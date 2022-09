മങ്കാദിങ് വെറും റൺ ഔട്ട്, ‘മാന്യമായി’ പുറത്താക്കാം; തുപ്പൽ പ്രയോഗം വേണ്ട: പുതിയ പരിഷ്കാരങ്ങൾ

ദുബായ്∙ പന്തിൽ ഉമിനീര് പുരട്ടുന്നതു വിലക്കുന്നതടക്കം നിരവധി പരിഷ്കാരങ്ങൾ ക്രിക്കറ്റിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ ഐസിസി. ഒക്ടോബർ ഒന്നു മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്ന തരത്തിലാണ് ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടിവ് കമ്മിറ്റിയുമായി ചർച്ച നടത്തി ഐസിസി പരിഷ്കാരങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നത്. സൗരവ് ഗാംഗുലിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പുരുഷ ക്രിക്കറ്റ് കമ്മിറ്റിയുടെ ശുപാര്‍ശകള്‍ സിഇസിയും (ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി) അംഗീകരിച്ചു.

ഇനി മുതൽ പന്തിൽ തുപ്പൽ പുരട്ടാനാകില്ലെന്നതാണു പ്രധാന പരിഷ്കാരം. കോവിഡ് കാരണം കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷമായി ക്രിക്കറ്റിൽ പന്തിൽ ഉമിനീര് പുരട്ടുന്നതു വിലക്കിയിട്ടുണ്ട്. അത് ഇനിയും തുടരും. ക്രിക്കറ്റിൽ വിവാദമായ മങ്കാദിങ് ഇനി മുതൽ വെറും റൺഔട്ടായാണു പരിഗണിക്കുക. പന്തെറിയുമ്പോൾ നോൺ സ്ട്രൈക്കിലെ ബാറ്റർ ക്രീസിനു വെളിയിലാണെങ്കിൽ ബോളർക്ക് വിക്കറ്റിലെറിഞ്ഞ് ഈ ബാറ്ററെ പുറത്താക്കാം. ഇതാണ് മങ്കാദിങ് എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്. ഇനി ഇങ്ങനെ ഔട്ട് ആയാലും അത് സാധാരണ റൗൺഔട്ട് ആയിരിക്കും.

ഇതോടെ മങ്കാദിങ് പ്രയോഗത്തിനു പ്രസക്തിയില്ലാതാകും. ഇത്തരം ഔട്ടുകൾ മാന്യമല്ലെന്നു പറയാനും ഇനി സാധിക്കില്ല. ഐപിഎൽ മത്സരത്തിനിടെ ജോസ് ‍ബട്‍ലറെ ആർ. അശ്വിൻ ഇങ്ങനെ പുറത്താക്കിയത് ഏറെ വിവാദങ്ങൾക്കു വഴിവച്ചിരുന്നു. പുതുതായി വരുന്ന ബാറ്റർ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യണമെന്നതാണു മറ്റൊരു പരിഷ്കാരം. സാധാരണ ഒരു ബാറ്റർ ക്യാച്ച് നൽകി പുറത്താകുമ്പോള്‍ നോൺ സ്ട്രൈക്കിലെ ബാറ്റർ പിച്ചിന്റെ പകുതി പിന്നിട്ടാൽ സ്ട്രൈക്ക് ലഭിക്കുമായിരുന്നു. എന്നാൽ പുതിയ ചട്ടം അനുസരിച്ച് പുതിയതായി വരുന്ന ബാറ്റർ തന്നെ അടുത്ത പന്ത് നേരിടേണ്ടിവരും.

ടെസ്റ്റിലും ഏകദിനത്തിലും പുതുതായി വരുന്ന ബാറ്റര്‍ രണ്ടു മിനിറ്റിനകം ആ‌ദ്യ പന്തു നേരിടണം. ട്വന്റി20യിൽ ഇത് 90 സെക്കന്റാണ്. ബാറ്ററോ ബാറ്റിങ് ടീമിലെ മറ്റാരെങ്കിലുമോ ബോളറുടെ ശ്രദ്ധ തെറ്റിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്താൽ ബാറ്റിങ് ടീമിന്റെ സ്കോറിൽനിന്ന് അഞ്ച് റൺസ് കുറയും. പന്ത് ഡെഡ് ബോളായി പരിഗണിക്കും. പന്തെറിയും മുൻപ് സ്ട്രൈക്കിലുള്ള ബാറ്റർ പുറത്തേക്കു വന്നാലും ഇനി റൺഔട്ടാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ബാറ്റർമാർ പിച്ചിൽനിന്നു തന്നെ കളിക്കണം എന്നതാണു മറ്റൊരു നിയമം. പിച്ച് വിട്ടു കളിക്കാൻ ബാറ്റർ നിർബന്ധിതനാകുന്ന പന്തുകൾ നോബോൾ വിളിക്കാം. ഗ്രൗണ്ടിലെ പിച്ച് മോശമാണെങ്കിൽ ഇരു ടീമുകളുടെയും സമ്മതത്തോടെ ഹൈബ്രിഡ് പിച്ചുകൾ ഉപയോഗിക്കാനും സാധിക്കും.

