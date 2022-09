‘ഓർമ പിച്ചിൽ’: ലീഡറും ഉമ്മൻചാണ്ടിയും കണ്ട പോംവഴി; ശാസ്ത്രിയെ കാത്ത് വിദ്യാർഥിനികൾ!

ഓർമകളുടെ സ്ട്രെയിറ്റ് ഡ്രൈവുകളും, യോർക്കറുകളെറിഞ്ഞു കളി മുടക്കിയ മഴത്തുള്ളികളും മൂടിപ്പുതച്ചുറങ്ങുന്ന ക്രിക്കറ്റ് പിച്ചാണ് തലസ്ഥാനത്തേത്. സുനിൽ ഗാവസ്ക്കറും, വിവിയൻ റിച്ചാർഡ്സും, അലൻ ബോർഡറും കപിൽദേവും രവിശാസ്ത്രിയും വെങ്സർക്കാറും ശ്രീകാന്തും എം.എസ്. ധോണിയും മുതൽ വിരാട് കോലി വരെ തിളങ്ങിയ അനന്തപുരിയുടെ മണ്ണിൽ ഒരിക്കൽ കൂടി ക്രിക്കറ്റ് വസന്തം വിരുന്നെത്തുന്നു. 3 വർഷത്തിനു ശേഷം, മറ്റൊരു രാജ്യാന്തര മത്സരത്തിനു കൂടി കാര്യവട്ടം സ്പോർട്സ് ഹബ് സ്റ്റേഡിയം വേദിയാകുമ്പോൾ, ജേതാവിന്റെ ആവേശവും, പരാജിതന്റെ കണ്ണീരും കുഴച്ചിട്ട തിരുവനന്തപുരത്തെ ഓർമ പിച്ചുകളിലൂടെ...

കേരള ക്രിക്കറ്റിനൊപ്പം വളർന്ന ചരിത്രമാണ് തിരുവനന്തപുരം യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്റ്റേഡിയത്തിന്. 1940ൽ ഹൈദരാബാദ് ദിവാനായിരുന്ന സർ മിർസയാണ് ഈ മൈതാനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്. കേരള സർവകലാശാലയുടെ സ്വന്തമായ ഈ മൈതാനം 1980കളുടെ അവസാനംവരെ കേരള ക്രിക്കറ്റിന്റെ ഔദ്യോഗിക ഹോം ഗ്രൗണ്ടായിരുന്നു. കേരള ക്രിക്കറ്റിന്റെ (അന്ന് തിരു–കൊച്ചി) മലയാള മണ്ണിലെ ആദ്യ ഔദ്യോഗിക മത്സരത്തിന് വേദിയൊരുക്കിയതും ഇതേ സ്റ്റേഡിയത്തിലായിരുന്നു. 1952 നവംബർ 8, 9 തീയതികളിൽ നടന്ന തിരു കൊച്ചി– മൈസൂർ രഞ്ജി ട്രോഫി ദക്ഷിണമേഖലാ മത്സരമാണ് തിരുവനന്തപുരം വേദിയൊരുക്കിയ പ്രഥമ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ക്രിക്കറ്റ് മത്സരം.

