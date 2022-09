ജുലൻ ഗോസ്വാമിക്ക് ഇന്ന് ലാസ്റ്റ് സ്പെൽ; ഇന്ത്യൻ വനിതകൾ ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ

ലണ്ടൻ ∙ വെറും 9 റൺസ് അകലെ നഷ്ടമായ ഒരു ലോകകപ്പ് സ്വപ്നത്തിന്റെ ഓർ‌മകളുമായാകും ഇന്ത്യയുടെ ഇതിഹാസം ജുലൻ ഗോസ്വാമി ലോ‍ർഡ്സ് മൈതാനത്ത് ഇന്നു കരിയറിലെ അവസാന സ്പെൽ എറിയാനെത്തുന്നത്. 5 വർഷം മുൻപ് വനിതാ ഏകദിന ലോകകപ്പ് ഫൈനലിൽ കപ്പിനും ചുണ്ടിനുമിടയിൽ ഇന്ത്യയ്ക്കു കിരീടം നഷ്ടമായത് ഇതേ വേദിയിൽ വച്ചാണ്. അന്നും എതിരാളികൾ ഇംഗ്ലണ്ട്.

ഒരു ലോകകപ്പ് നേട്ടം ഇല്ലാത്തതാണ് തന്റെ കരിയറിലെ വലിയ നഷ്ടമെന്നു പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ജുലൻ വിടവാങ്ങൽ‌ മത്സരത്തിനിറങ്ങുമ്പോൾ, ഇന്ത്യൻ‌ ക്യാപ്റ്റൻ ഹർമൻപ്രീത് കൗറിന്റെയും സഹതാരങ്ങളുടെയും മനസ്സിൽ ലക്ഷ്യം മധുര പ്രതികാരമാണ്. ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ സമ്പൂർണ ജയത്തോടെ ലോകകപ്പ് നഷ്ടത്തിനു പകരം വീട്ടുക !. 3 മത്സര പരമ്പരയിലെ ആദ്യ 2 മത്സരങ്ങളും വിജയിച്ച ഇന്ത്യ പരമ്പര നേരത്തേ സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു.

ഇന്ത്യയുടെ എക്കാലത്തെയും മികച്ച വനിതാ ബോളറായ ജുലൻ ഗോസ്വാമി 20 വർഷം നീണ്ട രാജ്യാന്തര കരിയറിലെ അവസാന മത്സരമാണ് ഇന്നു കളിക്കുന്നത്. ബംഗാളിലെ ചക്ദ സ്വദേശിയായ ജുലൻ 2002 ജനുവരിയിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ ഏകദിന മത്സരത്തിലൂടെയാണ് രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ അരങ്ങേറിയത്. ഇന്ത്യൻ ജഴ്സിയിൽ ജുലന്റെ 204–ാം ഏകദിന മത്സരമാണ് ഇന്നത്തേത്. 68 ട്വന്റി20 മത്സരങ്ങളിലും 12 ടെസ്റ്റുകളിലും കളിച്ചു.

∙ ജുലൻ ഗോസ്വാമി: റെക്കോർഡുകൾ

∙ വനിതാ ഏകദിനത്തിൽ കൂടുതൽ വിക്കറ്റുകൾ (253)

∙ വനിതാ ഏകദിനത്തിൽ 200 വിക്കറ്റുകൾ നേടിയ ഏക താരം

∙ വനിതാ ക്രിക്കറ്റിലെ ദൈർഘ്യമേറിയ രണ്ടാമത്തെ കരിയർ (20 വർഷവും 259 ദിവസവും)

∙ ഏകദിന ക്രിക്കറ്റിൽ‌ കൂടുതൽ പന്തെറിഞ്ഞ വനിതാ താരം (9945)



