വീണ്ടും ‘നിറംമാറ്റി’ ഇന്ത്യ; ആകാശനീല, മഞ്ഞ,നീല; ക്രിക്കറ്റിലെ ഇന്ത്യൻ ‘നിറ’ക്കാഴ്ചകൾ!

അങ്ങനെ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന്റെ മറ്റൊരു ജഴ്സി കൂടി ആരാധകർക്കു മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. അടുത്ത മാസം ആരംഭിക്കുന്ന ട്വന്റി 20 ലോകകപ്പിന് മുന്നോടിയായി ഇന്ത്യൻ ടീമിന്റെ പുതിയ ജഴ്സി ബിസിസിഐ ഔദ്യോഗികമായി പുറത്തിറക്കിയത് കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ്. ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കെതിരായ ആദ്യ ട്വന്റി20യിൽ രോഹിത് ശർമയും കൂട്ടരും കഴിഞ്ഞ ദിവസം കളിക്കാനിറങ്ങിയത് പുതിയ ജഴ്സി അണിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ്. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കെതിരെ നടക്കുന്ന ട്വന്റി 20 പരമ്പരയിലും പുതിയ ജഴ്സിയുമായാണ് ഇന്ത്യ കളത്തിലിറങ്ങുക. എംപിഎല്‍ സ്പോർട്സാണ് പുതിയ ജഴ്സി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇളം നീലയും കടുംനീലയുമാണ് കുപ്പായത്തിന്റെ പ്രധാന നിറങ്ങൾ. ടീം ഇന്ത്യ നീലയിൽ ആറാടുമ്പോൾ, നാലു പതിറ്റാണ്ടായി ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഭാഗ്യം സമ്മാനിക്കുന്ന നീലക്കുപ്പായത്തെ അടുത്തറിയാം.



∙ ക്രിക്കറ്റിലെ നിറം ചാർത്ത്

ക്രിക്കറ്റിലെ പരമ്പരാഗത വേഷമായ വെള്ള ജഴ്സിക്ക് പകരം നിറമുള്ള കുപ്പായം അവതരിച്ചിട്ട് നാലര പതിറ്റാണ്ടിനോടടുക്കുന്നു. ഏകദിന ക്രിക്കറ്റിലും ട്വന്റി20യിലും നിറമുള്ള ജഴ്സിയുമായി താരങ്ങള്‍ കളംവാഴുമ്പോൾ ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിലെ വേഷം ഇന്നും മാന്യതയുടെ പര്യായമായ വെള്ള തന്നെ. ക്രിക്കറ്റ് ജഴ്സിയിൽ നിറം ചാർത്തിയതിന് കായികലോകം കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഓസ്ട്രേലിയൻ മാധ്യമരാജാവായ കെറി പാക്കറോടാണ്. ക്രിക്കറ്റിൽ വെള്ള വസ്‌ത്രമണിഞ്ഞു മാത്രം മത്സരത്തിനിറങ്ങണമെന്ന അലിഖിത നിയമത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തിയത് അദ്ദേഹമാണ്. ക്രിക്കറ്റ് മൈതാനങ്ങളിലേക്ക് കൃത്രിമ വെളിച്ചവും വെള്ള പന്തുകളും നിറമുള്ള ജഴ്‌സിയും, പരസ്യങ്ങളുമെല്ലാം എത്തിയതിന്റെ ‘കാരണഭൂതൻ’ പാക്കർതന്നെ. കായികവിനോദം എന്നതിലുപരി ക്രിക്കറ്റിനെ കച്ചവട സാധ്യതയുള്ള ഗ്ലാമർ ലോകത്തേക്ക് ഉയിർത്തിയത് പാക്കറാണ്.

