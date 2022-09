ഇന്ത്യയുടെ ട്വന്റി20 തന്ത്രങ്ങള്‍ പൊളിച്ചടുക്കി; ഡെത്ത് ഓവറിൽ സഡൻ ഡെത്ത്

അവസാന ഓവറിൽ നാലു പന്തുകൾ ശേഷിക്കെയുള്ള പരാജയം ട്വന്റി20 ക്രിക്കറ്റിൽ ഒരു ടീമിന്റെയും അവസാനമൊന്നുമല്ല. അൽപം ഭാഗ്യമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ, മറ്റൊരു ദിവസമായിരുന്നെങ്കിൽ വിധി മാറിയേനെ എന്നൊക്കെ പറയാം. പക്ഷേ, മൊഹാലിയിൽ നടന്ന ആദ്യ ട്വന്റി20യിൽ ഓസ്ട്രേലിയയുടെ മിന്നുന്ന വിജയം ഇന്ത്യയുടെ ട്വന്റി20 ഫോർമുല ഫലപ്രദമാണോ എന്ന സംശയം ശക്തമാക്കുന്നു. ഈ തോൽവി ഡെത്ത് ഓവറുകളിലെ മോശം ബോളിങ് കാരണമാണെന്നും അതു പരിഹരിച്ചാൽ രക്ഷപ്പെടുമെന്നും ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ ആശ്വസിക്കാമെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ അത്രയ്ക്ക് ലളിതമല്ല. ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത് 208 റൺസെടുത്ത കളിയിലും ഇന്ത്യയുടെ ബാറ്റിങ് ഓസ്ട്രേലിയയുടെ മികവിന് അടുത്തെത്തിയില്ല. അക്ഷർ പട്ടേൽ ഒഴികെയുള്ള എല്ലാ ബോളർമാരും യഥേഷ്ടം റൺ ചോർത്തി. ഒരു ട്വന്റി20 മത്സരത്തിൽ 3 ക്യാച്ചുകൾ വിട്ടുകളയുകയെന്ന കുറ്റകരമായ അനാസ്ഥയായിരുന്നു ഫീൽഡിങ്ങിന്റെ പ്രശ്നം. ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിനു മുൻപ് 5 മത്സരങ്ങൾ കൂടി മാത്രം ബാക്കിയുള്ളപ്പോൾ ഈ യാഥാർഥ്യങ്ങൾ ടീം ഇന്ത്യയെ തുറിച്ചുനോക്കുന്നു.

ബാറ്റിങ് അത്ര അടിപൊളിയല്ല !

വേണമെങ്കിൽ 225 റൺസ് അടിച്ചെടുക്കാവുന്ന പിച്ചാണ് മൊഹാലിയിലേതെന്ന് ഓസ്ട്രേലിയ കാട്ടിത്തന്നപ്പോഴാണ്, ഇന്ത്യയ്ക്ക് പത്തു പന്ത്രണ്ടു റൺസെങ്കിലും കുറഞ്ഞുപോയെന്നു ബോധ്യമാകുന്നത്. മൂർച്ചയില്ലാത്ത ബോളിങ്ങും 10 റൺസെങ്കിലും അധികം വഴങ്ങുന്ന ഫീൽഡിങ്ങും കൂടിയായതോടെ വീഴ്ചയ്ക്കു മറ്റു കാരണങ്ങൾ തേടേണ്ടതില്ലല്ലോ!

ആദ്യ പന്തിൽ പറ്റുമെങ്കിൽ സിക്സറടിക്കണമെന്ന ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ രോഹിത് ശർമയുടെ നിർദേശം പാലിച്ചത് പക്ഷേ ഓസീസ് ക്യാപ്റ്റൻ ആരോൺ ഫിഞ്ചാണ്. ഒരു ഘട്ടത്തിലും റൺറേറ്റിൽ ഓസീസ് ഇന്ത്യയുടെ പിന്നിലായില്ല. പവർപ്ലേയിൽ ഇന്ത്യ 2 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 46 റൺസ് നേടിയപ്പോൾ ഓസീസ് ഒരു വിക്കറ്റിന് 60 റൺസെടുത്തു. 10 ഓവർ പിന്നിട്ടപ്പോൾ ഇന്ത്യ രണ്ടിന് 86, ഓസീസ് ഒന്നിന് 109. 15 ഓവറിൽ ഇന്ത്യ 4 വിക്കറ്റിന് 141, ഓസ്ട്രേലിയ അഞ്ചിന് 148, 20 ഓവറിൽ ഇന്ത്യ ആറിന് 208, 19.2 ഓവറിൽ ഓസീസ് ആറിന് 211 എന്നിങ്ങനെയായിരുന്നു സ്കോറിങ്. പവർപ്ലേയിൽ തിളങ്ങിയതിനാൽ മധ്യ ഓവറുകളിലെ റൺ വരൾച്ച ഓസീസിനു മറികടക്കാനായി.