മത്സരത്തിൽ പി.എം. രാഘവന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കേരളത്തിന്റെ ടീമിൽ പി. രവിയച്ചൻ, ബാലൻ പണ്ഡിറ്റ്, പി. എം. അനന്തൻ, പി. എം. മാർക്കോസ് എന്നീ മഹാരഥൻമാർ അണിനിരന്നു. കേരളം മൈസൂരിനോടു തോറ്റെങ്കിലും, ഹൈദരാബാദുമായി നടന്ന തൊട്ടടുത്ത രഞ്ജി മത്സരം കേരള ക്രിക്കറ്റിലെ രജത രേഖയായി മാറി– കേരളത്തിന്റെ ആദ്യ രഞ്ജി വിജയം. 1953 നവംബർ 28, 29, 30 തീയതികളിൽ നടന്ന മത്സരം സമനിലയിൽ കലാശിച്ചെങ്കിലും ആദ്യ ഇന്നിങ്സ് ലീഡിന്റെ പിൻബലത്തിൽ കേരളം (അന്ന് തിരു–കൊച്ചി) ജേതാക്കളായി: കേരള ക്രിക്കറ്റിലെ ആദ്യ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് നേട്ടം. അന്ന് വിക്കറ്റ് കീപ്പർ കൂടിയായ ബാലൻ പണ്ഡിറ്റ് നേടിയ 106 റൺസ് കേരളത്തിന്റെ ആദ്യ സെഞ്ചറിയുമായി. യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്റ്റേഡിയം വേദിയൊരുക്കിയ കേരളത്തിന്റെ ആകെ രഞ്ജി ട്രോഫി മൽസരങ്ങളുടെ എണ്ണം 20 ആണ്. 1970–71ൽ സിലോണിനെതിരെയും കേരളം ഇവിടെ ഒരു മൽസരത്തിൽ ഏറ്റുമുട്ടി. 146 റൺസിന്റെ തോൽവിയേറ്റെങ്കിലും ഒരു വിദേശ ടീമിനോ‍ടു കളിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം കേരളത്തിന് അന്നുണ്ടായി. 1972–73ൽ ശ്രീലങ്കയും കേരള ചീഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ഇലവനുമായി ഏറ്റുമുട്ടി.

∙ മഴ കളിച്ചു, ലീഡറും ഉമ്മൻചാണ്ടിയും കണ്ട പോംവഴി!

1981ൽ കപിൽദേവിന്റെ ഉത്തരമേഖലയും ഗുണ്ടപ്പ വിശ്വനാഥിന്റെ ദക്ഷിണമേഖലയും തമ്മിൽ ദുലീപ് ട്രോഫിയിൽ ഏറ്റുമുട്ടിയപ്പോൾ മഴയും കാലാവസ്ഥയും വില്ലനായി. കേരളീയർക്ക് ദേശീയ നിലവാരമുള്ള മൽസരം കാണുവാനുള്ള അവസരം നഷ്ടമായി. അന്നത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി കെ. കരുണാകരനും കായികമന്ത്രി ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയും തലപുകച്ചപ്പോൾ കണ്ടെത്തിയ പോംവഴിയായിരുന്നു തലസ്ഥാനത്ത് ഒരു ‘രാജ്യാന്തര സൗഹൃദ’ മൽസരം എന്നത്.

∙ തലവര മാറ്റിയ ചീഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ഇലവൻ–ഇംഗ്ലണ്ട് മത്സരം

1982 ഫെബ്രുവരി 24ന് നടന്ന രാജ്യാന്തരനിലവാരമുള്ള ഒരു ഏകദിന മത്സരമാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്റ്റേഡിയത്തിന്റെ തലവര മാറ്റിയെഴുതിയത്. മുൻനിര ഇന്ത്യൻ താരങ്ങൾ അണിനിരന്ന ചീഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ഇലവനും ഇംഗ്ലണ്ടും ഏറ്റുമുട്ടിയപ്പോൾ അത് കേരളത്തിലെ ക്രിക്കറ്റ് പ്രേമികൾക്ക് അവിസ്മരണീയമായി. ഇംഗ്ലിഷ് നായകൻ കീത്ത് ഫ്ളെച്ചർ, ഇയാൻ ബോതം, ജോൺ എംബുറി, ഗ്രഹാം ഗൂച്ച്, മൈക്ക് ഗാറ്റിങ്, ഡേവിഡ് ഗവർ തുടങ്ങിയ ഇംഗ്ലിഷ് താരങ്ങൾ മുഴുവൻ തിരുവനന്തപുരത്തെത്തി. സുനിൽ ഗാവസ്കറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കപിൽദേവ്, കെ. ശ്രീകാന്ത്, സയ്യിദ് കിർമാനി, അശോക് മൽഹോത്ര തുടങ്ങി ഒട്ടേറെ പ്രതിഭകൾ ഇന്ത്യയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് ചീഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ഇലവൻ ടീമിൽ അണിനിരന്നു. മലയാളികളായ എസ്. ജയറാം, സുനിൽ വാസൻ എന്നിവർക്കു കളിക്കാൻ അവസരം ലഭിച്ചത് മലയാളികളെയും സന്തോഷിപ്പിച്ചു. 40 ഓവർ മത്സരം കാണാൻ 12,000 കാണികൾ സ്റ്റേഡിയത്തിലെത്തി. അഞ്ചു വിക്കറ്റിന് സുനിൽ ഗാവസ്കറുടെ ചീഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ഇലവൻ ജയിച്ചു.

