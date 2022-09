നെറ്റ്സിൽ അടിച്ചുതകർത്ത് കോലി, ലോകകപ്പ് ഓൾറൗണ്ടർ ആര്? ആദ്യ ട്വന്റി20 നാളെ

മൊഹാലി ∙ കഴിഞ്ഞ 28 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിനുള്ള ഇന്ത്യൻ ടീമിനെ ബിസിസിഐ സിലക്ടർമാർ തിരഞ്ഞെടുത്തത്. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ലോകകപ്പിൽ സെമി കാണാതെ പുറത്തായശേഷം ഏഷ്യാ കപ്പിൽ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനെതിരായ അവസാന പോരാട്ടം വരെ ഇന്ത്യൻ ടീം കളിച്ചത് 28 ട്വന്റി20 മത്സരങ്ങൾ. അത്തരത്തിൽ ടീമിലിടം പിടിച്ച 15 പേർക്കു ലോകകപ്പിനൊരുങ്ങാൻ ഇനി മുന്നിലുള്ളത് വെറും 6 മത്സരങ്ങൾ.

അതിലെ ആദ്യ മത്സരമായ ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കെതിരായ ഒന്നാം ട്വന്റി20 നാളെ മൊഹാലിയിൽ നടക്കും. രാത്രി 7.30 മുതലാണു മത്സരം. 3 ട്വന്റി20കളാണ് പരമ്പരയിലുള്ളത്. ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിന്റെ ഡ്രസ് റിഹേഴ്സലായ പരമ്പരയിൽ ഇന്ത്യൻ ബാറ്റർമാരുടെ സമീപനം എങ്ങനെയാകുമെന്നതിന്റെ സൂചന ഇന്നലെ മൊഹാലി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ വിരാട് കോലിയുടെ ബാറ്റിങ് പരിശീലനത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. പേസർമാരെ പുൾ ഷോട്ടിലൂടെയും സ്പിന്നർമാരെ ക്രീസ് വിട്ടിറങ്ങിയും ആക്രമിച്ച കോലി 45 മിനിറ്റ് നീണ്ട നെറ്റ്സ് പരിശീലനത്തിൽ മുഴുവൻ ആക്രമണ സ്വഭാവത്തിലായിരുന്നു. ഏഷ്യാ കപ്പിൽ അഫ്ഗാനെതിരെ ഓപ്പണറായിറങ്ങി നേടിയ സെഞ്ചറി കോലിയുടെ ആത്മവിശ്വാസം കുത്തനെ ഉയർത്തിയെന്നതിനു തെളിവായിരുന്നു പരിശീലന സെഷൻ.

സ്കോറിങ്ങിലെ മെല്ലപ്പോക്കിനെതിരായ വിമർശനങ്ങൾക്കു മറുപടിയായി, തുടക്കം മുതൽ ആക്രമണം അഴിച്ചുവിടുന്ന വെടിക്കെട്ട് ബാറ്റിങ്ങാണ് ഈ പരമ്പരയിൽ കോലിയടക്കമുള്ള ഇന്ത്യൻ ബാറ്റർമാരിൽ നിന്ന് ആരാധകർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. പേസർ അർഷ്‌ദീപ് സിങ് ഒഴികെ ട്വന്റി20 ലോകകപ്പ് ടീമംഗങ്ങളെല്ലാം ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കെതിരായ പരമ്പരയിലുണ്ട്. പരുക്കിനെത്തുടർന്ന് ഏഷ്യാ കപ്പ് നഷ്ടമായ ജസ്പ്രീത് ബുമ്രയും ഹർഷൽ പട്ടേലും തിരിച്ചെത്തും. ഡെത്ത് ഓവർ ബോളിങ്ങിൽ ഇന്ത്യയുടെ വജ്രായുധങ്ങളായ ഇരുവർക്കും ലോകകപ്പിനു മുൻപ് ഫോമിലേക്കു തിരിച്ചെത്തേണ്ടതുണ്ട്. ലോകകപ്പ് ടീമിലേക്ക് ഏറ്റവും മികച്ച ഓൾറൗണ്ടറെ കണ്ടെത്തുകയാകും ടീം മാനേജ്മെന്റിനു മുൻപിലെ മറ്റൊരു ലക്ഷ്യം. ദീപക് ഹൂഡ, അക്ഷർ‌ പട്ടേൽ, രവിചന്ദ്ര അശ്വിൻ എന്നിവർക്കു മികവ് തെളിയിച്ചാൽ ടീമിൽ സ്ഥാനം ഉറപ്പാക്കാം.

ഷമിക്ക് കോവിഡ് ; പകരം ഉമേഷ് യാദവ്

ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കെതിരായ ട്വന്റി20 പരമ്പര നാളെ ആരംഭിക്കാനിരിക്കെ ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ വീണ്ടും മാറ്റം. കോവിഡ് ബാധിതനായ വെറ്ററൻ പേസർ മുഹമ്മദ് ഷമിക്കു പകരം ഉമേഷ് യാദവിനെ ടീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി. മുപ്പത്തിനാലുകാരനായ ഉമേഷ് 3 വർഷത്തിനു ശേഷമാണ് ഇന്ത്യൻ ട്വന്റി20 ടീമിലെത്തുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ഐപിഎൽ സീസണിലെ മികച്ച പ്രകടനമാണ് തിരിച്ചുവരവിനു വഴിയൊരുക്കിയത്. ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിനുള്ള ഇന്ത്യൻ റിസർവ് ടീമിൽ അംഗമാണ് മുഹമ്മദ് ഷമി. 28ന് ആരംഭിക്കുന്ന ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കെതിരായ പരമ്പരയിലൂടെ ഷമി ടീമിൽ തിരിച്ചെത്തിയേക്കും.

English Summary: India ready for first twenty 20 against Australia