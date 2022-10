ഓസ്ട്രേലിയൻ ഉപപ്രധാനമന്ത്രിക്ക് കോലി ഒപ്പിട്ട ക്രിക്കറ്റ് ബാറ്റ് സമ്മാനിച്ച് വിദേശകാര്യമന്ത്രി

കാൻബറ∙ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് താരം വിരാട് കോലി ഒപ്പിട്ട ക്രിക്കറ്റ് ബാറ്റ് ഓസ്ട്രേലിയൻ ഉപപ്രധാനമന്ത്രി റിച്ചാര്‍ഡ് മാർലസിനു നൽകി വിദേശകാര്യ മന്ത്രി എസ്. ജയശങ്കർ. ഓസ്ട്രേലിയ സന്ദർശനത്തിനിടെ കാൻബറയിൽ തിങ്കളാഴ്ച കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയപ്പോഴാണ് ജയശങ്കർ എംആർഎഫ് ബാറ്റ് മാർലസിനു സമ്മാനിച്ചത്.

‘‘കാൻബറയിൽ എസ്. ജയശങ്കറിനെ സ്വീകരിക്കാനായതിൽ സന്തോഷമുണ്ട്. നമ്മളെ പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പല ഘടകങ്ങളുണ്ട്. ക്രിക്കറ്റിനോടുള്ള ഇഷ്ടവും അതിലുണ്ട്. ക്രിക്കറ്റ് ഇതിഹാസമായ വിരാട് കോലി ഒപ്പിട്ട ബാറ്റു നൽകിയാണ് അദ്ദേഹം എന്നെ അദ്ഭുതപ്പെടുത്തിയത്.’’– ഓസ്ട്രേലിയൻ ഉപപ്രധാനമന്ത്രി ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചു.

ന്യൂസീലൻഡ് സന്ദർശനത്തിനു ശേഷം തിങ്കളാഴ്ചയാണ് എസ്. ജയശങ്കർ കാൻബറയിലെത്തിയത്. ട്വന്റി20 ലോകകപ്പ് തയാറെടുപ്പുകൾക്കായി ഓസ്ട്രേലിയയിലെ പെർത്തിലാണ് ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീം ഇപ്പോഴുള്ളത്. ഒക്ടോബർ 23ന് പാക്കിസ്ഥാനെതിരെയാണ് സൂപ്പർ 12 റൗണ്ടിൽ ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യമത്സരം.

