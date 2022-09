വാതിൽ അടഞ്ഞോ? സഞ്ജു വെയ്റ്റിങ്: ഫാൻസ് ‘കട്ട വെയ്റ്റിങ്’; വീണ്ടും ‘പണിവാങ്ങാൻ’ സിലക്ടേഴ്സ്?

കേരളത്തിനു പുറത്ത് ഏറ്റവും സ്നേഹിക്കപ്പെടുന്ന മലയാളി കായികതാരം ആരായിരിക്കും? സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലെ ഓളങ്ങൾക്കൊപ്പം നീന്തിയാൽ അത് സഞ്ജു സാംസൺ എന്നു നിസ്സംശയം പറയാം. ആവനാഴിയിലെ മനോഹര ഷോട്ടുകൾ കൊണ്ടു തീർക്കുന്ന മായിക വലയത്തിൽ ബന്ധിച്ച് സഞ്ജു തന്റെ പിന്നാലെ നടത്തുന്നത് ലക്ഷങ്ങളെയാണ്. ഇന്ത്യയ്ക്കു പുറത്തുപോലും പ്രശസ്തരും അല്ലാത്തവരുമായ ആരാധകർ ഏറെയുണ്ട് സഞ്ജുവിന്റെ ബാറ്റിങ്ങിന്. അതുകൊണ്ടാണ് തങ്ങൾ കൊതിക്കുന്ന പാതയിൽ സഞ്ജുവിന്റെ കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നില്ലെന്നു കാണുമ്പോൾ അവർ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വാളെടുക്കുന്നത്... ഇടവേളകളിൽ ‘ജസ്റ്റിസ് ഫോർ സഞ്ജു സാംസൺ’ ഹാഷ് ടാഗുകൾ നിറയുന്നത്.

ഒരു പക്ഷേ സഞ്ജു ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ കളിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹത്തെക്കാളേറെ കൊതിക്കുകയാണ് ആരാധകർ. ടീം പ്രഖ്യാപനത്തിനുശേഷം സഞ്ജു ചുമ്മാ മൊബൈൽ നോക്കുന്ന പടമിട്ടപ്പോൾ 16,000 കമന്റ് വന്നത് വെറുതേയല്ലല്ലോ. രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെയും മറ്റും പേരിൽ വിഭജിച്ചു നിൽക്കുന്നവർ പോലും സഞ്ജുവിനെ ആരാധിക്കുന്ന കാര്യത്തിലും അദ്ദേഹത്തെ ട്വന്റി 20 ലോകകപ്പ് ടീമിലെടുക്കാത്തതിൽ സിലക്ടർമാരെ ചീത്തവിളിക്കുന്ന കാര്യത്തിലും ഒന്നാകുന്ന കാഴ്ചയാണ്. ശരിക്കും എവിടെയാണ് പിഴച്ചത്, ഇനി പ്രതീക്ഷയ്ക്കു വകയുണ്ടോ? ഇന്ത്യൻ ടീമിന്റെ വാതിൽ അവസാനമായി അടച്ചതാണോ. പരിശോധിക്കാം.



പന്താണോ വില്ലൻ?

ഋഷഭ് പന്തും വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ബാറ്റർ, സഞ്ജു സാംസണും അതേ. അപ്പോൾ മികച്ച പ്രകടനം നടത്തിയ സഞ്ജുവിനെ മാറ്റി ഋഷഭ് ലോകകപ്പിൽ ഇടംപിടിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും കല്ലേറു കൊള്ളുക പന്തിനു തന്നെ. പന്തിന്റെ മോശം ഫോമും വിക്കറ്റ് നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന ഷോട്ടുകളും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് വിമർശകർ പാഞ്ഞടുക്കുന്നത്. എന്നാൽ പന്താണോ സഞ്ജുവിന്റെ സ്ഥാനം അപഹരിച്ചത്? തോന്നുന്നില്ല. രവീന്ദ്ര ജഡേജയ്ക്കു കൂടെ പരുക്കേറ്റതോടെ ഇന്ത്യൻ ടീമിലെ ഇടം കയ്യനായ ഏകമുൻനിര ബാറ്ററാണ് പന്ത്. ഏതു ഫോമിലല്ലെന്നു പറഞ്ഞാലും ഒറ്റയ്ക്ക് കളി മറിച്ചിടാൻ കെൽപുള്ള താരം. അങ്ങനെയുള്ള പന്ത് ഫോം അത്ര മികച്ചതല്ലെങ്കിലും ഇത്തവണത്തെ ടീമിൽ ഇടംപിടിക്കുമായിരുന്നു. ടെസ്റ്റിലാണെങ്കിലും ഓസ്ട്രേലിയയിൽ ഋഷഭ് കളിച്ച കളി മറക്കാൻ പറ്റുമോ? ഒരു മത്സരം മതിയാകും താരത്തിന് ഫോമിലേക്കുയരാൻ. എന്നിരുന്നാലും ട്വന്റി 20യിൽ മികച്ച റെക്കോർഡില്ലാത്ത പന്തിന് ലോകകപ്പ് മോശമായാൽ സ്ഥാനം നിലനിർത്തുക പ്രയാസമാകും. 58 ട്വന്റി 20 മത്സരങ്ങളിൽനിന്ന് ഋഷഭിന് 934 റൺസേയുള്ളൂ. ശരാശരി 23.95. 3 ഫിഫ്റ്റി. സ്ട്രൈക് റേറ്റും അത്ര ആകർഷകമല്ല– 126.22. ഈ വർഷം 16 ഇന്നിങ്സുകളിൽ നിന്ന് 311 റൺസ്. ശരാശരി 25.9 സ്ട്രൈക് റേറ്റ് 133.4.

