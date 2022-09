ആറ് ഇന്നിങ്സിൽ നാല് സെഞ്ചറി; ദുലീപ് ട്രോഫി അരങ്ങേറ്റത്തിൽ വരവറിയിച്ച് രോഹൻ കുന്നുമ്മല്‍

സേലം∙ ദുലീപ് ട്രോഫി ക്രിക്കറ്റിൽ അരങ്ങേറ്റ മത്സരത്തിൽ സെഞ്ചറി നേടി മലയാളി താരം രോഹൻ എസ്. കുന്നുമ്മൽ. നോർത്ത് സോണിനെതിരായ പോരാട്ടത്തിൽ സൗത്ത് സോണിനു വേണ്ടി 172 പന്തുകളിൽനിന്നാണ് രോഹൻ സെഞ്ചറി ഉറപ്പിച്ചത്. ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ക്രിക്കറ്റിൽ അരങ്ങേറിയ ശേഷമുള്ള ആറ് ഇന്നിങ്സുകളിൽ താരത്തിന്റെ നാലാമതു സെഞ്ചറിയാണിത്. രഞ്ജി ട്രോഫിയിലായിരുന്നു മറ്റ് മൂന്നു സെഞ്ചറികളും. 172–ാം പന്തിൽ സിക്സ് പറത്തിയായിരുന്നു സെഞ്ചറി നേട്ടം. 225 പന്തിൽ 143 റൺസെടുത്താണു താരം പുറത്തായത്.

നവ്ദീപ് സെയ്നിയുടെ പന്തിൽ രോഹൻ ബോൾഡാകുകയായിരുന്നു. ടോസ് നേടിയ സൗത്ത് സോൺ ആദ്യം ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങി. ഓപ്പണറായ രോഹനൊപ്പം മയാങ്ക് അഗര്‍വാളും തിളങ്ങി. അർധസെഞ്ചറിക്ക് ഒരു റൺസ് അകലെയാണു മയാങ്ക് പുറത്തായത്. പിന്നാലെയെത്തിയ സൗത്ത് സോൺ ക്യാപ്റ്റൻ ഹനുമാ വിഹാരിയും സെഞ്ചറി തികച്ചു.

220 പന്തിൽ 107 റൺസെടുത്ത് വിഹാരി പുറത്താകാതെ നിൽക്കുന്നു. ആദ്യ ദിനം കളി അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ രണ്ടു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 324 റൺസെന്ന നിലയിലാണു സൗത്ത് സോൺ. 37 പന്തിൽ 20 റൺസുമായി ബി. ഇന്ദ്രജിത്തും പുറത്താകാതെ നില്‍ക്കുന്നു.

