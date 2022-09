ട്വന്റി20യിൽ തുറുപ്പു ഗുലാൻ!

ക്രിക്കറ്റ് കാഴ്ചയുടെ വ്യാകരണം മാറ്റിമറിച്ച ട്വന്റി20യിൽ പുത്തൻ പരീക്ഷണവുമായി ബിസിസിഐ. പ്രവചനങ്ങൾക്കു പിടി കൊടുക്കാത്ത വിധം മത്സരങ്ങൾ കൂടുതൽ ആവേശകരമാക്കാൻ ‘ഇംപാക്ട് പ്ലെയർ’ എന്ന ആശയമാണ് ബിസിസിഐ മുന്നോട്ടുവയ്ക്കുന്നത്. അടുത്ത മാസം 11ന് ആരംഭിക്കുന്ന ആഭ്യന്തര ട്വന്റി20 ടൂർണമെന്റായ സയ്യിദ് മുഷ്താഖ് അലി ട്രോഫി ചാംപ്യൻഷിപ്പിലാകും ഈ മാറ്റത്തിന്റെ അരങ്ങേറ്റം. സംഗതി വിജയകരമായാൽ വൈകാതെ ഐപിഎലിലും ഈ പരീക്ഷണം കാണാം. ഒരുപക്ഷേ, 2023 സീസണിൽത്തന്നെ!

എന്താണ് ഇംപാക്ട് പ്ലെയർ?

മുൻപ് ഏകദിനങ്ങളിൽ പരീക്ഷിച്ചിരുന്ന സൂപ്പർ സബ് പോലെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് താരമാണ് ഇംപാക്ട് പ്ലെയർ. പ്ലെയിങ് ഇലവനൊപ്പം 4 പകരക്കാരുടെ പേരും ടീമുകൾ മത്സരത്തിനു മുൻപ് പ്രഖ്യാപിക്കണം. ഇവരിൽ ഒരാളെ കളിക്കിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് താരമായി ഇറക്കാം. പക്ഷേ, അത് ഇന്നിങ്സിലെ 14–ാം ഓവർ തീരും മുൻപാകണം. ഈ താരത്തിന് ബാറ്റ് ചെയ്യാം. ബോളർമാരുടെ പൂർണ ക്വോട്ട ആയ 4 ഓവറുകൾ എറിയുകയുമാവാം. അതിനകം ബാറ്റ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ താരത്തിനു പകരം പോലും ഇംപാക്ട് പ്ലെയറെ ഇറക്കാം. പക്ഷേ, ടീമിന് ഇംപാക്ട് പ്ലെയർ അടക്കം പരമാവധി 11 ബാറ്റർമാരെ മാത്രമേ കളിപ്പിക്കാൻ കഴിയൂ എന്നു മാത്രം. നിലവിൽ ഏതാനും ഓവറുകൾ എറിഞ്ഞ ബോളർക്കു പകരമായും ഇംപാക്ട് പ്ലെയറെ ഇറക്കാമെന്ന പ്രത്യേകതയുമുണ്ട്.

അപരൻമാർ ആരൊക്ക?

2005, 2006 സീസണുകളിൽ ഏകദിനങ്ങളിൽ നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന സൂപ്പർ സബ്, നിലവിൽ ഓസ്ട്രേലിയയിലെ ബിഗ് ബാഷ് ട്വന്റി20 ടൂർണമെന്റിൽ പ്രയോഗത്തിലുള്ള എക്സ് ഫാക്ടർ എന്നിവയാണ് ഇംപാക്ട് പ്ലെയറുമായി സാമ്യമുള്ള മറ്റു പരീക്ഷണങ്ങൾ. തനിക്കു പകരം പുറത്തു പോകുന്ന താരം ബാറ്റ് ചെയ്താൽ സൂപ്പർ സബിന് ബാറ്റിങ് കിട്ടുമായിരുന്നില്ല. ബോളിങ് ക്വോട്ടയിൽ ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ അതു മാത്രം എറിയാമായിരുന്നു. ബിബിഎലിൽ എക്സ് ഫാക്ടർ പ്ലെയറെ ഇറക്കുന്നത് ഇന്നിങ്സിലെ പകുതി ഓവറുകൾ പൂർത്തിയാകുന്ന ഘട്ടത്തിലാണ് (20 ഓവർ കളിയിൽ 10 ഓവർ കഴിയുമ്പോൾ). പുറത്തു പോകുന്ന താരം ബാറ്റ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് ഫാക്ടർ കളിക്കാരന് ബാറ്റിങ് ലഭിക്കില്ല. ഒന്നിലധികം ഓവർ ബോൾ ചെയ്താൽ ബോളിങ് ലഭിക്കില്ല എന്നിങ്ങനെയുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങളുണ്ട്.

ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെ?

