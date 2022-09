പാക്കിസ്ഥാനിലെ ഒൻപതാം ക്ലാസ് പുസ്തകത്തിൽ ബാബർ അസമിന്റെ കവർ ‍ഡ്രൈവും പഠിക്കാനുണ്ട്!

ഇസ്‍ലാമബാദ്∙ പാക്കിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീം ക്യാപ്റ്റൻ ബാബർ അസമിന്റെ കവർ ഡ്രൈവ് പാഠ്യപദ്ധതിയിലുൾപ്പെടുത്തി പാക്കിസ്ഥാൻ ഫെഡറൽ ബോർഡ് ഓഫ് എഡ്യുക്കേഷൻ. ഒൻപതാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥികളുടെ ഫിസിക്സ് പാഠപുസ്തകത്തിലാണ് പാക്ക് ക്യാപ്റ്റന്റെ ബാറ്റിങ്ങിനെക്കുറിച്ചു പരാമർശമുള്ളത്. കൈനറ്റിക് എനർജിയെക്കുറിച്ചാണ് ഈ ഭാഗത്തു വിശദീകരിക്കുന്നത്.

സമകാലിക ക്രിക്കറ്റിൽ ഏറ്റവും നന്നായി കവർ‍ ഡ്രൈവ് കളിക്കുന്ന ബാറ്റർമാരിലൊരാളായാണു ബാബർ അസം അറിയപ്പെടുന്നത്. യുഎഇയിൽ നടന്ന ഏഷ്യാ കപ്പ് ക്രിക്കറ്റില്‍ താരത്തിനു തിളങ്ങാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല. ആറു മത്സരങ്ങളിൽനിന്ന് 68 റൺസ് മാത്രമാണു താരത്തിനു നേടാനായത്. ഐസിസി റാങ്കിങ്ങിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനക്കാരനാണ് ബാബർ അസം.

ഏകദിന റാങ്കിങ്ങിൽ ബാബർ അസമിന് 890 പോയിന്റുണ്ട്. ടെസ്റ്റ് റാങ്കിങ്ങിലും ട്വന്റി20 റാങ്കിങ്ങിലും ബാബർ അസം മൂന്നാം സ്ഥാനത്തുണ്ട്. പാക്കിസ്ഥാനുവേണ്ടി ടെസ്റ്റിൽ 42, ഏകദിനം 92, ട്വന്റി20–80 മത്സരങ്ങള്‍ ബാബർ അസം കളിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏകദിനത്തിൽ 17 സെഞ്ചറിയും ട്വന്റി20യിൽ ഒരു സെഞ്ചറിയും താരം നേടി. ടെസ്റ്റിൽ ഏഴു സെഞ്ചറിയും ബാബറിനുണ്ട്.

Babar Azam's cover drive related question in 9th grade physics syllabus (federal board) (via Reddit) pic.twitter.com/I2Tc9HldsG — Shiraz Hassan (@ShirazHassan) September 13, 2022

