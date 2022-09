മൊഹാലി ∙ 419 റൺ‌സ്, 41 ഫോർ‌, 22 സിക്സ്..ബാറ്റർമാരുടെ താണ്ഡ‍വത്തിൽ ബോളർമാർ വെറും തല്ലുകൊള്ളികളായി മാറിയ ഒന്നാം ട്വന്റി20യിൽ ഇന്ത്യയ്ക്കെതിരെ ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്ക് 4 വിക്കറ്റിന്റെ ആവേശ ജയം. ആദ്യം ബാറ്റു ചെയ്ത് ഇന്ത്യ ഉയർ‌ത്തിയ 209 റൺ‌സ് വിജയലക്ഷ്യം 4 പന്തുകളും 4 വിക്കറ്റുകളും ബാക്കിനിൽക്കെ ഓസ്ട്രേലിയ മറികടന്നു. സ്കോർ: ഇന്ത്യ: 20 ഓവറിൽ 6ന് 208. ഓസ്ട്രേലിയ 19.2 ഓവറിൽ 6ന് 211. ഓപ്പണർ‌ കാമറൂൺ ഗ്രീനിന്റെയും (30 പന്തിൽ 61) മാത്യു വെയ്ഡിന്റെയും (21 പന്തിൽ 45*) മിന്നൽ ബാറ്റിങ്ങാണ് ഓസീസ് വിജയത്തിൽ നിർണായകമായത്. ഇന്ത്യൻ ബാറ്റിങ്ങിൽ ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ (30 പന്തിൽ പുറത്താകാതെ 71), കെ.എൽ.രാഹുൽ (35 പന്തിൽ 55), സൂര്യകുമാർ യാദവ് (25 പന്തിൽ 46) എന്നിവർ നടത്തിയ വെടിക്കെട്ട് വിഫലമായി. രണ്ടാം ട്വന്റി20 വെള്ളിയാഴ്ച നടക്കും.

ട്വന്റി20 ലോകകപ്പ് ജഴ്സിയണിഞ്ഞിറങ്ങിയ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ തന്നെ രൂപവും ഭാവവും മാറിയ ഇന്ത്യൻ ബാറ്റിങ് നിരയെയാണ് മൊഹാലിയിൽ കണ്ടത്. രോഹിത് ശർമയെയും (11) വിരാട് കോലിയെയും (2) പവർപ്ലേയ്ക്കുള്ളിൽ നഷ്ടമായെങ്കിലും സൂര്യകുമാറും രാഹുലും ചേർന്നു ഓസീസ് ബോളർമാരെ അടിച്ചു പരത്തി. 4 ഫോറും 3 സിക്സും ഉൾപ്പെടെ അതിവേഗം റൺസ് വാരിയാണ് രാഹുൽ ഏഷ്യാ കപ്പിലെ തന്റെ മോശം ഫോമിന്റെ നിരാശ തീർത്തത്. ട്വന്റി20യിൽ 2000 റൺസ് എന്ന നാഴികക്കല്ലും രാഹുൽ പിന്നിട്ടു. 2 ഫോറും 4 സിക്സും സൂര്യകുമാറിന്റെ ബാറ്റിൽ നിന്നു പറന്നു. മൂന്നാം വിക്കറ്റിൽ ഇരുവരും ചേർന്ന് നേടിയത് 68 റൺസ്.

രാഹുലിന്റെയും സൂര്യകുമാറിന്റെയും ബാറ്റിങ്ങിൽ നിന്നു ആവേശമുൾക്കൊണ്ട് 12–ാം ഓവറിൽ ക്രീസിലെത്തിയ ഹാർദിക് തുടക്കം മുതലേ അറ്റാക്കിങ് മോഡിലായിരുന്നു. അക്ഷർ പട്ടേലിനെയും (6) കാർത്തിക്കിനെയും (6) ഒരറ്റത്ത് കാഴ്ചക്കാരായി നിർത്തിയായിരുന്നു ഹാർദിക്കിന്റെ പ്രഹരം.

7 ഫോറും 5 സിക്സും പറത്തിയ താരം 25 പന്തിൽ അർധ സെഞ്ചറി പിന്നിട്ടു. കാമറൂൺ ഗ്രീൻ എറിഞ്ഞ ഇരുപതാം ഓവറിലെ അവസാന 3 പന്തുകളിലും സിക്സർ പറത്തിയാണ് ഹാർദിക് ഇന്ത്യൻ സ്കോർ‌ 200 കടത്തിയത്. ട്വന്റി20യിൽ ഹാർദിക്കിന്റെ ഏറ്റവും മികച്ച സ്കോറാണ് ഇന്നലെ നേടിയ 71 റൺസ്.

മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിന്റെ തുടക്കം മുതൽ ആഞ്ഞടിച്ച ഓസീസ് ഓപ്പണർമാർ ബൗണ്ടറികളുടെ പൂരമൊരുക്കി. കാമറൂൺ ഗ്രീനിന്റെ കൂറ്റനടികളാണ് ഇന്ത്യൻ ബോളർമാരെ കൂടുതൽ പരുക്കേൽപിച്ചത്. ഓസീസ് ക്യാപ്റ്റൻ ആരോൺ ഫി​​‍ഞ്ചിനെ (22) നാലാം ഓവറിൽ അക്ഷർ പട്ടേൽ പുറത്താക്കിയെങ്കിലും സ്റ്റീവ് സ്മിത്തിനെ കൂട്ടുപിടിച്ച് (35) ഗ്രീൻ സ്കോറുയർത്തി. രാഹുലും അക്ഷർ പട്ടേലും ഇതിനിടെ 2 അനായാസ ക്യാച്ചുകൾ നഷ്ടമാക്കിയത് ഇന്ത്യയ്ക്കു തിരിച്ചടിയുമായി.

ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ ബാറ്റിങ്ങിനിടെ

ആദ്യ 10 ഓവറിൽ ഒന്നിന് 109 എന്ന നിലയിലായിരുന്ന ഓസീസിനെ തുടർന്നുള്ള ഓവറുകളിൽ ഇന്ത്യൻ ബോളർമാർ പിടിച്ചുകെട്ടി. അടുത്ത 5 ഓവറിനിടെ 4 വിക്കറ്റുകൾ അവർക്കു നഷ്ടമായി. നേടാനായത് 39 റൺ‌സും. 4 ഓവറിൽ 17 റൺസ് വഴങ്ങി 3 വിക്കറ്റെടുത്ത അക്ഷർ പട്ടേലാണ് മധ്യ ഓവറുകളിൽ ഓസീസിനെ വിറപ്പിച്ചത്. പക്ഷേ ഡെത്ത് ഓവറുകളിൽ മാത്യു വെയ്ഡ് ഉജ്വല ബാറ്റിങ്ങിലൂടെ ഇന്ത്യൻ പ്രതീക്ഷകൾ അടിച്ചു തകർത്തു. അവസാന 3 ഓവറിൽ 40 റൺസായിരുന്നു ഓസീസിന് വിജയലക്ഷ്യം. ഹർഷൽ പട്ടേൽ എറിഞ്ഞ 18–ാം ഓവറിൽ 3 സിക്സടക്കം 22 റൺസാണ് അവർ നേടിയത്. 19–ാം ഓവറിൽ ഭുവനേശ്വർ കുമാർ 16 റൺസ് കൂടി വഴങ്ങിയതോടെ ഇന്ത്യയുടെ അവസാന പ്രതീക്ഷയും അസ്തമിച്ചു. ടീമിൽ ഏതാനും മാറ്റങ്ങളുമായാണ് ഇന്ത്യ മത്സരത്തിനിറങ്ങിയത്. ഋഷഭ് പന്തിനെ പുറത്തിരുത്തിയപ്പോൾ ദിനേശ് കാർത്തിക് വിക്കറ്റ് കീപ്പറായി. പേസ് ബോളിങ്ങി‍ൽ ഭുവനേശ്വർ കുമാറിനൊപ്പം ഹർഷൽ പട്ടേൽ എത്തി.

ടോസ്: ഓസ്ട്രേലിയ

പ്ലെയർ ഓഫ് ദ് മാച്ച്:

കാമറൂൺ ഗ്രീൻ‌

ഇന്ത്യ: 6–208 (20)

ഹാർദിക് 71* (30) ‌

രാഹുൽ 55 (35)

എല്ലിസ് 3–30 (4)

ഹെയ്‌സൽവുഡ് 2–39 (4)

ഓസ്ട്രേലിയ: 6–211 (19.2)

ഗ്രീൻ 61 (30)

വെയ്ഡ് 45* (21)

അക്‌ഷർ 3–17 (4)

ഉമേഷ് 2–27 (2)

English Summary: Australia chase down 209 to beat India by four wickets