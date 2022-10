സിനിമയില്‍ ഒരു കൈ നോക്കാൻ ശിഖർ ധവാൻ; അതിഥി താരമായി നടിക്കൊപ്പം നൃത്തം

ന്യൂഡൽഹി∙ സിനിമയിൽ അരങ്ങേറ്റം കുറിക്കാനൊരുങ്ങി ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് താരം ശിഖർ ധവാൻ. സൊനാക്ഷി സിൻഹ, ഹ്യുമ ഖുറേഷി എന്നിവർക്കൊപ്പം ‘ഡബിള്‍ എക്സൽ’ എന്ന സിനിമയിലാണ് ശിഖർ ധവാൻ അഭിനയിക്കുന്നത്. സിനിമയിൽ അതിഥി താരമായാണ് ധവാൻ എത്തുന്നതെന്നാണു വിവരം.

ഹ്യുമ ഖുറേഷിയ്ക്കൊപ്പം നൃത്തം ചെയ്യുന്ന ധവാന്റെ ചിത്രം സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലാണ്. സിനിമ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വിഷയം തന്നെ ഏറെ സ്വാധീനിച്ചെന്നു ധവാൻ പ്രതികരിച്ചു. ‘‘ ഇങ്ങനെയൊരു സിനിമയിൽ അവസരം വന്നപ്പോൾ ഞാൻ കഥ കേട്ടുനോക്കി. അത് എന്നെ വളരെയേറെ സ്വാധീനിച്ചു. സമൂഹത്തിനുള്ള മികച്ചൊരു സന്ദേശം സിനിമയിലുണ്ട്.’’– ശിഖർ ധവാൻ പ്രതികരിച്ചു.

സത്രം രാമനി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന സിനിമ വണ്ണം കൂടിയ രണ്ടു സ്ത്രീകളുടെ സ്വപ്നങ്ങളുടെ കഥയാണു പറയുന്നത്. നവംബർ നാലിനാണു റിലീസ്. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കെതിരായ ഏകദിന പരമ്പരയിൽ ഇന്ത്യൻ ടീമിനെ നയിക്കുന്നതു ശിഖർ ധവാനാണ്. ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിനുള്ള ടീമിൽ താരത്തിന് അവസരം ലഭിച്ചിരുന്നില്ല.

