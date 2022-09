കാര്യവട്ടം ട്വന്റി20യിൽ സഞ്ജുവിന് ഐക്യദാർഢ്യം ഉയരുമോ? സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ആവശ്യം

തിരുവനന്തപുരം∙ സെപ്റ്റംബർ 28നാണ് തിരുവനന്തപുരം കാര്യവട്ടം സ്റ്റേഡിയത്തില്‍ ഇന്ത്യ–ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക ട്വന്റി20 പോരാട്ടം നടക്കുന്നത്. ഏറെ നാളുകൾക്കു ശേഷമാണു കേരളത്തിലേക്ക് ഒരു രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റ് മത്സരം ബിസിസിഐ അനുവദിക്കുന്നത്. ക്രിക്കറ്റ് പോരാട്ടം ആഘോഷമാക്കാനൊരുങ്ങുകയാണു മലയാളികൾ. ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിനു മുന്നോടിയായാണ് ഇന്ത്യ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയോടും ഓസ്ട്രേലിയയോടും പരമ്പരകൾ കളിക്കുന്നത്.

മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസണെ ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിനുള്ള ദേശീയ ടീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്താത്തതിന്റെ നിരാശയിലുമാണു കേരളത്തിലെ ആരാധകർ. തിരുവനന്തപുരത്ത് രാജ്യാന്തര മത്സരം നടത്തുമ്പോൾ സഞ്ജു സാംസണു വേണ്ടി ഐക്യദാർഢ്യം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ ആരാധകർ ഒരുങ്ങുന്നതായാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തുവരുന്ന റിപ്പോർട്ട്. സഞ്ജുവിന്റെ ചിത്രമുള്ള ടീഷർട്ടുകൾ‌ ധരിച്ച് മത്സരം കാണാൻ‌ കാര്യവട്ടം സ്റ്റേഡിയത്തിലേക്കെത്താൻ ആരാധകർ ആലോചിക്കുന്നതായി ഒരു സ്പോർട്സ് മാധ്യമം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

തിരുവനന്തപുരത്ത് ആരാധകരുടെ നിലപാടു വ്യക്തമാക്കണമെന്ന് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലും ആവശ്യം ശക്തമാണ്. അതേസമയം ഇത്തരമൊരു പ്രകടനം താരത്തിനു ദോഷം ചെയ്യുമെന്നു വാദിക്കുന്നവരും കുറവല്ല. ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീം സെപ്റ്റംബര്‍ 26നാണ് തിരുവനന്തപുരത്തെത്തുക. ഹൈദരാബാദിൽ ഓസ്ട്രേലിയക്കെതിരായ ട്വന്റി20 മത്സരം കഴിഞ്ഞാണ് ടീം കേരളത്തിലെത്തുന്നത്.

ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ താരങ്ങൾ 24ന് തിരുവനന്തപുരത്തെത്തും. 28ന് വൈകിട്ട് 7.30നാണ് മത്സരം തുടങ്ങുന്നത്. കോവളത്തെ പഞ്ചനക്ഷത്ര ഹോട്ടലിലാണ് ഇരു ടീമുകളും തങ്ങുക. മത്സരത്തിന്റെ ഓൺലൈൻ ടിക്കറ്റ് ബുക്കിങ് ഉദ്ഘാടനച്ചടങ്ങിൽ സഞ്ജു സാംസണും പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്.

English Summary: Reports: Sanju Samson fans to stage protest against BCCI at Thiruvananthapuram Stadium