കൊൽക്കത്ത∙ ഇന്ത്യ മഹാരാജാസും വേൾഡ് ജയന്റ്സും തമ്മിലുള്ള മത്സരത്തോടെയാണ് ലെജൻഡ്സ് ലീഗ് ക്രിക്കറ്റ് 2022ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം തുടക്കമായത്. ആറു വിക്കറ്റിന്റെ വിജയം സ്വന്തമാക്കി ഇന്ത്യ മഹാരാജാസ് തുടക്കം ഗംഭീരമാക്കി. ടോസ് നേടിയ വേൾഡ് ജയന്റ്സ് ബാറ്റിങ് തിരഞ്ഞെടുത്ത് എട്ട് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 170 റൺസാണ് നേടിയത്. വേൾഡ് ജയന്റ്സിന്റെ അയർലൻഡ് താരം കെവിൻ ഒബ്രിയാൻ 31 പന്തിൽ 52 റൺസെടുത്തു. മഹാരാജാസിനായി പങ്കജ് സിങ് അഞ്ച് വിക്കറ്റു വീഴ്ത്തി.

മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിൽ 18.4 ഓവറിൽ നാല് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ ഇന്ത്യ മഹാരാജാസ് വിജയലക്ഷ്യത്തിലെത്തി. ഇന്ത്യ മഹാരാജാസിന്റെ മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിന്റെ നട്ടെല്ലായിരുന്നു യൂസഫ് പഠാൻ, ഇർഫാൻ പഠാൻ സഹോദരങ്ങളുടെ പ്രകടനം. ആദ്യ ഓവറിൽ തന്നെ സെവാഗിനെ നഷ്ടമായ മഹാരാജാസിനെ കരകയറ്റിയത് യൂസഫ് പഠാന്റെയും തൻമയ് ശ്രീവാസ്തവയുടെയും ബാറ്റിങ്ങായിരുന്നു.‌ യൂസഫ് 35 പന്തിൽ 50 റൺസെടുത്തു പുറത്താകാതെനിന്നു. അഞ്ച് ഫോറും രണ്ട് സിക്സും അടങ്ങുന്നതായിരുന്നു യൂസഫിന്റെ ഇന്നിങ്സ്.

39 പന്തിൽ 54 റൺസെടുത്തു ശ്രീവാസ്തവയും തിളങ്ങി. ഒരു ഭാഗത്ത് യൂസഫ് പഠാൻ അർധസെഞ്ചറി നേടിയപ്പോള്‍ കളി ജയിപ്പിക്കാൻ കൂട്ടുനിന്നത് സഹോദരൻ ഇർഫാൻ പഠാനായിരുന്നു. ട്വന്റി20 സ്റ്റൈലിൽ കളിച്ച ഇർഫാൻ ഒന്‍പതു പന്തിൽ അടിച്ചെടുത്തത് 20 റൺസ്. നേടിയത് മൂന്ന് സിക്സറുകള്‍. ഇരുവരും പുറത്താകാതെനിന്നതോടെ 18.4 ഓവറിൽ ഇന്ത്യ മഹാരാജാസ് ജയമുറപ്പിച്ചു. 17.1 ഓവറിൽ നാലിന് 175 എന്ന നിലയിലാണ് യൂസഫിനൊപ്പം ഇർഫാനും ചേർന്നത്.

18–ാം ഓവറിലെ നാലാം പന്തിൽ കവറിൽ അടിച്ച് രണ്ട് റൺസ് ഓടിയെടുത്ത ഇർഫാൻ പഠാൻ ആറാം പന്തിൽ ഡീപ് മിഡ്‍വിക്കറ്റിലൂടെയാണ് ആദ്യ സിക്സ് പായിച്ചത്. 19–ാം ഓവറിലെ മൂന്നും നാലും പന്തുകളും ഇർഫാൻ പഠാൻ സിക്സ് പറത്തി ടീമിനെ വിജയത്തിലെത്തിക്കുകയായിരുന്നു. എട്ടു പന്തുകൾ ബാക്കി നിൽക്കെയായിരുന്നു ഇന്ത്യ മഹാരാജാസിന്റെ വിജയനേട്ടം.