ഇല്ലാതെ പോയ ഇംപാക്ട് ഇന്നിങ്സ്

ഐപിഎലിൽ തിളങ്ങിയ താരങ്ങളുമായി ലോകകപ്പ് ടീം തട്ടിക്കൂട്ടി പണിവാങ്ങിയ അനുഭവം ഇന്ത്യൻ സിലക്ടർമാർ മറന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല. കഴിഞ്ഞ വർഷം യുഎഇയിൽ നടന്ന ടൂർണമെന്റിൽ ടീമിലുണ്ടായിരുന്ന വരുൺ ചക്രവർത്തി, രാഹുൽ ചാഹർ എന്നിവർ ഇപ്പോൾ സ്വന്തം ഐപിഎൽ ടീമിൽപോലും ആദ്യ ഇലവനിൽ സ്ഥാനത്തിനായി മത്സരിക്കുകയാണ്. അതിനാൽ ഐപിഎൽ ബലം മാത്രം മതിയാകില്ല. സിലക്ടർമാർ തിരഞ്ഞത് കളി ജയിപ്പിക്കുന്ന, ഒറ്റയടിക്ക് മത്സരത്തിന്റെ ദിശ മാറ്റാൻ കഴിയുന്ന താരങ്ങളെ ആകണം. 2022ൽ സഞ്ജു നന്നായി കളിച്ചെങ്കിലും ദൗർഭാഗ്യവശാൽ ആ ഗണത്തിൽ കൊള്ളിക്കാവുന്ന ഒരു ഇന്നിങ്സ് പിറന്നില്ല. 6 മത്സരങ്ങളിൽ കളിച്ചതിൽ 5 തവണയാണ് ബാറ്റിങ്ങിന് അവസരം ലഭിച്ചത്. 44.8 റൺസ് ശരാശരിയിൽ 179 റൺസ് നേടി. സ്ട്രൈക് റേറ്റ് 158.4.

39, 18, 77, 30*, 15 ഇങ്ങനെയാണ് നേടിയ സ്കോറുകൾ. പല കളികളിലും മികച്ച തുടക്കം കിട്ടിയശേഷമാണ് പുറത്തായത്. ഇതിൽ അയർലൻഡിനെതിരെ 42 പന്തിൽ നേടിയ 77 റൺസ് മനോഹരമായ ഇന്നിങ്സ് ആയിരുന്നെങ്കിലും മറ്റേയറ്റത്ത് ദീപക് ഹൂഡ 57 പന്തിൽ 104 അടിച്ച് കളിയും കൊണ്ടുപോയി. പ്രധാന താരങ്ങൾക്ക് വിശ്രമം നൽകിയപ്പോൾ പകരക്കാരനായാണ് സഞ്ജുവിന് ടീമിലേക്കു വിളി എത്തിയത്, സീനിയർമാർ തിരിച്ചെത്തിയപ്പോൾ സ്ഥാനം പോയെന്നു മാത്രം. എന്നാൽ ഇതേ റോളിലെത്തി ഇന്ത്യൻ ലോകകപ്പ് ടീമിലേക്ക് സ്ഥാനം പിടിച്ചു വാങ്ങിയ ഒരാളുണ്ട്, അയാളാണ് ശരിക്കും അവസരം മുതലാക്കിയത്– ദീപക് ഹൂഡ.

ഹൂഡയുടെ ടൈം

2015ൽ ഇന്ത്യൻ ജഴ്സിയണിയാൻ തുടങ്ങിയ സഞ്ജു സാംസണെയും ടീമിലെ വിശ്വസ്തൻ ശ്രേയസ്സ് അയ്യരെയും ഒറ്റയടിക്ക് തളച്ചത് 2022ൽ മാത്രം ടീമിൽ അരങ്ങേറ്റം നടത്തിയ ദീപക് ഹൂഡയുടെ ഫോമാണ്. മികച്ച ഐപിഎലിനു പിന്നാലെയെത്തിയ അവസരം ടക്, ടക് എന്നപോലെ രണ്ടുകയ്യും നീട്ടി ഹൂഡ സ്വീകരിക്കുകയായിരുന്നു. സഞ്ജുവിനെക്കാൾ നഷ്ടംപറ്റിയത് ശ്രേയസ്സിനാണെന്നു മാത്രം.

