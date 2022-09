ഒരു വിക്കറ്റ് കൂടി നേടിയിരുന്നെങ്കിൽ കളി മാറിയേനെ: തോൽവിക്ക് ബോളർമാരെ പഴിച്ച് രോഹിത്

മൊഹാലി∙ വമ്പൻ സ്കോർ നേടിയിട്ടും ബോളിങ്ങിലെ പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കെതിരായ ആദ്യ ട്വന്റി20യിൽ ഇന്ത്യയുടെ തോൽവിയിലേക്കു നയിച്ചതെന്ന് ക്യാപ്റ്റൻ രോഹിത് ശര്‍മ. ഫീൽഡിങ്ങിലെ പിഴവുകളും ടീം ഇന്ത്യയ്ക്കു തിരിച്ചടിയായതായും രോഹിത് മത്സരത്തിനു ശേഷം പ്രതികരിച്ചു. ‘‘ഞങ്ങൾ നന്നായി പന്തെറിഞ്ഞെന്നു ഞാൻ കരുതുന്നില്ല. 200 എന്നതു വിജയിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന മികച്ച സ്കോറാണ്. ഗ്രൗണ്ടിൽ അവസരങ്ങൾ മുതലെടുക്കാൻ ഞങ്ങൾക്കു സാധിച്ചില്ല’’– രോഹിത് ശർമ പറഞ്ഞു.

‘‘ബാറ്റർമാർ മികച്ച പ്രകടനമാണു നടത്തിയത് എന്നാൽ ബോളർമാരുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് അതുണ്ടായില്ല. നാല് ഓവറിൽ അറുപതോളം റൺസ് വിട്ടുകൊടുക്കാതിരുന്നെങ്കിൽ കളിയിലേക്കു തിരിച്ചുവരാമായിരുന്നു. ഒരു വിക്കറ്റ് അധികമായി നേടാനും ഞങ്ങൾക്കു സാധിച്ചില്ല. അതാണു കളി മാറ്റിയത്. ഒരു വിക്കറ്റുകൂടി ഇന്ത്യ നേടിയിരുന്നെങ്കിൽ ഫലം മറ്റൊന്നാകുമായിരുന്നു. എല്ലാ ദിവസവും 200 റണ്‍സ് സ്കോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കണമെന്നില്ല. ഹാർദിക്കിന്റെ പ്രകടനമാണു ഞങ്ങളെ അവിടെയെത്തിച്ചത്’’

‘‘അടുത്ത മത്സരത്തിനു മുൻപ് ബോളിങ് വിഭാഗത്തെ ശരിയാക്കിയെടുക്കുകയാണു വേണ്ടത്. മൊഹാലിയെന്നത് ബാറ്റർമാരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഗ്രൗണ്ടാണ്. 200 സ്കോർ ചെയ്താലും സുരക്ഷിതമാണെന്നു പറയാനാകില്ല. എന്താണു പിഴവെന്നു മനസ്സിലാക്കാനാണു ശ്രമം. ഇന്ത്യയ്ക്ക് മികച്ചൊരു മത്സരമാണു ലഭിച്ചത്.’’– രോഹിത് ശർമ പറഞ്ഞു. നാല് വിക്കറ്റിന്റെ തോൽവിയാണ് ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കെതിരെ ഇന്ത്യ വഴങ്ങിയത്. ആദ്യം ബാറ്റു ചെയ്ത ഇന്ത്യ ആറു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 208 റൺസെടുത്തെങ്കിലും ആറു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ നാലു പന്തുകൾ ബാക്കി നിൽക്കെ ഓസ്ട്രേലിയ വിജയത്തിലെത്തുകയായിരുന്നു. ജയത്തോടെ മൂന്ന് മത്സരങ്ങളുള്ള പരമ്പരയിൽ ഓസീസ് 1–0ന് മുന്നിലെത്തി.

English Summary: Rohit Sharma pin-points exact reason for the loss in 1st T20I