∙ ആദ്യ രാജ്യാന്തര മൽസരം 84ൽ, മഴ ‘കളിച്ചു’

കേരളം ആതിഥ്യമരുളിയ ആദ്യ രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റ് മത്സരം 1984 ഒക്‌ടോബർ ഒന്നിന് യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്നു. 1983–84ലെ ഓസ്‌ട്രേലിയയുടെ ഇന്ത്യൻ പര്യടനത്തിലെ ഏകദിന പരമ്പരയിലെ രണ്ടാം മത്സരത്തിനാണ് ഇവിടെ വേദിയായത്. ഗാവസ്കറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കപിൽദേവ്, ദിലീപ് വെങ്സാർക്കർ, രവി ശാസ്ത്രി, മദൻലാൽ, സന്ദീപ് പാട്ടീൽ തുടങ്ങിയവർ ഇന്ത്യൻ ജഴ്സിയണിഞ്ഞപ്പോൾ കിം ഹ്യൂസ്, അലൻ ബോർഡർ, വെയ്ൻ ഫിലിപ്സ്, ജെഫ് ലോസൻ തുടങ്ങിയവർ ഓസിസ് ടീമിനുവേണ്ടി കളിച്ചു. കനത്ത മഴമൂലം കളി അവസാനിപ്പിച്ചു.

∙ രവിശാസ്ത്രി‍യുടെ സിക്സർ വീണ മാസ്കറ്റ് ഹോട്ടൽ

1984ൽ ഇന്ത്യയും ഓസ്ട്രേലിയയും തമ്മിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന രാജ്യാന്തര മത്സരത്തിൽ രവി ‍ശാസ്ത്രി സൂപ്പർ സിക്സർ പ‍റത്തിയപ്പോൾ പന്തു വീണത് റോഡിനപ്പു‍റമുള്ള മാസ്കറ്റ് ഹോട്ടൽ വളപ്പിൽ. രവി‍ശാസ്ത്രി തലസ്ഥാ‍നത്ത് എത്തിയപ്പോൾ ഓട്ടോഗ്രാഫി‍നായി കോളജ് വിദ്യാർഥികൾ കാത്തു നിന്നു. രവിശാസ്ത്രി‍ക്കു താമസ സൗകര്യമൊരുക്കിയതും, തലസ്ഥാനത്തെ അന്നത്തെ ഏക പഞ്ചനക്ഷത്ര ഹോട്ടലായ മാസ്കറ്റിലാ‍യിരുന്നു. ഇവിടേ‍യ്ക്ക് കോളജ് വിദ്യാർഥിനികൾ ഇടിച്ചു കയറിപ്പോൾ നിയന്ത്രിക്കാനാകാതെ പൊലീസ് വലഞ്ഞു. ഓട്ടോഗ്രാഫ് നൽകാൻ വിദ്യാർഥിനികൾ രവി‍ശാസ്ത്രിക്കു നേരെ കൈകൾ നീട്ടി. രവിശാസ്ത്രി ആരെയും നിരാശരാക്കിയില്ല.

കാര്യവട്ടത്ത് ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക എ ടീമിനെതിരെ പരമ്പര സ്വന്തമാക്കിയ ഇന്ത്യ എ ടീം. ചിത്രം∙ മനോജ് ചേമഞ്ചേരി