1977ലെ ആഷസ് പരമ്പരയുടെ സംപ്രേക്ഷണാവകാശം നിഷേധിച്ചതോടെയാണ് കെറി പാക്കർ ലോകത്തിലെ വിവിധ ടീമുകളെ വിലയ്‌ക്കെടുത്തു സ്വന്തമായി ഏകദിന മത്സരങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ചത്. ലോക സീരീസ് ക്രിക്കറ്റ് എന്ന സമാന്തര പരമ്പരയുടെ തുടക്കം ഇതായിരുന്നു. ടെലിവിഷൻ ക്യാമറകൾക്കായി മാത്രം നടത്തിയ ‘പാക്കർ സീരീസ്’ മത്സരങ്ങളായിരുന്നു അവ. ഓസീസ് താരങ്ങൾ ഉൾപ്പടെ 35 ക്രിക്കറ്റർമാരെ പാക്കർ വിലയ്‌ക്കുവാങ്ങി. ഓസ്‌ട്രേലിയയും റെസ്‌റ്റ് ഓഫ് ദ് വേൾഡും തമ്മിൽ നടന്ന മത്സരങ്ങൾ ചാനൽ 9 ലൈവായി തന്നെ സ്വീകരണമുറികളിലെത്തിച്ചു. എന്നാൽ ആദ്യ പരമ്പര പ്രതീക്ഷിച്ചത്ര വിജയിച്ചില്ല.

കെറി പാക്കർ. Photo: TORSTEN BLACKWOOD / AFP

∙ വീണ്ടും ലോക സീരീസ്, പാക്കർ

1978ൽ ലോക സീരീസിന്റെ രണ്ടാം പതിപ്പുമായി പാക്കർ തിരികയെത്തി. മാറ്റങ്ങൾ അനിവാര്യമാണെന്ന് മനസിലാക്കാനുളള പ്രായോഗിക ബുദ്ധി പാക്കർക്കുണ്ടായിരുന്നു. കാണികളെ മൈതാനത്തിലേക്ക് ഒഴുക്കാനുളള വഴികളെപ്പെറ്റി പാക്കർ തല പുകച്ചു. പുതിയ പദ്ധതികളും ആശയങ്ങളും പാക്കറുടെ മനസിലേക്ക് ഓടിയെത്തി. സ്‌റ്റേഡിയത്തിലേക്കും. മത്സരങ്ങളെപ്പറ്റി ടിവിയിലും പത്രങ്ങളിലും വമ്പൻ പരസ്യങ്ങൾ നിറഞ്ഞു. ക്രിക്കറ്റിലെ പുതിയ ക്രിക്കറ്റിന് തുടക്കമായി. 1978 നവംബർ 28. ആദ്യ മത്സരം തന്നെ പകലും രാത്രിയുമായി. ചരിത്രത്തിലെ ആദ്യ ഡേ– നൈറ്റ് മത്സരം. വേദി സിഡ്‌നി പഴയ ക്രിക്കറ്റ് സ്‌റ്റേഡിയം. ഏറ്റുമുട്ടുന്നത് ആതിഥേയരായ ഓസ്‌ട്രേലിയയും വെസ്‌റ്റ് ഇൻഡീസും. ആറു ഫ്‌ളഡ് ലൈറ്റ് ടവറുകളുടെ പ്രകാശത്തിൽ മൈതാനം പ്രഭാപൂരിതമായി. പന്തിന്റെ നിറം വെള്ളയായി, കറുത്ത സൈറ്റ് സ്‌ക്രീനുകൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. പരമ്പരാഗത വെള്ള വസ്‌ത്രത്തിൽനിന്നു വ്യത്യസ്‌തമായി കളിക്കാരുടെ ജഴ്‌സിയിൽ നിറം ചാർത്താനും പാക്കർ മറന്നില്ല. ക്രിക്കറ്റിന്റെ അടിസ്‌ഥാന തത്വങ്ങൾ പലതും വഴിമാറി. ‘പാക്കർ സീരീസ്’ വൻവിജയമായി. ക്രിക്കറ്റ് ഭരണാധികാരികൾ തലകുനിച്ചു. അനുരഞ്‌ജനത്തിന് തയാറാണെന്ന് ഭരണാധികാരികൾ സമ്മതിച്ചതോടെ പാക്കർ വിവാദത്തിന് തിരശീല വീണു. ക്രിക്കറ്റിൽ, ലക്ഷങ്ങൾ എറിഞ്ഞ് കോടികൾ കൊയ്യാമെന്ന പാക്കർ പോളിസി വൻ വിജയമായി. ഇതാണ് ക്രിക്കറ്റിലെ നിറങ്ങളുടെ തുടക്കം.

