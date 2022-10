ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയെ വിറപ്പിച്ച സൂപ്പർ സിറാജ്, തകർത്തടിച്ച ടീം ഇന്ത്യ; ഇത് രണ്ടാം നിരയല്ല

റാഞ്ചി ∙ കേശവ് മഹാരാജ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞതേയുള്ളൂ: ‘രോഹിത്തും വിരാടുമൊന്നുമില്ലെങ്കിലും ഈ ഇന്ത്യൻ ടീമിനെ രണ്ടാം നിരയെന്നു വിളിക്കാനാകില്ല. ലോകനിലവാരമുളള നാലോ അഞ്ചോ ടീമിനെ ഇറക്കാനുള്ള പ്രതിഭകൾ ഇന്ത്യയിലുണ്ട്’. രണ്ടാം ഏകദിനത്തിൽ ടെംബ ബാവുമയ്ക്കു പകരം ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയെ നയിച്ച മഹാരാജിന് തന്റെ വാക്കുകൾ തിരുത്തേണ്ടി വന്നില്ല. ഉജ്വല സെഞ്ചുറിയുമായി ശ്രേയസ് അയ്യരും (113 നോട്ടൗട്ട്) ഉശിരൻ ഷോട്ടുകളിലൂടെ ഇഷൻ കിഷനും (93) തകർത്താടിയപ്പോൾ ആദ്യ മത്സരത്തിലെ നോവിപ്പിക്കുന്ന തോൽവിക്കു മറുപടിയായി ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കെതിരെ ഇന്ത്യയ്ക്ക് 7 വിക്കറ്റ് വിജയം. ഇരു ടീമുകളും ഓരോ കളി വീതം ജയിച്ചതോടെ പരമ്പര തുല്യനിലയിൽ. അവസാന മത്സരം നാളെ ഡൽഹിയിൽ. സ്കോർ: ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക– 50 ഓവറിൽ 7 വിക്കറ്റിന് 278, ഇന്ത്യ– 45.5 ഓവറിൽ 3 വിക്കറ്റിന് 282. പവർപ്ലേയിലും ഡെത്ത് ഓവറുകളിലും ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ ബാറ്റിങ്ങിനു വിലങ്ങിട്ട ബോളർമാരും ഇന്ത്യയുടെ വിജയത്തിൽ നിർണായക പങ്കു വഹിച്ചു. ശ്രേയസാണ് പ്ലെയർ ഓഫ് ദ് മാച്ച്.

∙ അയ്യർ–കിഷൻ കൂട്ടുകെട്ട്

ഒൻപതാം ഓവറിൽ 2 വിക്കറ്റിന് 48 എന്ന നിലയിൽ ഒത്തു ചേർന്ന ശ്രേയസ്–ഇഷാൻ സഖ്യം മൂന്നാം വിക്കറ്റിൽ നേടിയ 161 റൺസിന്റെ കൂട്ടുകെട്ടാണ് ഇന്ത്യയെ വിജയത്തിലേക്കു നയിച്ചത്. ക്യാപ്റ്റൻ ശിഖർ ധവാൻ (13), സഹ ഓപ്പണർ ശുഭ്മൻ ഗിൽ (28) എന്നിവർ വെയ്ൻ പാർനലിനും കഗീസോ റബാദയ്ക്കും വിക്കറ്റുകൾ സമ്മാനിച്ചു മടങ്ങിയ ശേഷമാണ് ഇവർ ഒത്തുചേർന്നത്. 84 പന്തുകളിൽ 4 ഫോറും 7 സിക്സുമടങ്ങുന്നതാണ് കിഷന്റെ ഇന്നിങ്സ്. 111 പന്തുകൾ നീണ്ട ഇന്നിങ്സിൽ 15 ഫോറുകൾ അടിച്ചുകൂട്ടിയ ശ്രേയസ് തന്റെ അവസാന ബൗണ്ടറിയിലൂടെ ഇന്ത്യയ്ക്കു വിജയവും സമ്മാനിച്ചു. ശ്രേയസിന്റെ 2–ാം ഏകദിന സെഞ്ചറിയും കരിയറിലെ മികച്ച സ്കോറുമാണിത്. ‌‌35–ാം ഓവറിൽ സെഞ്ചറിക്ക് 7 റൺസകലെ ഇഷൻ പുറത്തായെങ്കിലും മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസൺ (36 പന്തിൽ പുറത്താകാതെ 36) ശ്രേയസിനു മികച്ച പിന്തുണ നൽകിയതോടെ ഇന്ത്യ അനായാസം വിജയത്തിലേക്കു കുതിച്ചു.

∙ സൂപ്പർ സിറാജ്

നേരത്തേ മുഹമ്മദ് സിറാജിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇന്ത്യൻ ബോളർമാർ മികവു കാട്ടിയതോടെ പവർപ്ലേയിലും ഡെത്ത് ഓവറുകളിലും ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയുടെ ബാറ്റിങ് പാളി. സിറാജ് 10 ഓവറിൽ 38 റൺസിന് 3 വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തി. വാഷിങ്ടൺ സുന്ദർ, ഷഹബാസ് അഹമ്മദ്, കുൽദീപ് യാദവ്, ഷാർദുൽ ഠാക്കൂർ എന്നിവർ ഓരോ വിക്കറ്റ് വീതം നേടി. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ ഓപ്പണർമാരായ ക്വിന്റൻ ഡികോക്കും (5) യാനെമാൻ മലാനും (25) പവർപ്ലേയിൽത്തന്നെ മടങ്ങി. ബാവുമയ്ക്കു പകരമെത്തിയ റീസ ഹെൻറിക്സും (74) ഏയ്ഡൻ മാർക്രവും (79) ചേർന്ന് മൂന്നാം വിക്കറ്റിൽ 129 പന്തിൽ നേടിയ 129 റൺസാണ് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയെ കരകയറ്റിയത്. എന്നാൽ, 32–ാം ഓവറിൽ സിറാജിന്റെ ഷോർട്ട് ബോളിൽ ഹെൻട്രിക്സ് പുറത്തായതോടെ കളി മാറി.

മാർക്രത്തിന്റെയും ഹെൻറിച്ച് ക്ലാസന്റേതുമുൾപ്പെടെ (30) മൂന്നു വിക്കറ്റുകൾ അടുത്ത 7 ഓവറുകൾക്കിടെ ഇന്ത്യ പിഴുതു. ഡെത്ത് ഓവറുകളിൽ പിടിമുറുക്കിയ ഇന്ത്യൻ ബോളർമാർ അവസാന 60 പന്തുകളിൽ 57 റൺസേ വിട്ടുകൊടുത്തുള്ളൂ. ഉജ്വല ഫോമിലുള്ള ഡേവിഡ് മില്ലർക്കു (35 നോട്ടൗട്ട്) പോലും പതിവു പോലെ അടിച്ചു തകർക്കാനായില്ല. 50–ാം ഓവറിൽ 3 റൺസ് മാത്രമാണ് സിറാജ് വിട്ടുകൊടുത്തത്.

