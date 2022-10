നന്നായി കളിച്ചില്ലെങ്കില്‍ ടീം നിങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കും: ഋഷഭ് പന്തിനു ‘മുന്നറിയിപ്പ്’

മുംബൈ∙ ഇന്ത്യയുടെ വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ബാറ്റർ ഋഷഭ് പന്ത് തന്റെ പ്രശ്നങ്ങള്‍ ഉടൻ കണ്ടെത്തി പരിഹരിക്കണമെന്ന് മുൻ ഇന്ത്യൻ‌ താരം അജയ് ജഡേജ. ഋഷഭ് പന്ത് ഒരു മുതിർന്ന താരത്തിൽനിന്ന് സഹായം തേടുന്നതാണു നല്ലതെന്ന് അജയ് ജഡേജ ക്രിസ് ബസിനോടു പറഞ്ഞു. ‘‘പന്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹതാരമായ ദിനേഷ് കാർത്തിക്കിനോട് എന്താണു ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയെന്നു ചോദിക്കണം.’’– അജയ് ജഡേജ പറഞ്ഞു.

‘‘ദിനേഷ് കാർത്തിക്ക് ഈ പ്രശ്നങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോയതാണ്, അതുകൊണ്ടു വഴി കാട്ടാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ആവശ്യപ്പെടണം. ദിനേഷ് കാർത്തിക്കിനെ ടീം അംഗീകരിക്കാൻ 15 വര്‍ഷം സമയമെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കാർത്തിക്കും ഇതുപോലെയായിരുന്നു. എന്നാലിപ്പോൾ‌ ഇന്ത്യൻ ടീം അദ്ദേഹത്തെ തിരികെ വിളിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ നന്നായി കളിച്ചില്ലെങ്കിൽ ടീം നിങ്ങളെ ഉപേക്ഷിച്ചേക്കാം’’– അജയ് ജഡേജ മുന്നറിയിപ്പു നല്‍കി.

ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിന്റെ ഭാഗമായി ഓസ്ട്രേലിയയിലാണ് ഋഷഭ് പന്ത് ഇപ്പോഴുള്ളത്. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കെതിരായ മൂന്നാം ട്വന്റി20യിൽ 14 പന്തിൽനിന്ന് 27 റൺസാണു താരം നേടിയത്. ആദ്യ രണ്ടു മത്സരങ്ങളിൽ ബാറ്റിങ്ങിന് അവസരം ലഭിച്ചുമില്ല. അടുത്തിടെ നടന്ന പല മത്സരങ്ങളിലും മികച്ച ഫോമിലുള്ള ദിനേഷ് കാര്‍ത്തിക്കിനെയാണ് ഇന്ത്യ വിക്കറ്റ് കീപ്പറാക്കിയത്.

English Summary: Ex-India player’s advice to Rishabh Pant ahead of T20 World Cup, warns ‘team will leave you’