ബോളിങ്ങിൽ മരണമണി

ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത 3 കളികളിലാണ് ഈയിടെ ഇന്ത്യ പരാജയപ്പെട്ടത്. അവസാനത്തെ 4 ഓവറിൽ എതിരാളികൾക്കു ജയിക്കാൻ വേണ്ടിയിരുന്നത് യഥാക്രമം 42, 43, 55 റൺസ് വീതം. മൂന്നു തവണയും സമ്പൂർണ പരാജയം. ഈ 3 കളികളിലും ജസ്പ്രീത് ബുമ്ര ഇന്ത്യയ്ക്കു വേണ്ടി കളിച്ചില്ലെന്ന സവിശേഷതയുമുണ്ട്. ഭുവനേശ്വർ 3 കളികളിലും 19–ാം ഓവറിൽ വഴങ്ങിയത് 19, 14, 16 റൺസ് വീതം.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം അവസാനത്തെ 4 ഓവറിൽ ഓസീസിനു ജയിക്കാൻ വേണ്ട റൺറേറ്റ് 13.75 ആയിരുന്നു. അവരുടെ നിലവിലെ റൺറേറ്റ് 9.62 മാത്രവും. 17, 18, 19 ഓവറുകൾ എറിഞ്ഞ ഭുവിയും ഹർഷൽ പട്ടേലും ചേർന്നു വഴങ്ങിയത് 53 റൺസ്!

യഥാർഥത്തിൽ ഡെത്ത് ഓവറുകൾക്കു മുൻപും ബോളിങ് അത്ര കേമമായിരുന്നില്ല. അക്ഷർ പട്ടേലിനെ (4 ഓവറിൽ 17ന് 3 വിക്കറ്റ്, ഇക്കോണമി–4.25) മാറ്റിനിർത്തിയാൽ എല്ലാവർക്കും നല്ല തല്ലുകിട്ടി. ഭുവനേശ്വർ ( ഇക്കോണമി– 13) ഉമേഷ് യാദവ് (13.5), യുസ്‍േവന്ദ്ര ചെഹൽ (12.6), ഹർഷൽ പട്ടേൽ (12.25), ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ (11) എന്നിവരെല്ലാം നിറം മങ്ങി. ട്വന്റി20യിൽ അത്ര മോശമല്ലാത്ത ഇക്കോണമിയാണ് 8. ഈ ഇക്കോണമിയിൽ 32 റൺസ് അക്ഷർ പട്ടേൽ വഴങ്ങിയിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥിതി മഹാ കഷ്ടമാകുമായിരുന്നു. ഓസീസ് 18 ഓവർ തികയും മുൻപ് വിജയം ആഘോഷിക്കുമായിരുന്നു.

ചോരുന്ന കൈകൾ

ഓൾറൗണ്ടർ രവീന്ദ്ര ജഡേജ പരുക്കേറ്റു പുറത്തായതോടെ ടീമിനു നഷ്ടപ്പെട്ടത് ബാലൻസ് മാത്രമല്ല. ലോകത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച ഫീൽഡറെ കൂടിയാണ്. അതിന്റെ ആഘാതം പോലെ മൂന്നു ക്യാച്ചുകളാണ് ഇന്ത്യ വിട്ടുകളഞ്ഞത്. അതിൽ രണ്ടെണ്ണം ഓസീസിന്റെ വിജയശിൽപികളായ കാമറൂൺ ഗ്രീൻ(30 പന്തിൽ 61), മാത്യു വെ‍യ്ഡ്(21 പന്തിൽ 45 നോട്ടൗട്ട്) എന്നിവരുടേതായിരുന്നു. ഗ്രീൻ 42 റൺസെടുത്ത ഘട്ടത്തിൽ അക്ഷർ പട്ടേലാണ് ക്യാച്ച് പാഴാക്കിയത്. തൊട്ടടുത്ത ഓവറിൽ കെ.എൽ.രാഹുലും ക്യാച്ച് കൈവിട്ടു. പക്ഷേ, 18–ാം ഓവറിൽ ഹർഷൽ പട്ടേൽ സ്വന്തം ബോളിങ്ങിൽ വെയ്ഡിന്റെ ക്യാച്ച് നഷ്ടപ്പെടുത്തിയതാണ് ഏറെ നിർണായകമായത്. പിന്നീട് തകർത്തടിച്ച വെയ്ഡ് ഓസീസിനെ വിജയിപ്പിച്ചാണ് ഡഗ്ഔട്ടിലേക്കു മടങ്ങിയത്. ഫീൽഡിങ്ങിലെ പോരായ്മ പലപ്പോഴും ശക്തരായ ടീമുകൾക്കെതിരെ ഇന്ത്യയ്ക്കു വിനയാകുന്നു. ലോകകപ്പ് മത്സരങ്ങൾ നടക്കുന്ന ഓസ്ട്രേലിയയിലെ വലിയ മൈതാനങ്ങളിൽ ഫീൽഡിങ്ങിലെ മികവ് ഏറെ നിർണായകമായേക്കും.