∙ കരീബിയൻ കരുത്തിൽ ഇന്ത്യ അടിപതറി

1987–88ലെ ഇന്ത്യ X വെസ്‌റ്റ് ഇൻഡീസ് ഏകദിന പരമ്പരയിലെ അവസാന മത്സരം നടന്നതും യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്റ്റേഡിയത്തിലായിരുന്നു. 1988ലെ റിപ്പബ്ലിക്ക് ദിനത്തിന്റെ തലേന്നായിരുന്നു ആ മൽസരം. വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിന്റെ എക്കാലത്തെയും മികച്ച പ്രതിഭകളായ സർ വിവിയൻ റിച്ചാർഡ്സ്, റിച്ചി റിച്ചാർഡ്സൻ, ഗോഡൻ ഗ്രീനിഡ്ജ്, കാൾ ഹൂപ്പർ, ഗസ് ലോഗി, ഫിൽ സിമ്മൺസ് എന്നിവർ അണിനിരന്നു. രവി ശാസ്ത്രി നായകനായ ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ കപിൽദേവ്, മൊഹിന്ദർ അമർനാഥ്, കെ.ശ്രീകാന്ത്, അസ്ഹറുദ്ദീൻ എന്നിവർ. ആദ്യം ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ ഇന്ത്യ കെ. ശ്രീകാന്ത് പടുത്തുയർത്തിയ 101 റൺസിന്റെ ബലത്തിൽ 239 റൺസ് നേടി. കേരള മണ്ണിലെ ആദ്യ രാജ്യാന്തര സെഞ്ചറി എന്ന ബഹുമതി ആ സെഞ്ചറിക്കുണ്ടായിരുന്നു. മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ വിൻഡീസ്, 43–ാം ഓവറിൽ വിജയം ഉറപ്പിച്ചു, ഒൻപതു വിക്കറ്റിന്റെ തകർപ്പൻ വിജയം. 104 റൺസെടുത്ത സിമ്മൺസ് മാൻ ഓഫ് ദ് മാച്ചായി.

∙ കോലിയുടെ സിക്സർ, ഇന്ത്യയ്ക്ക് ചരിത്ര വിജയം

മൂന്നു പതിറ്റാണ്ടിനു ശേഷമാണ്, 2017 നംവബർ 7ന് തലസ്ഥാനത്തു വീണ്ടുമൊരു രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റ് മത്സരം നടന്നത്. നാൽപ്പതിനായിരത്തിലേറെ പേർ ആർത്തു വിളിച്ച കാര്യവട്ടം സ്പോർട്സ് ഹബ് സ്റ്റേഡിയം ആദ്യ രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റ് മത്സരത്തിനു വേദിയായപ്പോൾ ഇന്ത്യയ്ക്കു ചരിത്ര വിജയം. ന്യൂസീലാൻഡിനെതിരായ ആദ്യ ട്വന്റി20 പരമ്പര വിജയമാണ് ഇന്ത്യ 2-1നു സ്വന്തമാക്കിയത്. മഴ മൂലം 8 ഓവറാക്കി ചുരുക്കിയ മൂന്നാം ട്വന്റി20 മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ആറു റൺസ് ജയം. സ്കോർ: ഇന്ത്യ അഞ്ചിന് 67. ന്യൂസീലൻഡ് ആറിന് 61. രണ്ടു വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തിയ ഇന്ത്യയുടെ ജസ്പ്രീത് ബുമ്രയായിരുന്നു കളിയിലെ കേമൻ. സ്പോർട്സ് ഹബ് സ്റ്റേഡിയത്തിലെ ആദ്യ സിക്സർ പറത്തിയതിന്റെ റെക്കോർഡ് നായകൻ വിരാട് കോലി സ്വന്തമാക്കി.

∙ ‘തകർപ്പൻ ഇന്ത്യാ...’

2018ൽ, നവംബറിൽ നടന്ന, സ്പോർട്സ് ഹബ്ബിലെ രണ്ടാം ഏകദിന മത്സരത്തിലും വിൻഡീസിനെ തകർത്ത് ഇന്ത്യ തകർപ്പൻ ജയം നേടി. വിരാട് കോഹ്‌ലിയും രോഹിത് ശർമയും ബാറ്റിങ് വെടിക്കെട്ടിനു തീ കൊളുത്തി. സ്പോർട്സ് ഹബ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ആവേശത്തിന്റെ അലകളുയർന്നു. വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിനെ ഒൻപതു വിക്കറ്റിനു തകർത്ത് ഇന്ത്യ തകർപ്പൻ വിജയം നേടി. സ്കോർ: വിൻഡീസ് – 31.5 ഓവറിൽ 104 ന് ഓൾഔട്ട്; ഇന്ത്യ– 14.2 ഓവറിൽ ഒന്നിന് 105. മെക്സിക്കൻ തിരമാലകളും ‘വുവുസേല’ വിളികളുമായി കാണികൾ മത്സരം ആഘോഷമാക്കി. ധോണിയുടെ 35 അടി ഉയരത്തിലുള്ള കട്ടൗട്ടും വാർത്തയായി.

