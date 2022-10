50 തികയ്ക്കാന്‍ സ്ട്രൈക്ക് മാറാമെന്ന് കാർത്തിക്ക്, നിരസിച്ച് കോലി; വൈറൽ വിഡിയോ

#TeamIndia 🇮🇳 batting ticked ✔️ all boxes 📦 #ViratKohli𓃵 #SuryakumarYadav #KLRahul𓃵 #RohitSharma𓃵 n #dineshkartik DK all look 👀 good



But no wickets in middle order is worrisome 😡😤🤬😠#INDvSA #INDvsSA #SAvInd #SAvsIND #cricket #CricketTwitter pic.twitter.com/irk4hXs62u