∙ ലോകകപ്പിലെ നിറക്കൂട്ട്

പല ഏകദിന ടൂർണമെന്റുകളിലും, പ്രത്യേകിച്ച് ഏഷ്യയ്ക്ക് പുറത്തുനടന്ന മൽസരങ്ങളിൽ, നിറമുള്ള ജഴ്സി സ്ഥാനംപിടിച്ചെങ്കിലും ലോകകപ്പിൽ നിറങ്ങളുടെ എഴുന്നള്ളത്ത് 1992ലെ അഞ്ചാം ലോകകപ്പിലൂടെയായിരുന്നു. ഓസ്ട്രേലിയയിലും ന്യൂസീലൻഡിലുമായി അരങ്ങേറിയ ആ ടൂർണമെന്റ് വിപ്ലവകരമായ പല മാറ്റങ്ങൾക്കും വേദിയൊരുക്കി. ആദ്യ നാലു ലോകകപ്പ് ടൂർണമെന്റുകളും (1975–87) അത്ര ‘ഗ്ലാമറസ്’ ആയിരുന്നില്ല. ക്രിക്കറ്റിലെ പരമ്പരാഗത വേഷമായ വെള്ള വസ്ത്രമണിഞ്ഞാണ് താരങ്ങൾ കളത്തിലിറങ്ങിയത്. ആദ്യ മൂന്ന് ലോകകപ്പുകളും 60 ഓവർ ഫോർമാറ്റുകൾ. ഇന്ത്യയടക്കം പല രാജ്യങ്ങളിലും അന്ന് ടെലിവിഷനും അത്ര പ്രചാരത്തിലുണ്ടായിരുന്നില്ല. 1987 മുതലാണ് 50 ഓവർ മൽസരങ്ങൾ ലോകകപ്പിൽ അരങ്ങേറുന്നത്. എന്നാൽ 1992ൽ ഓസ്ട്രേലിയയിലും ന്യൂസീലൻഡിലുമായി നടന്ന 5–ാം ടൂർണമെന്റ് അടിമുടി മാറ്റത്തോടെയാണ് കാണികളുടെയും ക്രിക്കറ്റ് പ്രേമികളുടെയും മുന്നിലെത്തിയത്. ക്രിക്കറ്റിന്റെ വളർച്ച ഏറെക്കുറെ പൂർണതയിലെത്തിയ സമയമായിരുന്നു അത്. ഒരു കായികവിനോദം എന്നതിലുപരി ക്രിക്കറ്റ് പണം വാരുന്ന ‘ഇവന്റ്’ ആയി മാറിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ക്രിക്കറ്റിലേക്ക് പണം നിലയ്‌ക്കാതെ ഒഴുകിത്തുടങ്ങിയ കാലമായിരുന്നു അത്. രൂപത്തിലും ഭാവത്തിലും വ്യത്യസ്‌തത പുലർത്തിയ ലോകകപ്പ് എന്നതായിരുന്നു സംഘാടകരുടെയും ലക്ഷ്യം. കളിക്കാരുടെ ജഴ്‌സിയിൽ നിറം ചാർത്തി. പരമ്പരാഗതമായ ചുവപ്പു പന്തുകൾക്ക് പകരം വെള്ള പന്തുകൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ ഒഴുകി നടന്നു. ഫൈനൽ ഉൾപ്പെടെ പല മത്സരങ്ങളും ഡേ- നൈറ്റായി. മത്സരങ്ങളുടെ സുഗമമായ നടത്തിപ്പിനായി ഐസിസി മാച്ച് റഫറിമാരെയും നിയമിച്ചു. ഇതോടെ എല്ലാ ഏകദിനമൽസരങ്ങൾക്കും നിറമുള്ള ജഴ്സി എന്നത് ആഗോളതലത്തിൽ നിലവിൽവന്നു