കാര്യവട്ടം സ്റ്റേ‍ഡിയത്തിൽ നടന്ന ഇന്ത്യ വെസ്റ്റിൻഡീസ് മത്സരത്തിൽ ക്യാച്ച് പാഴാക്കിയ ഋഷഭ് പന്തിന്റെ നിരാശ. ചിത്രം∙ ആർ.എസ്. ഗോപൻ

∙ ‘കൈവിട്ട’ കളി

2019 ഡിസംബറിൽ നടന്ന ഇന്ത്യ–വിൻഡീസ് പരമ്പരയിൽ, വെസ്റ്റിൻഡീസ് തകർപ്പൻ വിജയം നേടി. സ്പോർട്സ് ഹബ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന അവസാന രാജ്യാന്തര മത്സരവും ഇതായിരുന്നു. സ്കോർ: ഇന്ത്യ 20 ഓവറിൽ 7ന് 170, വെസ്റ്റിൻഡീസ് 18.3 ഓവറിൽ 2ന് 173. ഇന്ത്യ–വിൻഡീസ് മത്സരത്തിൽ തിരുവനന്തപുരത്തുകാരൻ കൂടിയായ സഞ്ജു സാംസൺ ടീമിൽ ഉണ്ടാകുമെന്നു എല്ലാവരും കരുതിയെങ്കിലും ഇടം കണ്ടില്ല. ഫീൽഡിങ്ങിനിടെ രോഹിത് ശർമയ്ക്കു പകരക്കാരനായി സഞ്ജു ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ നാൽപ്പതിനായിരത്തോളം വരുന്ന കാണികൾ ‘സഞ്ജു, സഞ്ജു..’എന്നാർത്തു വിളിച്ചു. സ്റ്റേഡിയം ഇളകി മറിഞ്ഞു.

ഇന്ത്യ–വെസ്റ്റിൻ‍ഡീസ് മത്സരത്തിനായി സ്റ്റേഡിയത്തിലെത്തിയ ആരാധകർ. ചിത്രം∙ റിങ്കുരാജ് മട്ടാഞ്ചേരിയിൽ

∙ ഇനി കളി ‘കടുക്കും’

ഇനി ഒരൊറ്റ നാൾ. നാളെ (28ന്) തലസ്ഥാനത്ത് നാടാകെ കാത്തിരിക്കുന്ന ക്രിക്കറ്റ് ഉൽസവമാണ്. ഇരു ടീമുകളും എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. വൈകിട്ട് 7.30ന് ആരംഭിക്കുന്ന മത്സരത്തിനായുള്ള അന്തിമ ഒരുക്കങ്ങളുടെ തിരക്കിലാണ് കാര്യവട്ടത്തെ തിരുവനന്തപുരം സ്പോർട്സ് ഹബ് സ്റ്റേഡിയം.

മത്സരം കാണാനുള്ള ടിക്കറ്റുകൾ ഏറെയും വിറ്റു തീർന്നു. ഇനി അവശേഷിക്കുന്നത് ഏതാനും ടിക്കറ്റുകൾ മാത്രം. ഇതിൽ വിദ്യാർഥികൾക്ക് 750 രൂപയ്ക്ക് ലഭിക്കുന്ന ടിക്കറ്റുകളും ബാക്കിയുണ്ട്. വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ മുഖേന കേരള ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷനുമായി നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഈ ടിക്കറ്റ് വാങ്ങേണ്ടത്. മറ്റു ടിക്കറ്റുകൾ ഓൺലൈനായി വാങ്ങാം. മുപ്പത്തി അയ്യായിരത്തോളം പേർക്കാണ് കളി കാണാൻ അവസരം.

