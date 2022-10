മെൽബൺ∙ ഓസ്ട്രേലിയയിലേക്കു പുറപ്പെടുകയാണെന്ന ബോളിവുഡ് നടി ഉർവശി റൗട്ടേലയുടെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം പോസ്റ്റ് എത്തിയതോടെ വീണ്ടും ചർച്ചയായി ഋഷഭ് പന്ത്– ഉർവശി സോഷ്യൽമീഡിയ പോര്. ദിവസങ്ങൾക്കു മുൻപ് മിസ്റ്റർ ആർപിയോടു ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നതായി ഉർവശി ഒരു വിഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാൽ ഓസ്ട്രേലിയയിലേക്കു പോകുകയാണെന്നു ഉർവശി കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ കുറിച്ചത്. വിമാനത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന നടിയുടെ ചിത്രവും പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്.

‘‘ഹൃദയത്തെ പിന്തുടരുന്നു, അതെന്നെ ഓസ്ട്രേലിയയിലെത്തിച്ചു. സാഹസങ്ങൾ തുടരുകയാണ്’’– എന്നാണു നടി ചിത്രത്തിനു ക്യാപ്ഷനായി നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഋഷഭ് പന്തിനെ നടി വെറുതെ വിടുമെന്നു തോന്നുന്നില്ലെന്നാണ് ആരാധകരുടെ പ്രതികരണം. ടീം ഇന്ത്യ ഇനി സൂക്ഷിക്കണമെന്നും ചിലർ ഉപദേശിക്കുന്നു. ഉർവശി ഋഷഭ് പന്തിനെയാണ് പിന്തുടരുന്നതെന്നാണ് ആരാധകരിൽ ഭൂരിഭാഗം പേരുടേയും വാദം. ചിലർ ഋഷഭ് പന്തിനെ ഉർവശിയുടെ ചിത്രങ്ങൾക്കു താഴെ ടാഗ് ചെയ്യുക വരെയുണ്ടായി.

ഇന്ത്യൻ താരവും ഉർവശിയും ചെറിയ കാലയളവിൽ ‍ഡേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നതായി നേരത്തേ റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ടായിരുന്നു. മിസ്റ്റർ ആർപി തനിക്കായി മണിക്കൂറുകളോളം കാത്തിരുന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉര്‍വശി ഒരിക്കൽ പ്രതികരിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഇത്തരം ആരോപണങ്ങളെല്ലാം തള്ളിക്കളയുകയാണ് ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് താരം ചെയ്തത്. ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിനായി ഓസ്ട്രേലിയയിൽ പരിശീലനത്തിലാണ് ടീം ഇന്ത്യ. പരിശീലന മത്സരങ്ങളുടെ തിരക്കിലാണ് പന്ത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള താരങ്ങൾ.

