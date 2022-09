രാഹുലും പന്തും കളിക്കുന്നത് എന്റെ ടീമിനു വേണ്ടി: വൈറലായി സഞ്ജുവിന്റെ വാക്കുകൾ

മുംബൈ∙ മലയാളി ക്രിക്കറ്റ് താരം സഞ്ജു സാംസണെ ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിനുള്ള ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്താത്തതിന്റെ നിരാശയിലാണ് ക്രിക്കറ്റ് ആരാധകർ. ലോകകപ്പിനുള്ള റിസർവ് താരങ്ങളുടെ നിരയിലേക്കു പോലും സഞ്ജുവിനെ പരിഗണിച്ചില്ല. വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ബാറ്റർ ഋഷഭ് പന്തിനു പകരം സഞ്ജുവിനെ കളിപ്പിക്കാമായിരുന്നെന്നാണ് ആരാധകരുടെ വാദം. ട്വന്റി20ക്ക് ചേരാത്ത ബാറ്ററാണ് കെ.എൽ. രാഹുലെന്നും ആരാധകർ പരാതി ഉയര്‍ത്തി.

പിന്നാലെ ന്യൂസീലൻഡ് എ ‍ടീമിനെതിരായ ഏകദിന പരമ്പരയ്ക്കുള്ള ടീമിന്റെ ക്യാപ്റ്റനായി സഞ്ജുവിനെ ബിസിസിഐ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. രാഹുലിനെയും ഋഷഭ് പന്തിനെയും പിന്തുണച്ചു സഞ്ജു സംസാരിക്കുന്ന വിഡിയോയാണ് ഇപ്പോൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിക്കുന്നത്. അഞ്ചു വര്‍ഷങ്ങൾക്കു ശേഷം ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ‌ അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതുതന്നെ ഭാഗ്യമെന്നാണു വി‍ഡിയോയിൽ സഞ്ജു സാംസൺ പറയുന്നത്. ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീം പണ്ടും ഇപ്പോഴും ഒന്നാം നമ്പര്‍ ടീമാണെന്നും സഞ്ജു പ്രതികരിച്ചു.

‘‘ഒന്നാം നമ്പർ ടീമിൽ ഇടം നേടുകയെന്നതു എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല. സഞ്ജു സാംസൺ കെ.എൽ. രാഹുലിനു പകരം കളിക്കണം, ഋഷഭ് പന്തിനു പകരം ഇറങ്ങണം എന്ന രീതിയിൽ മാധ്യമങ്ങളിലും സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലും ഇപ്പോൾ ഒരുപാടു ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ആലോചിക്കുന്ന കാര്യം വളരെ വ്യക്തമാണ്. രാഹുലും പന്തും എന്റെ സ്വന്തം ടീമിനു വേണ്ടിയാണു കളിക്കുന്നത്. ഞാനെന്റെ സഹതാരങ്ങൾക്കെതിരെ മത്സരിച്ചാൽ അതെന്റെ രാജ്യത്തെ തോൽക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നതുപോലെയാണ്.’’– വിഡിയോയിൽ സഞ്ജു പറയുന്നു.

എപ്പോഴും പോസിറ്റീവായാണു കാര്യങ്ങളെ കാണുന്നതെന്നും അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കുമ്പോഴെല്ലാം ടീമിനായി കളിക്കാനാണു ശ്രമമെന്നും സഞ്ജു വിഡിയോയിൽ പറയുന്നു. എപ്പോഴാണ് ഈ വിഡിയോ പകർത്തിയതെന്നു വ്യക്തമല്ലെങ്കിലും നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ ഇതു വൈറലാണ്. ഏഴു വർഷത്തെ രാജ്യാന്തര കരിയറിൽ 16 ട്വന്റി20 മത്സരങ്ങളും ഏഴ് ഏകദിനങ്ങളും മാത്രമാണു സഞ്ജു ഇന്ത്യയ്ക്കായി കളിച്ചിട്ടുള്ളത്. അടുത്തിടെ നടന്ന സിംബാബ്‍വെ, വെസ്റ്റിൻഡീസ് പരമ്പരകളിൽ താരം മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുത്തിരുന്നു.

English Summary: Both KL Rahul and Rishabh Pant play for my own team: Sanju Samson