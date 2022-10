ധാക്ക∙ ഏഷ്യാ കപ്പ് ക്രിക്കറ്റിൽ പാക്കിസ്ഥാനെ വിറപ്പിച്ചു വിട്ട തായ്‍ലൻഡിനെ ‘കളി പഠിപ്പിച്ച്’ ഇന്ത്യൻ വനിതകൾ. ഒൻപതു വിക്കറ്റിന്റെ ഗംഭീര വിജയമാണു ടീം ഇന്ത്യ തായ്‍ലൻഡിനെതിരെ സ്വന്തമാക്കിയത്. ജയത്തോടെ ഇന്ത്യ സെമി ഉറപ്പിച്ചു. ടോസ് നേടിയ ഇന്ത്യ തായ്‍ലൻഡിനെ ബാറ്റിങ്ങിനു വിടുകയായിരുന്നു. ക്യാപ്റ്റൻ സ്മൃതി മന്ഥനയുടെ പ്ലാൻ ഇന്ത്യൻ ബോളർമാർ അതേപടി നടപ്പാക്കി. 37 റൺ‌സിനാണ് ഇന്ത്യ തായ് വനിതകളെ പുറത്താക്കിയത്. തായ്‍ലൻഡിന്റെ പത്ത് താരങ്ങൾക്കു രണ്ടക്കം കടക്കാൻ പോലും സാധിച്ചില്ല.

19 പന്തുകൾ നേരിട്ട് 12 റൺസെടുത്ത ഓപ്പണർ നനാപത് കൊഞ്ചരോകായ് ആണ് അവരുടെ ടോപ് സ്കോറർ. 13 റൺസുവരെ വിക്കറ്റു വീഴാതെ പിടിച്ചുനിന്ന തായ്‍ലൻഡ് താരങ്ങൾ പിന്നീട് ഒന്നിനു പിറകേ ഒന്നായി കൂടാരം കയറി. ഇന്ത്യയ്ക്കായി സ്നേഹ് റാണ മൂന്നു വിക്കറ്റു വീഴ്ത്തിയപ്പോള്‍ രാജേശ്വരി ഗെയ്‍ക്‌വാദ്, ദീപ്തി ശർമ എന്നിവർ രണ്ടു വിക്കറ്റു വീതം നേടി. മേഘ്ന സിങ് ഒരു വിക്കറ്റും സ്വന്തമാക്കി.

മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് എളുപ്പമായിരുന്നു കാര്യങ്ങൾ. ഒരു വിക്കറ്റു മാത്രം നഷ്ടപ്പെടുത്തി ആറ് ഓവറിൽ ഇന്ത്യ വിജയം സ്വന്തമാക്കി. എട്ട് റൺസെടുത്ത ഓപ്പണർ ഷെഫാലി വർമയാണ് ഇന്ത്യന്‍ നിരയിൽ പുറത്തായത്. സബിനേനി മേഘ്ന (18 പന്തിൽ 20), പൂജ വാസ്ത്രകർ (12 പന്തിൽ 12) എന്നിവർ പുറത്താകാതെ നിന്നു. ആറ് മത്സരങ്ങളിൽ അഞ്ചും ജയിച്ച ഇന്ത്യ പത്ത് പോയിന്റുമായി പട്ടികയിൽ ഒന്നാമതാണ്.

എട്ടു പോയിന്റുമായി രണ്ടാം സ്ഥാനത്തുള്ള പാക്കിസ്ഥാൻ തായ്‍ലൻഡിനോടു നേരത്തേ പരാജയപ്പെട്ടിരുന്നു. ആറു മത്സരങ്ങൾ കളിച്ച് തായ് വനിതകള്‍ മൂന്നെണ്ണം ജയിക്കുകയും മൂന്നെണ്ണം തോൽക്കുകയും ചെയ്തു.