ട്വന്റി20 മത്സരങ്ങളുടെ ബാലൻസ് തെറ്റിച്ച് രാത്രിയുണ്ടാകുന്ന മഞ്ഞുവീഴ്ച മൂലമുള്ള ആഘാതം ചെറുക്കാൻ ഇംപാക്ട് പ്ലെയറെ ഉപയോഗിക്കാം. ടോസ് നഷ്ടപ്പടുകയും രണ്ടാമത് ബോൾ ചെയ്യാൻ വിധിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന ടീമുകൾക്കാണ് നിലവിൽ ഐപിഎലുൾപ്പെടെ മഞ്ഞുവീഴ്ച പ്രശ്നമുണ്ടാക്കുന്നത്. ഇത്തരം ടീമുകൾക്ക് ഇംപാക്ട് പ്ലെയറെ ഉപയോഗിച്ച് ബോളിങ് മെച്ചപ്പെടുത്താം. സ്പിന്നിനെ കൂടുതൽ അനുകൂലിക്കുന്ന പിച്ചുകളിൽ രണ്ടാമതു ബാറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരുമ്പോൾ ബാറ്റിങ് കരുത്തു കൂട്ടാനും ഇംപാക്ട് പ്ലെയറെ ഉപയോഗിക്കാം. മത്സരത്തിനിടെ പരുക്കേൽക്കുന്ന താരത്തിനു പകരക്കാരനായും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിനെ ഉപയോഗിക്കാം.

കളി ചുരുങ്ങുമ്പോൾ

മഴ മൂലമോ മറ്റോ ഓവറുകൾ വെട്ടിച്ചുരുക്കിയാലും ഇംപാക്ട് പ്ലെയർക്ക് റോളുണ്ട്. പക്ഷേ, 10 ഓവറിൽ കൂടുതൽ ഉള്ള കളിയായിരിക്കണമെന്നു നിബന്ധനയുണ്ട്. 17 ഓവർ വീതമുള്ള കളിയിൽ ഇംപാക്ട് പ്ലെയറെ 13 ഓവർ പൂർത്തിയാകുന്നതിനു മുൻപ് ഇറക്കാം. 11 ഓവർ വീതമാണെങ്കിൽ 9–ാം ഓവർ തീരും മുൻപ് ഇംപാക്ട് പ്ലെയർ വരണം. 20 ഓവർ മത്സരമായി തുടങ്ങിയ ശേഷം തടസ്സപ്പെട്ടാലും പകരക്കാരനു സാധ്യതയുണ്ട്. കളി തടസ്സപ്പെടുമ്പോൾ ആദ്യ ബാറ്റ് ചെയ്ത ടീം 10 ഓവറെങ്കിലും കളിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 2 ടീമുകൾക്കും ഇംപാക്ട് പ്ലെയറെ ഉപയോഗിക്കാം. ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത ടീം ഇംപാക്ട് പ്ലെയറെ കളിപ്പിച്ച ശേഷം 2–ാം ഇന്നിങ്സ് 10 ഓവറിൽ താഴെയായി ചുരുക്കിയാലും രണ്ടാമത് ബാറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടീമിന് പകരക്കാരനെ കളിപ്പിക്കാം. ഉദാഹരണത്തിന് 9 ഓവറാണെങ്കിൽ 7–ാം ഓവർ തീരുന്നതിനു മു‍ൻപും 5 ഓവറാണെങ്കിൽ

3–ാം ഓവർ തീരുന്നതിനു മു‍ൻപും.

നിബന്ധനകൾ

∙ ഓവർ പൂർത്തിയാകുന്ന ഘട്ടത്തിലാണ് ഇംപാക്ട് പ്ലെയറെ ഇറക്കാൻ അനുമതി. എന്നാൽ, വിക്കറ്റ് വീഴുമ്പോഴും പരുക്കുമൂലം പുറത്തു പോകുന്ന ഘട്ടത്തിലും ഈ നിയന്ത്രണം ബാധകമല്ല.

∙ ഇംപാക്ട് പ്ലെയർക്കു പകരം പുറത്തുപോകുന്ന താരത്തിന് പിന്നീട് മത്സരത്തിൽ ഒരു തരത്തിലും, സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫീൽഡർ ആയിപ്പോലും, പങ്കെടുക്കാനാകില്ല.

∙ 2 ബീമറുകൾ എറിഞ്ഞതിനു ബോളിങ് സസ്പെൻഷൻ കിട്ടിയ താരത്തിനു പകരമായും ഇംപാക്ട് പ്ലെയറെ ഉപയോഗിക്കാം. പക്ഷേ, ഈ പകരക്കാരന് ബോളിങ് അനുവദിക്കില്ല.

English Summary: EXPLAINED | What is an Impact Player- BCCI's New Concept in Domestic Cricket