∙ ഇന്ത്യയുടെ നീലക്കുപ്പായം

1985ൽ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ അരങ്ങേറിയ ബെൻസൺ ആൻഡ് ഹെഡ്‌ജസ് ലോക ക്രിക്കറ്റ് ചാംപ്യൻഷിപ്പിലൂടെയാണ് നീലക്കുപ്പായം ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിന്റെ ഔദ്യോഗിക വേഷമാകുന്നത്. ടൂർണമെന്റിലെ ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ മൽസരം നടന്നത് ഫെബ്രുവരി 20ന് മെൽബൺ ക്രിക്കറ്റ് ഗ്രൗണ്ടിലാണ്. എതിരാളികൾ പരമ്പരാഗത വൈരികളായ പാക്കിസ്‌ഥാൻ. പുത്തൻ വേഷം ഇന്ത്യയ്‌ക്ക് ഭാഗ്യംകൊണ്ടുവന്നു എന്നു പറയാം. ആദ്യ മൽസരത്തിൽത്തന്നെ ഇന്ത്യയ്‌ക്ക് മിന്നുന്ന വിജയം. തൊട്ടുപിന്നാലെ ബെൻസൺ ആൻഡ് ഹെഡ്‌ജസ് ലോക ക്രിക്കറ്റ് ചാംപ്യൻഷിപ്പും ഇന്ത്യ സ്വന്തമാക്കി. ടീമിന്റെ ഔദ്യോഗിക ജഴ്‌സിയായി നീലക്കുപ്പായം പിറവിയെടുക്കുമ്പോൾ സുനിൽ ഗാവസ്‌കറായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ നായകൻ.

ഇന്ത്യൻ ടീമിന്റെ ലോകകപ്പ് ജഴ്സികള്‍

∙ നീലക്കുപ്പായത്തിന്റെ കുടമാറ്റം

ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ ആകാശനീലിമയായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ ജഴ്‌സിയുടെ വർണം. പ്രാഥമിക വർണവും ദ്വിതീയ വർണവും കലർന്ന വേഷങ്ങളാണ് ആദ്യമുണ്ടായിരുന്നത്. പ്രാഥമിക വർണം നീലയും ദ്വിതീയ വർണം ഇളംമഞ്ഞയുമായിരുന്നു. നീല ഉടുപ്പിന്റെ നടുക്കുകൂടി മഞ്ഞനിറം കടന്നുപോയി. കോളറിന്റെ നിറവും മഞ്ഞ. 1985നുശേഷം ജഴ്‌സിയിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഏറെയുണ്ടായി. നീല നിറത്തിന് കടുപ്പം കൂടുകയും കുറയുകയും ചെയ്‌തു. ഒപ്പം മറ്റു നിറങ്ങളും നീല നിറത്തിന് മിഴിവേകി. 1999ലെ ലോകകപ്പ് ക്രിക്കറ്റ് വരെ രണ്ടു വർണങ്ങൾ പിന്തുടർന്നു. പിന്നീട് നീല ജഴ്‌സിയിലേക്ക് കുങ്കുമം, വെള്ള, പച്ച എന്നിവയും ചാലിക്കപ്പെട്ടു.

