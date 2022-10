ഏകദിന പരമ്പരയിൽ ഇന്ത്യയെ നയിക്കാൻ ധവാനോ സഞ്ജുവോ? ടീം പ്രഖ്യാപനം ഇന്നുണ്ടായേക്കും

മുംബൈ∙ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കെതിരായ ഏകദിന പരമ്പരയിൽ ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റനാകാൻ ശിഖർ ധവാനും മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസണും സാധ്യതകളുണ്ടെന്ന് ഒരു ദേശീയ മാധ്യമം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ന്യൂസീലൻഡ് എ ടീമിനെതിരായ ഏകദിന പരമ്പരയിൽ ഇന്ത്യയ്ക്കായി മൂന്നു മത്സരങ്ങളും ജയിച്ചത് സഞ്ജുവിന്റെ കീഴിൽ ഇറങ്ങിയ യുവനിരയായിരുന്നു.

വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് പര്യടനത്തിൽ ഇന്ത്യയെ വിജയകരമായി നയിച്ച ശിഖർ ധവാൻ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കെതിരെയും ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റനാകുമെന്നാണ് ഒരു സ്പോർട്സ് മാധ്യമം കഴിഞ്ഞ ദിവസം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. സഞ്ജു വൈസ് ക്യാപ്റ്റന്റെ റോളിൽ ടീമിലുണ്ടാകുമെന്നും അഭ്യൂഹങ്ങളുണ്ട്. ഒക്ടോബർ ആറിന് തുടങ്ങേണ്ട ഏകദിന പരമ്പരയ്ക്കുള്ള ടീമിനെ ബിസിസിഐ ഇതുവരെ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല.

ഗുവാഹത്തിയിൽ ഇന്ത്യ– ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക രണ്ടാം ട്വന്റി20ക്കു മുന്നോടിയായി ഞായറാഴ്ച തന്നെ ടീം പ്രഖ്യാപനമുണ്ടാകുമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തുവരുന്ന വിവരം. ആറിന് ലക്നൗവിലാണ് ആദ്യ ഏകദിന മത്സരം. ഡൽഹിയിലും റാഞ്ചിയിലുമായി രണ്ടും മൂന്നും മത്സരങ്ങൾ നടക്കും. രജത് പട്ടീദാർ, ഉമ്രാൻ മാലിക്ക്, കുൽദീപ് സെന്‍, പൃഥ്വി ഷാ, ഇഷാൻ കിഷന്‍, യശസ്വി ജയ്സ്‍‌വാൾ തുടങ്ങിയ യുവ താരങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ അവസരം ലഭിക്കുമെന്നാണു കരുതുന്നത്.

ടീം ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാന താരങ്ങളെല്ലാം ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിനായി ഒക്ടോബർ ആറിന് ഓസ്ട്രേലിയയിലേക്കു പോകും. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇന്ത്യ യുവനിരയെ ഇറക്കി കരുത്തു പരീക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്.

English Summary: IND vs SA: Shikhar Dhawan or Sanju Samson? Who will be India's captain for the ODI series vs South Africa