മെൽബൺ∙ ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിൽ ഇന്ത്യ– പാക്കിസ്ഥാൻ പോരാട്ടത്തിന്റെ ടിക്കറ്റുകൾ വിറ്റുതീര്‍ന്നു. വ്യാഴാഴ്ച രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റ് കൗൺസിലാണ് (ഐസിസി) ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. ഒക്ടോബര്‍ 23ന് മെൽബൺ ക്രിക്കറ്റ് ഗ്രൗണ്ടിലാണ് ഇന്ത്യ– പാക്കിസ്ഥാൻ പോരാട്ടം. മത്സരത്തിനായി അനുവദിച്ച അധിക ടിക്കറ്റുകൾ പോലും വിൽപന തുടങ്ങി മിനിറ്റുകൾക്കകം വിറ്റുപോയതായി ഐസിസി അറിയിച്ചു.

ലോകകപ്പ് മത്സരങ്ങളുടെ അഞ്ചു ലക്ഷത്തോളം ടിക്കറ്റുകളാണ് ഇതിനകം വിറ്റത്. ‘‘16 ടീമുകൾ മത്സരിക്കുന്ന ലോകകപ്പിനായി 82 രാജ്യങ്ങളിൽനിന്നുള്ളവരാണു ടിക്കറ്റുകൾ വാങ്ങിയത്. 2020 വനിതാ ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിനു ശേഷം സ്റ്റേഡിയത്തിൽ പൂർണമായും ആളെക്കയറ്റുന്നത് ഐസിസി ടൂർണമെന്റിൽ ആദ്യമായാണ്. വാങ്ങിയ ടിക്കറ്റുകൾ‌ പിന്നീടു വിൽക്കുന്നതിനുള്ള സൗകര്യവും ഒരുക്കും’’– ഐസിസി അറിയിച്ചു.

ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക– ബംഗ്ലദേശ് മത്സരത്തിന്റെ ടിക്കറ്റുകളും വിറ്റുതീർന്നു. സൂപ്പർ 12 ഫിക്സ്ചറിൽ ഓസ്ട്രേലിയയുടെ ന്യൂസീലൻഡിനെതിരായ ആദ്യ കളിയുടെ ഏതാനും ടിക്കറ്റുകൾ മാത്രമാണു ബാക്കിയുള്ളത്.

