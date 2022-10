ടോസിടാൻ കോയിൻ എവിടെ? കീശയിൽ തപ്പി ശ്രീനാഥ്, ചിരിച്ച് ധവാനും കേശവും– വിഡിയോ

റാഞ്ചി∙ ഇന്ത്യ– ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക രണ്ടാം ഏകദിന മത്സരത്തിനു മുൻപ് ടോസിടാൻ നാണയം നൽകാൻ മറന്ന് മാച്ച് റഫറിയായ മുൻ ഇന്ത്യൻ താരം ജവഗൽ ശ്രീനാഥ്. ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ ശിഖർ ധവാനും ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക ക്യാപ്റ്റൻ കേശവ് മഹാരാജും ടോസ് ഇടുന്നതിനായി ഗ്രൗണ്ടിലെത്തിയപ്പോഴായിരുന്നു സംഭവം. ടോസിനായി ക്യാപ്റ്റൻമാർ ഒരുങ്ങിയപ്പോഴും ശ്രീനാഥ് കോയിന്റെ കാര്യം ഓർത്തില്ല.

തുടർന്ന് അവതാരകനായ സഞ്ജയ് മഞ്ജരേക്കർ നാണയം കൈമാറാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോഴാണ് ശ്രീനാഥിന് കാര്യം പിടികിട്ടിയത്. ഉടൻ തന്നെ പോക്കറ്റിൽ തപ്പിയ ശ്രീനാഥ് അതെടുത്ത് ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റനു നൽകുകയും ചെയ്തു. സംഭവത്തിന്റെ വിഡിയോ പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്. ശ്രീനാഥ് പോക്കറ്റില്‍ തപ്പുന്നതു കണ്ട് ഇന്ത്യ, ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക ക്യാപ്റ്റൻമാർ ചിരിക്കുകയും ചെയ്തു.

മത്സരത്തിൽ ടോസ് നേടിയ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ ക്യാപ്റ്റൻ‌ ബാറ്റിങ് തിരഞ്ഞെടുത്തു. മൂന്നു മാറ്റങ്ങളുമായാണ് ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക രണ്ടാം ഏകദിനത്തിന് ഇറങ്ങുന്നത്. ഇന്ത്യൻ ടീമില്‍ രണ്ടു മാറ്റങ്ങളാണുള്ളത്. ഋതുരാജ് ഗെയ്‍ക്‌വാദ്, രവി ബിഷ്ണോയി എന്നിവർക്കു പകരം വാഷിങ്ടൻ സുന്ദർ, ഷഹബാസ് അഹമ്മദ് എന്നിവർ കളിക്കുന്നുണ്ട്. ഷഹബാസിന്റെ ഏകദിന അരങ്ങേറ്റ മത്സരമാണിത്.

English Summary: Javagal Srinath With An Oops Moment At Toss As He Forgets To Give Shikhar Dhawan The Coin In 2nd ODI