ഓസ്ട്രേലിയയിൽ അടുത്ത മാസം നടക്കുന്ന ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിന് മുന്നോടിയായുള്ള ഇന്ത്യയുടെ അവസാന പരമ്പരയാണ് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കക്കെതിരെ തിരുവനന്തപുരത്ത് തുടങ്ങുന്നത്. ലോകകപ്പിലേക്കുള്ള അവസാന സന്നാഹ പോരാട്ടമെന്ന നിലയിൽ ഇരു ടീമുകൾക്കും പ്രധാനമാണ് മത്സരം. ലോക പോരിന് മുൻപ് താരങ്ങളെയും കൂട്ടുകെട്ടുകളെയും പരീക്ഷിക്കാനുള്ള അവസാന അവസരം. ഉജ്വല വിജയവുമായി ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ ലോകകപ്പിന് യാത്രയാകാൻ ഇരു ടീമുകളും ആഗ്രഹിക്കുന്നതു സ്വാഭാവികം. അതിനാൽ ഗംഭീര പോരാട്ടം പ്രതീക്ഷിച്ചാണ് ക്രിക്കറ്റ് പ്രേമികൾ തലസ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തുന്നത്.

കാര്യവട്ടം സ്റ്റേഡിയത്തിൽ പരിശീലിക്കുന്ന ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക ക്യാപ്റ്റൻ തെംബ ബാവുമ. ചിത്രം∙ മനോജ് ചേമഞ്ചേരി

മൂന്നു വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് തലസ്ഥാനവും കേരളവും രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിന് വേദിയാകുന്നത്. കോവിഡ് കാലത്തിനു ശേഷം കേരളം വേദിയാകുന്ന ആദ്യ രാജ്യാന്തര മത്സരമെന്ന നിലയിൽ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ നാനാ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവർ കളി കാണാനെത്തും.

∙ മഴയെ പേടിക്കേണ്ട

ഇത്തവണ മത്സരത്തിന് മഴ ഭീഷണിയില്ല. 28ന് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലും കേരളത്തിൽ പൊതുവേയും മഴയില്ലെന്നാണ് കാലാവസ്ഥാ പ്രവചനം.

കാര്യവട്ടം സ്റ്റേഡിയത്തിൽ 2017ൽ ആദ്യ രാജ്യാന്തര മത്സരം മഴയെ കൂടി തോൽപ്പിച്ചാണ് ഇന്ത്യ ജയിച്ചത്. 8 ഓവറായി ചുരുക്കിയ ട്വന്റി 20 മത്സരത്തിൽ ന്യൂസീലാൻഡിനെതിരെ 6 റൺസിന്റെ ആവേശകരമായ ജയം ഇന്ത്യ നേടിയപ്പോൾ മഴയെ തോൽപിച്ച സംഘാടക മികവിന് കേരള ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷനും കൈയ്യടി നേടി. കാര്യവട്ടം സ്റ്റേഡിയത്തിലെ ഡ്രെയിനേജ് സംവിധാനം അടക്കമുള്ളവയുടെ രാജ്യാന്തര മികവ് ലോകത്തിന് കാട്ടിക്കൊടുത്ത മത്സരമായിരുന്നു അത്. പിന്നീട് നടന്ന രണ്ട് രാജ്യാന്തര മത്സരങ്ങളിലും മഴ ഭീഷണിയുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും മത്സരത്തിന് തടസമായില്ല.

വരവേൽപ്പ്.... ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയുമായുള്ള ട്വന്റി20 ക്രക്കറ്റ് മത്സരത്തിനായി തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തിയ ഇന്ത്യൻ ടീം ക്യാപ്റ്റൻ രോഹിത് ശർമ വിമാനത്താവളത്തിനു പുറത്ത് ബസിലിരുന്ന് ആരാധകരുടെ ആവേശം മൊബൈൽ ഫോണിൽ പകർത്തുന്നു. ചിത്രം: റിങ്കുരാജ് മട്ടാഞ്ചേരിയിൽ ∙മനോരമ

