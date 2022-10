റൺസ് എടുക്കുന്നു, കഠിനാധ്വനം ചെയ്യുന്നു, ടീം ഇന്ത്യയിൽ അവസരമില്ല: ‘നിരാശയിൽ’ യുവതാരം

മുംബൈ∙ മികച്ച പ്രകടനങ്ങൾ പലതു നടത്തിയിട്ടും തന്നെ ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ എടുക്കാത്തതിൽ നിരാശ പ്രകടിപ്പിച്ച് യുവ ബാറ്റർ പൃഥ്വി ഷാ. ഇന്ത്യൻ ടീമിലെ പ്രധാന താരങ്ങളെല്ലാം ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിനായി ഓസ്ട്രേലിയയിലേക്കു പോയ സാഹചര്യത്തിൽ യുവ താരങ്ങളെ അണിനിരത്തിയാണ് ഇന്ത്യ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കെതിരായ ഏകദിന പരമ്പര കളിക്കുന്നത്. സഞ്ജു സാംസൺ, ഇഷാൻ കിഷൻ, രജത് പട്ടീദാർ തുടങ്ങിയ താരങ്ങളെയെല്ലാം ടീമിലെടുത്തപ്പോഴും പൃഥ്വി ഷായ്ക്കു മാത്രം ഇടം ലഭിച്ചില്ല. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണു താരത്തിന്റെ പ്രതികരണം.

‘‘എനിക്കു നിരാശയുണ്ട്. ഞാൻ റൺസെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒരുപാടു കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്നു. എന്നിട്ടും എനിക്ക് ഒരവസരം പോലും കിട്ടുന്നില്ല. പക്ഷേ അതു സാരമില്ല. ഞാൻ തയാറാണെന്ന് സിലക്ടർമാർക്കു തോന്നുമ്പോൾ അവർ എന്നെ കളിപ്പിക്കും. എനിക്ക് എന്ത് അവസരം ലഭിച്ചാലും അതു നന്നായി ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും. ഇന്ത്യ എ ടീമിലായാലും മറ്റേതൊരു ടീമിലായാലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ഞാൻ ബാറ്റിങ്ങിൽ ഒരുപാടു കാര്യങ്ങളൊന്നും വ്യത്യസ്തമായി ചെയ്യുന്നില്ല.’’

‘‘ഫിറ്റ്നസ് നിലനിർത്താൻ നന്നായി ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ഐപിഎല്ലിനു ശേഷം ഏഴോ, എട്ടോ കിലോ ഭാരം കുറച്ചിട്ടുണ്ട്. മധുരപലഹാരങ്ങളും തണുത്ത പാനീയങ്ങളും കഴിക്കുന്നതു നിർത്തി. ചൈനീസ് ഭക്ഷണം പൂർണമായും ഉപേക്ഷിച്ചു. ജിമ്മിലാണ് ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ സമയം ചെലവഴിക്കുന്നത്.’’– പൃഥ്വി ഷാ പ്രതികരിച്ചു. രഞ്ജി ട്രോഫിയിൽ മുംബൈയ്ക്കായി സ്ഥിരതയാർന്ന പ്രകടനം നടത്തിയ പൃഥ്വി ഷാ ന്യൂസീലൻഡിനെതിരെ ഇന്ത്യ എ ടീമിനു വേണ്ടിയാണ് ഒടുവിൽ കളിച്ചത്. സയ്യിദ് മുഷ്താഖ് അലി ട്രോഫി ക്രിക്കറ്റിൽ കളിക്കാനൊരുങ്ങുകയാണു താരം.

