‘ഋഷഭ് പന്താണ് ഭാവി, സമയവും പിന്തുണയും വേണം; എല്ലാ മത്സരങ്ങളും കളിപ്പിക്കണം’

മെൽബൺ∙ ഇന്ത്യൻ വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ബാറ്റർ ഋഷഭ് പന്തിനെ പിന്തുണച്ച് ഓസ്ട്രേലിയൻ ക്രിക്കറ്റ് ഇതിഹാസം മാത്യു ഹെയ്ഡൻ. ഏതു സാഹചര്യത്തിലായാലും ഇന്ത്യയ്ക്കായി മൂന്ന് ഫോർമാറ്റുകളിലും കളിക്കേണ്ട താരമാണ് ഋഷഭ് പന്തെന്ന് മാത്യു ഹെയ്‍ഡൻ പറഞ്ഞു. ‘‘ഞാനായിരുന്നു സിലക്ടറെങ്കിൽ ഋഷഭ് പന്തിനെ എല്ലാ ടീമുകളിലേക്കും എടുക്കുമായിരുന്നു. അവനാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഭാവി. പന്തിന് ഇപ്പോൾ പിന്തുണയും സമയവുമാണ് ആവശ്യം. ഋഷഭ് പന്ത് കളിക്കണമെന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം’’– മാത്യു ഹെയ്ഡൻ പറഞ്ഞു.

‘‘എല്ലാ തരത്തിലും ഉയര്‍ന്ന താരമാണ് അദ്ദേഹം. ഡേവിഡ് വാർണറിനെപ്പോലെ മികവുള്ള താരമാണ് ഓസ്ട്രേലിയയുടെ യുവ ക്രിക്കറ്റർ ജോഷ് ഇംഗ്ലിസ്. ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കു ലഭിച്ച ശക്തനായ താരമാണ് അദ്ദേഹം.’’– ഇന്ത്യ– ഓസ്ട്രേലിയ ഒന്നാം ട്വന്റി20 മത്സരത്തിനിടെ മാത്യു ഹെയ്ഡൻ പറഞ്ഞു. ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കെതിരായ ആദ്യ ട്വന്റി20 മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യ നാലു വിക്കറ്റിന്റെ തോൽവിയാണു വഴങ്ങിയത്.

വിക്കറ്റ് കീപ്പറായി പന്തിനു പകരം ദിനേഷ് കാർത്തിക്കിനെയാണ് ഇന്ത്യ ഈ മത്സരത്തിൽ ഇറക്കിയത്. ബാറ്ററുടെ റോളിൽ നിരാശപ്പെടുത്തുന്ന പ്രകടനമായിരുന്നു കാർത്തിക്കിന്റേത്. അഞ്ചു പന്തുകൾ നേരിട്ട കാർത്തിക്ക് ആറു റൺസ് മാത്രമെടുത്തു പുറത്തായി. നേഥൻ എല്ലിസിന്റെ പന്തിൽ കാർത്തിക്ക് എൽബിഡബ്ല്യു ആകുകയായിരുന്നു. നാളെ നടക്കുന്ന രണ്ടാം ട്വന്റി20യിൽ ഇന്ത്യയ്ക്കായി ഋഷഭ് പന്ത് കളിക്കുമെന്നാണ് ആരാധകരുടെ പ്രതീക്ഷ. രാത്രി ഏഴിന് നാഗ്പൂരിലാണു മത്സരം.