∙ സഞ്ജു ഫാക്ടർ

മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസണെ ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്താതിനെതിരെ ക്രിക്കറ്റ് പ്രേമികളാകെ പ്രതിഷേധത്തിലാണ്. തലസ്ഥാനത്തെ മത്സരം ബഹിഷ്കരിച്ചു പ്രതിഷേധിക്കണമെന്ന് ഒരു കൂട്ടം ആരാധകർ കടുത്ത നിലപാട് എടുത്തെങ്കിലും ടിക്കറ്റ് വിൽപനയിൽ അതൊന്നും പ്രതിഫലിച്ചിട്ടില്ല. മാത്രമല്ല, സഞ്ജു തന്നെ ടിക്കറ്റ് വിൽപനയുടെ ഉദ്ഘാടന വേദിയിലെത്തി അത്തരം സമീപനങ്ങളെ തള്ളുകയും ചെയ്തു. കാര്യവട്ടത്ത് കളി കാണാൻ താനും ഉണ്ടാകുമെന്നു സഞ്ജു വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തു. ഇന്ത്യൻ എ ടീം ക്യാപ്റ്റനായ സഞ്ജു ഇപ്പോൾ ന്യൂസീലാൻഡിനെതിരായ മത്സര പരമ്പര കളിക്കുകയാണ്. ഇതിനുശേഷം നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യൻ ടീമിലെ കൂട്ടുകാരെ പ്രോൽസാഹിപ്പിക്കാൻ എത്താനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് സഞ്ജു.

2019ൽ ഇവിടെ ഇന്ത്യ–വെസ്റ്റ്ഇൻഡീസ് മത്സരം നടക്കുമ്പോഴും സഞ്ജു ടീമിലുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ അന്നും പ്ലേയിങ് ഇലവനിൽ ഇടം ലഭിച്ചില്ല. പക്ഷേ ഇടയ്ക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫീൽഡറായി കളത്തിലിറങ്ങിയപ്പോൾ കാണികൾ അത് ആഘോഷമാക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്തു.

∙ സൽപ്പേര് പോകുമോ?

മഴയെ തോൽപ്പിച്ച് മികച്ച രീതിയിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ആദ്യ രാജ്യാന്തര മത്സരത്തിലൂടെ തന്നെ പേരും പെരുമയും നേടിയ സ്റ്റേഡിയമാണ് അന്ന് ഗ്രീൻ ഫീൽഡ് എന്ന് അറിയപ്പെട്ട തിരുവനന്തപുരം സ്റ്റേഡിയം. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയങ്ങളിലൊന്നായി കളിക്കാരും കമന്റേറ്റർമാരും ബിസിസിഐയും വിലയിരുത്തുകയും ചെയ്തു. മത്സരം തുടങ്ങേണ്ട സമയത്തും മഴ പെയ്തിട്ടും മണിക്കൂറുകൾക്കം സ്റ്റേഡിയം ഉണക്കിയെടുത്ത് മത്സരം നടത്താൻ കഴിഞ്ഞത് കേരളത്തിന് പുതിയൊരു അനുഭവമായിരുന്നു. സ്റ്റേഡിയത്തിലെ മറ്റ് സൗകര്യങ്ങളും കളിക്കാരുടെ ഉൾപ്പെടെ പ്രശംസ പിടിച്ചു പറ്റി.

പക്ഷേ ഇന്ന് അതല്ല സാഹചര്യം. സ്റ്റേഡിയം നിർമിച്ച് പരിപാലിക്കുന്ന ഐഎൽ ആൻഡ് എഫ്എസ് കമ്പനി സാമ്പത്തികമായി തകർന്നതാണ് സ്റ്റേഡിയത്തിന്റെ ഗതികേടിനും കാരണമായത്. എങ്കിലും മൈതാനം പാട്ടത്തിനെടുത്തിരുന്ന കേരള ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷൻ ലക്ഷങ്ങൾ മുടക്കി പിച്ചും ടർഫും പരിപാലിച്ചു പോന്നു. പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ സർക്കാരിന്റെ അവസാന കാലത്ത് പ്രതിഷേധങ്ങളെ വകവയ്ക്കാതെ സ്റ്റേഡിയം പട്ടാള റിക്രൂട്മെന്റിന് വിട്ടുകൊടുത്തതോടെ ടർഫ് ആകെ തകർന്നു.

