ബ്രില്യൻസും എക്സ് ഫാക്ടറും എവിടെ? പാളിയ ഫീൽഡിങ്: രൂക്ഷവിമർശനവുമായി ശാസ്ത്രി

മുംബൈ∙ ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കെതിരായ ട്വന്റി20 മത്സരം പരാജയപ്പെട്ട ഇന്ത്യൻ ടീമിനെതിരെ രൂക്ഷവിമര്‍ശനം ഉയർത്തി മുന്‍ പരിശീലകൻ രവി ശാസ്ത്രി. ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ യുവതാരങ്ങളുടെ പ്രകടനം കാണാനില്ലെന്ന് ശാസ്ത്രി ആരോപിച്ചു. ‘‘ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിലെ മികച്ച ഇന്ത്യൻ ടീമുകളെ നോക്കിയാൽ യുവത്വവും അനുഭവ പരിചയവുമാണ് അതിലുണ്ടാകുക. എന്നാൽ ഇപ്പോഴത്തെ ടീമിൽ യുവാക്കളില്ല, കഴിഞ്ഞ അഞ്ചോ ആറോ വർഷത്തെ കാര്യം നോക്കിയാൽ ഈ ടീം ഫീൽഡിങ്ങിന്റെ കാര്യത്തിൽ മികച്ച ടീമുകളുമായി ചേർന്നുപോകുന്നതല്ല. വലിയ ടൂര്‍ണമെന്റുകളിൽ അതു തിരിച്ചടിയാകും’’– ഒന്നാം ട്വന്റി20 മത്സരത്തിനിടെ ലൈവിൽ രവി ശാസ്ത്രി പറഞ്ഞു.

‘‘ബാറ്റിങ്ങിന്റെ കാര്യം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യ 15–20 റൺസ് അധികമായി എടുക്കണം. കാരണം ഫീൽഡിങ്ങിൽ എവിടെയാണു മികവുള്ളത്? രവീന്ദ്ര ജഡേജ ഇവിടെ കളിക്കാനില്ല, എക്സ് ഫാക്ടർ എവിടെയാണുള്ളത്?. ഫീൽഡിങ്ങിന്റെ നിലവാരം എന്നെ ആശങ്കയിലാക്കുന്നു. വലിയ ടൂർണമെന്റുകളിൽ വലിയ ടീമുകളെ തോൽപിക്കണമെങ്കിൽ ഫീൽ‍ഡിങ്ങിൽ മാറ്റം കൊണ്ടുവന്നേപറ്റൂ’’– രവി ശാസ്ത്രി പ്രതികരിച്ചു.

ആദ്യ ട്വന്റി20യിൽ നാലു വിക്കറ്റു ജയത്തോടെ പരമ്പരയിൽ ഓസ്ട്രേലിയ 1–0ന് മുന്നിലെത്തി. ഇന്ത്യ ഉയര്‍ത്തിയ 209 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം 19.2 ഓവറിൽ ആറു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിലാണ് ഓസ്ട്രേലിയ മറികടന്നത്. 30 പന്തുകൾ നേരിട്ട് 61 റൺസെടുത്ത കാമറൂൺ ഗ്രീനാണു കളിയിലെ താരം.

English Summary: Where is the brilliance? Where's the X-factor?: Ravi Shastri