∙ മാറ്റങ്ങളുമായി 2019

ടീം ഇന്ത്യയുടെ നിറമായ നീലയുടെ രണ്ടു ഷേഡുകൾ 2019 ലോകകപ്പിനുവേണ്ടി പുറത്തിറക്കിയ ഇന്ത്യൻ ജഴ്സിയിലുണ്ടായിരുന്നു. ഓറഞ്ചാണ് രണ്ടാം നിറം. ഇന്ത്യ ഇതുവരെ നേടിയ 3 ലോകകിരീടങ്ങളുടെ തീയതിയും സ്കോറും ഇന്ത്യൻ ജഴ്സിയിൽ അച്ചടിച്ചിട്ടുണ്ട്. 1983ലെ ലോകകപ്പ്, 2007ലെ ട്വന്റി20 ലോകകപ്പ്, 2011ലെ ലോകകപ്പ് എന്നിവയാണ് സ്കോർ സഹിതം ജഴ്സിയുടെ പിൻഭാഗത്ത് കോളറിനോടു ചേർന്ന് അച്ചടിച്ചിരിക്കുന്നത്.

∙ ഭാഗ്യം കൊണ്ടുവന്ന നീല

നീലക്കുപ്പായവുമായി ഇറങ്ങിയ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിനെ പലപ്പോഴും ഭാഗ്യം പുണർന്നു. 2007ലെ ട്വന്റി20 ലോകകപ്പും 2011ലെ ഏകദിന ലോകകപ്പുമടക്കം നിരവധി കിരീടങ്ങൾ നീലക്കുപ്പായക്കാർ ഏറ്റുവാങ്ങി. നിർഭാഗ്യമെന്നു പറയട്ടെ 1983ൽ ഇന്ത്യ ആദ്യമായി ലോകകപ്പ് ഉയർത്തുമ്പോൾ ക്രിക്കറ്റ് മൈതനാങ്ങളിൽ നിറം ചാലിച്ചുതുടങ്ങിയിരുന്നില്ല.

∙ ഹോം, എവേ ജഴ്സികൾ

ഫുട്ബോളിലെപ്പോലെ ഹോം, എവേ മാച്ചുകൾക്കായി വ്യത്യസ്ത നിറമുള്ള ജഴ്സികൾ നടപ്പാക്കാനുള്ള തീരുമാനവും നടപ്പായിക്കഴിഞ്ഞു. 2019 ലോകകപ്പിൽ ആതിഥേയരായ ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ ജഴ്സിയുടെ നിറം നീലയായതിനാൽ അവരുമായി ഏറ്റുമുട്ടുമ്പോൾ അതേ നിറത്തിലുള്ള ടീമുകളുടെ നിറത്തിനു മാറ്റമുണ്ടായി. ഉദാഹരണത്തിന് ഇന്ത്യ ഇംഗ്ലണ്ടുമായി ഏറ്റുമുട്ടുമ്പോൾ ഓറഞ്ച് ജഴ്സിയാണ് ധരിച്ചത്.

∙ ‘നമ്പറു’മായി ജഴ്സി

ഫുട്ബോളിലെപ്പോലെ ജഴ്സി നമ്പർ ഇപ്പോൾ ക്രിക്കറ്റ് ജഴ്സികളിലും പതിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്പർ 10നാണ് ക്രിക്കറ്റിലും ഗ്ലാമർ. ക്രിക്കറ്റിന്റെ ചെറുപൂരങ്ങളിലെപ്പോലെ ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിൽ നിറമുള്ള ജഴ്സി ഇനിയും അവതരിച്ചിട്ടില്ല. എന്നാൽ ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റ് മത്സരങ്ങളിലെ ടീം ജഴ്സികളിൽ താരങ്ങളുടെ പേരും ജഴ്സി നമ്പരും ചേർക്കാൻ ഐസിസി പച്ചക്കൊടി കാട്ടിയത് 2019ലാണ്.