സഞ്ജുവിനെപ്പോലെതന്നെ ഇരുപത്തിയേഴുകാരനായ ഹൂഡ 12 മത്സരങ്ങളാണ് ഇന്ത്യൻ കുപ്പായത്തിലിറങ്ങിയത്. അതിൽ 9 തവണ ബാറ്റെടുത്തു. 293 റൺസ്. മികച്ച സ്കോർ 104. ശരാശരി 41.86. സ്ട്രൈക് റേറ്റ് 155. ഇവിടെ കണക്കുകൾ നോക്കിയാൽ സഞ്ജുവിന്റേതിന് സമാനമോ അൽപം പിന്നിലോ ആണ്. ശ്രേയസ്സ് അയ്യരുമായി പോലും വലിയ വ്യത്യാസമില്ല. അയ്യർ 2022ൽ 14 മത്സരങ്ങളിൽനിന്ന് 449 റൺസാണ് നേടിയത്. ശരാശരി 44.90. സ്ട്രൈക് റേറ്റ് –143.

എന്നാൽ മുൻനിരയിൽ ലഭിച്ച അവസരം വിക്കറ്റ് നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ അതിവേഗം സ്കോർ ചെയ്ത് ഹൂഡ ശരിക്ക് മുതലാക്കി. അയർലൻഡിനെതിരായ സെഞ്ചറിയോടെ തന്നെ സ്ഥാനം ഏറെക്കുറെ ഉറപ്പിച്ചു. തിളങ്ങാനാകാതെ പോയ ഏഷ്യാകപ്പിനു മുൻപു വരെ ഹൂഡയുടെ ശരാശരി 54.80 ആയിരുന്നു. സ്ട്രൈക് റേറ്റ് 161.18. ഏഷ്യാകപ്പിനു മുൻപു തന്നെ ഹൂഡ ലോകകപ്പ് ടിക്കറ്റ് ഉറപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ശ്രേയസ്സ് അയ്യരുടെ ‘ബൗൺസർ അലർജിയും’ പാർട് ടൈം സ്പിന്നറായി ഉപയോഗപ്പെടുത്താമെന്ന തോന്നലും ഹൂഡയ്ക്ക് അനുകൂല ഘടകമായി. 4 മത്സരങ്ങളിൽനിന്നായി ആകെ 6 ഓവർ മാത്രം എറിഞ്ഞ ഹൂഡയ്ക്ക് ഒരു വിക്കറ്റ് മാത്രമാണ് വീഴ്ത്താനായത്. ഐപിഎലിൽ ആകെ നേടിയത് 10 വിക്കറ്റ്. തന്റെ റെക്കോർഡുകളെക്കാൾ ഏറെ തോന്നിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചതിലാണ് ഹൂഡയുടെ വിജയം.

സഞ്ജുവിന്റെ വാതിൽ അടഞ്ഞോ?

വാതിൽ അടയുകയല്ല, ഇവിടെ തുറക്കുന്നു എന്നു വേണം കരുതാൻ. ലിമിറ്റഡ് ഓവർ ക്രിക്കറ്റിൽ സഞ്ജുവിന്റെ സേവനം ലോകകപ്പിനു ശേഷം ഉപയോഗപ്പെടുത്താനാണ് സാധ്യത. ഏകദിന ടീമിൽ നിലവിൽ ബാക് അപ് വിക്കറ്റ് കീപ്പറായി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. ഏകദിനത്തിൽ സഞ്ജുവിന്റെ അരങ്ങേറ്റവും മികച്ചതായി. അത് തുടർന്നാൽ 2023 ലോകകപ്പിലേക്കുള്ള ദൂരം കൂടുതലില്ല.

സഞ്ജു സാംസണും ദീപക് ഹൂ‍ഡയും.

ട്വന്റി 20 ലോകകപ്പിൽ ഇന്ത്യ കപ്പുമായി മടങ്ങിയാലും കപ്പില്ലാതെ വന്നാലും ചില സീനിയർ താരങ്ങൾ ടീമിൽ തുടരാൻ സാധ്യത കുറവാണ്. ദിനേഷ് കാർത്തിക് അടക്കമുള്ളവരുടെ അവസാന ലോകകപ്പാവാനാണ് സാധ്യത. കളി തീർത്തും മോശമായാൽ ചില വലിയ തലകളും ഉരുണ്ടേക്കും. സാധ്യതകൾ മുന്നിലുണ്ട്, സഞ്ജു തയാറായിരുന്നാൽ മതി.

ശ്രീശാന്ത് ഏകദിന ലോകകപ്പ് ടീമിലെത്തുന്നത് പ്രവീൺ കുമാറിനേറ്റ പരുക്കിനെത്തുടർന്നാണ്. ഇന്ത്യൻ ലോകകപ്പ് ടീമിൽ ഇനിയും മാറ്റം സാധ്യമാണ്. ഇനി അത്യാവശ്യം വന്നാൽ ആദ്യം പരിഗണിക്കപ്പെടുക സഞ്ജു സാംസണായേക്കാം, അത് സ്റ്റാൻഡ് ബൈ ആയി ആണെങ്കിലും.

English Summary: Sanju Samson's wait continues for a permanent place in the Indian cricket team