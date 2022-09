ഇതാണോ റണ്ണൊഴുകുന്ന പിച്ച്? പേസിൽ ഞെട്ടി താരങ്ങൾ, ഇന്ത്യയ്ക്ക് ‘ലോകകപ്പ് പാഠം’

തിരുവനന്തപുരം ∙ ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കെതിരെ നടന്ന പരമ്പരയിൽ റണ്ണൊഴുകുന്ന പിച്ചുകളിലാണ് ഇന്ത്യ കളിച്ചതെങ്കിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് എല്ലാവരെയും അമ്പരപ്പിച്ച് ജീവനുള്ള പിച്ച്! കൂടുതൽ സ്കോറിങ്ങിനു സാധ്യതയുള്ള പിച്ചാണു മത്സരത്തിനു തയാറാക്കുകയെന്ന് ഔദ്യോഗിക സ്രോതസ്സുകളെ അധികരിച്ച് റിപ്പോർട്ടുകൾ വന്നിരുന്നു.

എന്നാൽ, പേസർമാരെ തുണയ്ക്കുന്ന ബൗൺസുള്ള പ്രതലമാണ് ആദ്യ പന്തു മുതൽ ആരാധകരെ കാത്തിരുന്നത്. സ്വിങ് ബോളിങ്ങിനെയും സീം ബോളിങ്ങിനെയും പതിവായി നേരിട്ട് അനുഭവമുള്ള ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ ബാറ്റർമാർ പക്ഷേ അമ്പരന്നു. മുൻപ് ഇവിടെ കളിച്ചു പരിചയമുള്ള അവരുടെ നായകൻ ടെംബ ബാവുമയും പിച്ച് സ്പിന്നർമാരെ തുണയ്ക്കുമെന്നാണു കഴിഞ്ഞ ദിവസം അഭിപ്രായപ്പെട്ടത്.

ഇന്ത്യൻ ഇന്നിങ്സിന്റെ തുടക്കത്തിലും പിച്ച് ‘തനി’നിറം കാട്ടി. ക്യാപ്റ്റൻ രോഹിത് ശർമയും വിരാട് കോലിയും പെട്ടെന്നു മടങ്ങി. ഓപ്പണർ കെ.എൽ. രാഹുലിനും പിച്ചിനെ ബഹുമാനിച്ചു കളിക്കേണ്ടി വന്നു. കൂടുതൽ വേഗവും ബൗൺസുമുള്ള ഓസ്ട്രേലിയൻ വിക്കറ്റുകൾക്കായി തയാറെടുക്കാൻ ഇന്ത്യൻ ടീമിന് അവസരമൊരുക്കുകയായിരുന്നു കാര്യവട്ടത്തെ പിച്ച്.

English Summary: How the pitch at Karyavattom T20 helps Indian batters for the world cup