∙ ആദരമാവാം, ജഴ്സി നമ്പർ ‘വിരമിക്കില്ല’

ഐസിസി ചട്ടപ്രകാരം ക്രിക്കറ്റിൽ ജഴ്സി നമ്പരിനു ‘വിരമിക്കൽ’ ഇല്ലെങ്കിലും മറ്റാർക്കും ആ നമ്പർ നൽകാതെ നോക്കുകയാണു ടീമുകൾ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത്. ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക നമ്പർ റിട്ടയർ ചെയ്യാൻ ബോർഡുകൾക്ക് അധികാരമില്ല. എന്നാൽ കളിക്കാർ ഏതൊക്കെ നമ്പർ ധരിക്കാമെന്നും നിഷ്കർഷിക്കുന്നില്ല. സച്ചിൻ തെൻഡുൽക്കർ വിരമിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ 10–ാം നമ്പറിനും വിരമിക്കൽ നൽകുന്നതിനെപ്പറ്റി ബിസിസിഐയും ടീം ഇന്ത്യയും ആലോചിച്ചതാണ്. സച്ചിനു ശേഷം ഷാർദൂൽ ഠാക്കൂർ കുറച്ചുകാലം 10–ാം നമ്പർ ജഴ്സിയിൽ കളിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ, ആരാധകരുടെ ശക്തമായ എതിർപ്പിനെത്തുടർന്ന് അദ്ദേഹം പത്താം നമ്പർ ജഴ്സി ഉപേക്ഷിച്ചു. തുടർന്ന് ബിസിസിഐ വിശദീകരണവുമായി രംഗത്തെത്തി: സച്ചിന്റെ 10–ാം നമ്പർ ഉപയോഗിക്കാൻ താരങ്ങൾക്ക് ഭയം. സച്ചിന്റെ ടീമായിരുന്ന മുംബൈ ഇന്ത്യൻസാകട്ടെ പത്താം നമ്പർ ജഴ്സി ആർക്കും നൽകുന്നില്ല. (സച്ചിൻ തന്റെ അവസാന ടെസ്റ്റിൽ അണിഞ്ഞ വെള്ള ജഴ്സി ആറു ലക്ഷം രൂപയ്ക്കാണ് ലേലത്തിൽ‍ പോയത്). ധോണി വിരമിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ 7–ാം നമ്പർ മറ്റാർക്കും നൽകരുതെന്ന് ആരാധകർ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.

മൽസരത്തിനിടെ മരണമടഞ്ഞ ഓസ്ട്രേലിയയുടെ ഫിൽ ഹ്യൂസിന്റെ 64–ാം നമ്പർ ജഴ്സി ക്രിക്കറ്റ് ഓസ്ട്രേലിയ ഉപയോഗിക്കാത്തതു മാത്രമാണ് ക്രിക്കറ്റിൽ ഇതിനു മുൻപുള്ള നമ്പർ റിട്ടയർമെന്റ്. ധോണിക്കൊപ്പം ഇന്ത്യൻ ടീമിന്റെ ഏഴാം നമ്പർ ജഴ്സിയും പിൻവലിച്ചു. ഫുട്ബോളിൽ ജഴ്സി നമ്പറിന് ഫിഫയും വിരമിക്കൽ അനുവദിച്ചിട്ടില്ല. ഇതിഹാസതാരം മറഡോണ വിരമിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പത്താം നമ്പർ ജഴ്‌സി ജൂനിയർ തലത്തിൽപ്പോലും മറ്റൊരു കളിക്കാരനും നൽകില്ല എന്ന് അർജന്റീന പ്രഖ്യാപിച്ചതാണ്. പക്ഷേ ഫിഫ ഈ തീരുമാനത്തോട് യോജിച്ചില്ല. ‘ടീമിലുള്ള 23 കളിക്കാർക്ക് ഒന്നു മുതൽ 23 വരെ ജഴ്‌സി നമ്പർ നൽകണമെന്ന ഫിഫയുടെ തീരുമാനത്തിൽ മാറ്റംവരുത്താനാവില്ല എന്നു ഫിഫ അറിയിച്ചു. ഇതോടെ അർജന്റീനയ്‌ക്ക് തീരുമാനം മാറ്റേണ്ടിവന്നു.