കാര്യവട്ടം സ്റ്റേ‍ഡിയം

ഡ്രെയിനേജ് സംവിധാനവും തകരാറിലായി. ഇന്ത്യ–ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക വനിത ക്രിക്കറ്റ് പരമ്പര പോലും ഒഴിവാക്കിയായിരുന്നു ഇന്നത്തെ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുടെ നിർദേശ പ്രകാരം സ്റ്റേഡിയം പട്ടാള റിക്രൂട്മെന്റിനു നൽകിയത്. പിന്നാലെ പ്രധാനമന്ത്രി പങ്കെടുത്ത തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കൺവെൻഷനും സ്റ്റേഡിയം വേദിയായി. കോവിഡ് കാലത്ത് പ്രാഥമിക ചികിത്സ കേന്ദ്രമായും സ്റ്റേഡിയം പ്രവർത്തിച്ചു. പിന്നീട് വീണ്ടും കെസിഎ 70 ലക്ഷത്തോളം രൂപ മുടക്കിയാണ് ടർഫ് ശരിയാക്കിയത്. പക്ഷേ, ഗാലറിയും അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങളും പരിപാലനമില്ലാതെ തകർന്നു. ഇരിപ്പിടങ്ങളും ശുചിമുറികളും ഡ്രെസിങ് റൂമുമെല്ലാം നശിച്ചു. ഇപ്പോൾ രാജ്യാന്തര മത്സരത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് നവീകരണം നടന്നെങ്കിലും പഴയ നിലയിലേക്ക് സ്റ്റേഡിയം എത്തിയിട്ടില്ല. ചോർച്ച വ്യാപകമാണ്.

വൈദ്യുതി, വെള്ളം, നികുതി തുടങ്ങി വിവിധ ഇനങ്ങളിൽ ഐഎൽ ആൻഡ് എഫ്എസിന്റെ ഉപകമ്പനിയായ കെഎസ്എഫ്എൽ അടയ്ക്കേണ്ടത് കോടികളാണ്. ഇതിനെ തുടർന്ന് വൈദ്യുതി ബന്ധം കെഎസ്ഇബി വിഛേദിക്കുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടായി. വീണ്ടും കണക്ഷൻ നൽകിയപ്പോഴാകട്ടെ സ്റ്റേഡിയത്തിലെ ഇലക്ട്രിക് പാനൽ തകരാറിലായതു മൂലം ഇലക്ട്രീഷ്യന് ഷോക്കേറ്റു. ഇതോടെ വീണ്ടും വൈദ്യുതി ബന്ധം വിഛേദിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ജനറേറ്ററിലാണ് ഇപ്പോൾ സ്റ്റേഡിയത്തിലെ വൈദ്യുതി വിതരണം.

സ്റ്റേഡിയത്തിലെ സുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പല വീഴ്ചകളും പരിഹരിക്കാനുണ്ടെന്ന് ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റിയും കഴിഞ്ഞ ദിവസം പരിശോധനയ്ക്കു ശേഷം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു. അവസാന ദിവസങ്ങളിൽ കഴിയാവുന്നിടത്തോളം പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിച്ച് മത്സരം നന്നായി നടത്താനുള്ള നെട്ടോട്ടത്തിലാണ് കെസിഎ ഭാരവാഹികൾ. മത്സരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏതെങ്കിലും പാളിച്ചയുണ്ടായാൽ അത് ഇവിടുത്തെ ഭാവി ക്രിക്കറ്റ് സാധ്യതകളെ പോലും പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കും. മത്സരം നടത്തി കഴിഞ്ഞാലും നാടിന് അഭിമാനമാകേണ്ട സ്റ്റേഡിയത്തിന്റെ ഭാവി ചോദ്യ ചിഹ്നമായി തുടരുകയാണ്. സംസ്ഥാന സർക്കാരിനു കൂടി പങ്കാളിത്തമുള്ള പദ്ധതിയാണിത്. സ്റ്റേഡിയം പഴയ പ്രൗഡിയോടെ നിലനിർത്താൻ കായിക പ്രേമികൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നതും സർക്കാർ ഇടപെടലാണ്.

