന പുതിയ വി‍ഡിയോയിലാണ് ഉര്‍വശി കൈകൾ കൂപ്പി ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നത്. ‘എന്താണു പറയേണ്ടതെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല, ക്ഷമിക്കണം, എന്നോടു ക്ഷമിക്കണം’– കൈകൂപ്പി ഉർവശി പറയുന്നു. ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ ഇൻസ്റ്റന്റ് ബോളിവുഡിന്റെ അക്കൗണ്ടിലാണ് ഉർവശിയുടെ വി‍‍ഡിയോ പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്.

ഋഷഭ് പന്ത് ഉര്‍വശിയുടെ ബോയ് ഫ്രണ്ടാണോയെന്ന ചോദ്യത്തോടു പ്രതികരിക്കാനില്ലെന്നായിരുന്നു നടിയുടെ മറുപടി. സമൂഹമാധ്യമത്തില്‍ ഋഷഭ് പന്തുമായുണ്ടായ തർക്കത്തെക്കുറിച്ച് ഒന്നും പറയാനില്ലെന്നും നടി വ്യക്തമാക്കി. ‘‘അക്കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് എനിക്കു പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും പറയാനില്ല. പോസിറ്റീവ് ആയ സാഹചര്യമാണു വേണ്ടത്. ഞാനും അങ്ങനെയാണ്. അതുകൊണ്ട് ആരെക്കുറിച്ചും മോശമായി സംസാരിക്കരുത്.’’– ഉര്‍വശി വ്യക്തമാക്കി.

മിസ്റ്റർ ആർപി ഹോട്ടലിൽ തനിക്കായി മണിക്കൂറുകളോളം കാത്തിരുന്നെന്ന് ഉർവശി ഒരു അഭിമുഖത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു. ‘മിസ്റ്റർ ആർപി’ എന്നത് ഋഷഭ് പന്താണെന്നാണു വിലയിരുത്തൽ. എന്നാൽ പ്രശസ്തിക്കുവേണ്ടിയാണ് ഇത്തരം നടപടികളെന്നു പന്ത് സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ തിരിച്ചടിച്ചു. അതിനിടെ പാക്കിസ്ഥാന്റെ യുവപേസർ നസീം ഷായുടെ വി‍ഡിയോ പങ്കുവച്ചും ഉർവശി പിന്നീട് വിവാദത്തിലായി. പാക്ക് താരത്തിന്റെ വിഡിയോ ഷെയർ ചെയ്തതിനു നടിക്കെതിരെ സൈബര്‍ ആക്രമണവുമുണ്ടായി.

എഷ്യാ കപ്പിലെ ഇന്ത്യ– പാക്കിസ്ഥാൻ മത്സരം കാണാനെത്തിയ ബോളിവുഡ് ന‌ടി ഉർവശി റൗട്ടേല പാക്ക് ക്രിക്കറ്റ് താരം നസീം ഷായുടെ വിഡിയോയുള്ള ഇൻസ്റ്റഗ്രാം റീൽ പങ്കുവച്ചിരുന്നു. ഇന്ത്യ –പാക്ക് മത്സരം ആസ്വദിക്കുന്ന ഉർവശിയുടെ ടിവിയിൽ കാണിച്ച ദൃശ്യങ്ങളാണ് നടി ഇൻസ്റ്റഗ്രാം സ്റ്റാറ്റസായി ഇട്ടത്. ഇതിൽ നസീം ഷായുടെ ദൃശ്യങ്ങളും ഉൾപ്പെട്ടു. ഉർവശിയെ അറിയില്ലെന്നാണ് വിഡിയോയെക്കുറിച്ചു ചോദിച്ചപ്പോൾ നസീം ഷാ പ്രതികരിച്ചത്.

English Summary: Urvashi Rautela Finally Answers If Rishabh Pant Is Her Boyfriend, Says 'I'm Sorry to Cricketer