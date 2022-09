സ്മൃതി മന്ഥന രണ്ടാം റാങ്കിൽ

ദുബായ് ∙ വനിതാ ട്വന്റി20 ബാറ്റർമാരുടെ ഐസിസി റാങ്കിങ്ങിൽ ഇന്ത്യൻ ഓപ്പണർ സ്മൃതി മന്ഥന രണ്ടാമത്. ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ 3 മത്സര ട്വന്റി20 പരമ്പരയിൽ 111 റൺസ് നേടിയതാണ് സ്മൃതിയെ റാങ്കിങ്ങിൽ രണ്ടു സ്ഥാനങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ സഹായിച്ചത്. ഏകദിനത്തിൽ ഏഴാം സ്ഥാനത്തേക്കും സ്മൃതി കയറി. ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ ആദ്യ ഏകദിനത്തിൽ സ്മൃതി 91 റൺസ് നേടിയിരുന്നു.

English Summary: Mandhana rises to career-best second spot in T20I batting rankings